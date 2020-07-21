В Солнечногорске прошли общественные слушания по проекту рекультивации свалки в Поварово, рядом с которой планируют построить комплекс по переработке отходов. Свалочный газ выпустят в воздух, но не будет фильтровать, мусор с маленькой карты полигона перенесут на большую, а исток реки Радомли заключат в коллектор для защиты. Рассказываем, что по этому поводу думают общественники и активисты.
На сами слушания пустили около 20 человек, остальным пришлось запускать конференцию в Zoom, но в используемой администрацией Солнечногорска версии сервиса участвовать смогли только 100 человек.
Проект рекультивации свалки в Поварово разрабатывала компания «Геотехпроект». Инженер-эколог компании Анна Шумал рассказала, что работы будут проходить в три этапа:
- подготовительный (1 месяц): организация бытового городка, снос существующих зданий, демонтаж существующих инженерных сетей, геодезические работы
- технический (11 месяцев): формирование тела полигона, устройство армогрунтовой подпорной стены, системы сбора фильтрата с очистными сооружениями, устройство ливневок, устройство пассивной дегазации, строительство КПП, трансформаторной подстанции, системы видеонаблюдения, электросетей
- биологический (4 года): подготовка плодородного слоя почвы, посев многолетних трав, полив, удобрение, подсев газонных трав
Сейчас свалка в Поварово занимает 21 га, общая масса мусора — 2,3 миллиона кубометров, отходы расположены на двух картах полигона. В ходе рекультивации отходы с малой карты перемещаются в большую, где и сформируется окончательное тело полигона площадью 16 га. Площадь малой карты также рекультивируют, ее засыплют землей. Как ее будут использовать в дальнейшем, неизвестно, участком будет распоряжаться Солнечногорский район.
Свалку обнесут бетонным ограждением, чтобы мусорные кучи не обрушились, она же должна обеспечить стабильность защитного экрана — его создадут с применением глины, суглинков и геосинтетических материалов. На территории установят оборудование для сбора и очистки фильтрата, систему водоотвода поверхностных стоков.
Специальные установки будут очищать фильтрационные стоки до «необходимых показателей производства», после очистки концентрат фильтрата будет поступать на временное хранение в железобетонный резервуар. Что с ним будет дальше, не уточняется.
На презентации проекта сообщили, что на территории свалки есть грунты с потенциально опасным содержанием метана. В то же время системы активной дегазации (вывод газа для сжигания) не предусмотрены, так как газа на свалке мало. Вместо этого установят системы пассивной дегазации — просто скважины, позволяющие контролировать места выхода газа на поверхность. Очистные фильтры в скважинах устанавливать не будут, потому что выбросы не превышают ПДК.
На полигоне установят четыре автоматических установки контроля качества воздуха. Исток реки Радомли, который сейчас соприкасается с телом полигона, направят в бетонный желоб.
Организатор движения «Свои» Евгений Лашкевич считает, что рекультивация для данной свалки необходима. Говоря о близости к свалке запланированного комплекса по переработке отходов (КПО), он заметил: «Сейчас там этот полигон стоит? Нет. Никакие документы еще не готовы, работы по факту ведет Минобороны. Никакое КПО не строится, и не факт, что его утвердят. А рекультивация должна производиться по факту. А вот когда будет готовиться КПО, тогда нужно будет в оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) учесть близость к свалке. Не задом наперед».
Один из активистов, которые сейчас судятся с министерством природопользования Московской области из-за выданного разрешения строить КПО, рассказал «Зеленоград.ру», что их тоже не пустили на слушания, а через Zoom было невозможно задать вопрос ни устно, ни письменно. Дмитрий обратил внимание на нестыковки в проекте рекультивации: «Примыкание водного объекта: в документах указано то 230, то 430 метров, а по факту там сразу за забором начинается болото, которое переходит в реку Радомлю. Центральная часть будущего объекта КПО постоянно затоплена. В таких местах вообще не рекомендуется такие объекты строить, совсем другие почвы должны быть».
«Это был целый цирк. Ничего спросить было невозможно даже на конференц-связи, написать тоже. Вопросы обсуждались смешные, не те, которые должны были быть заданы. Например, куда они собираются девать фильтрат, что собираются с ним делать, а не то, какая там травка будет расти и можно ли на этом месте сделать горнолыжный спуск. В ОВОС КПО нет ничего про свалку, не упоминается, хотя она примыкает вплотную. А ближайшее жилье — это 200 метров, но нигде в документах вы это не увидите, там минимальное расстояние — 700 метров», — добавил он
Активистка «Экологии Поварово» Галина также считает, что расстояние между двумя объектами может быть опасно: «Мы получали на руки решение суда от 2014 года, в котором установлено, что свалкой нанесен ущерб экологии, что свалка должна быть рекультивирована, и в течение 20-25 лет на этой территории и рядом с ней не должны ничего строить, так как земля должна восстанавливаться. Сейчас они решили делать рекультивацию, проводят общественные слушания, и Министерство природопользования никак не хочет слушать и сопоставлять КПО и имеющуюся свалку. Там расстояние — 200 шагов, но они говорят, что это два разных объекта».
Член общественной палаты Солнечногорского района Василий Маркин объяснил, что перенесена будет западная часть свалки, а та, которая соприкасается с будущим КПО, останется на месте, расстояние между ними не изменится. В целом у него нет серьезных претензий к проекту: «Если бы это все было реализовано, как положено, то, может быть, не так и плохо было бы. Но надо все контролировать, чтобы не завозился лишний мусор, например».
Теперь жители в течение месяца могут направить свои замечания и предложения по проекту в администрацию Солнечногорского района. Их соберут, обработают и отправят в числе документации на госэкспертизу.