Один из активистов, которые сейчас судятся с министерством природопользования Московской области из-за выданного разрешения строить КПО, рассказал «Зеленоград.ру», что их тоже не пустили на слушания, а через Zoom было невозможно задать вопрос ни устно, ни письменно. Дмитрий обратил внимание на нестыковки в проекте рекультивации: «Примыкание водного объекта: в документах указано то 230, то 430 метров, а по факту там сразу за забором начинается болото, которое переходит в реку Радомлю. Центральная часть будущего объекта КПО постоянно затоплена. В таких местах вообще не рекомендуется такие объекты строить, совсем другие почвы должны быть».

«Это был целый цирк. Ничего спросить было невозможно даже на конференц-связи, написать тоже. Вопросы обсуждались смешные, не те, которые должны были быть заданы. Например, куда они собираются девать фильтрат, что собираются с ним делать, а не то, какая там травка будет расти и можно ли на этом месте сделать горнолыжный спуск. В ОВОС КПО нет ничего про свалку, не упоминается, хотя она примыкает вплотную. А ближайшее жилье — это 200 метров, но нигде в документах вы это не увидите, там минимальное расстояние — 700 метров», — добавил он

Активистка «Экологии Поварово» Галина также считает, что расстояние между двумя объектами может быть опасно: «Мы получали на руки решение суда от 2014 года, в котором установлено, что свалкой нанесен ущерб экологии, что свалка должна быть рекультивирована, и в течение 20-25 лет на этой территории и рядом с ней не должны ничего строить, так как земля должна восстанавливаться. Сейчас они решили делать рекультивацию, проводят общественные слушания, и Министерство природопользования никак не хочет слушать и сопоставлять КПО и имеющуюся свалку. Там расстояние — 200 шагов, но они говорят, что это два разных объекта».

Член общественной палаты Солнечногорского района Василий Маркин объяснил, что перенесена будет западная часть свалки, а та, которая соприкасается с будущим КПО, останется на месте, расстояние между ними не изменится. В целом у него нет серьезных претензий к проекту: «Если бы это все было реализовано, как положено, то, может быть, не так и плохо было бы. Но надо все контролировать, чтобы не завозился лишний мусор, например».

Теперь жители в течение месяца могут направить свои замечания и предложения по проекту в администрацию Солнечногорского района. Их соберут, обработают и отправят в числе документации на госэкспертизу.