По ее словам, документы (в том числе государственную экологическую экспертизу объекта) должны выдать истцам для ознакомления, чтобы суд мог продолжить разбирательство. Иск подавался, чтобы оспорить выданное министерством природопользования Московской области разрешение на строительство КПО.

На заседании представитель администрации не обменялся с активистами контактами, поэтому они не знают, как и когда получат документы. В ближайшее время они сами намерены найти ответственных чиновников. Отвечая на вопрос «Зеленоград.ру», Елена сказала, что полученные документы они будут изучать сами с экологами и юристами, а не выложат в открытый доступ.

По информации медиакомпании «Зеленоград-сегодня», на суд в качестве поддержки приехали одни из основателей протеста в Шиесе Антонина Обеднина и Александр Сладкоштиев. Последний стал соистцом и получил возможность высказаться по сути дела с точки зрения эколога.