Активист объявил голодовку, чтобы запретить мусорный полигон. Его увезли в больницу 03.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Активист Андрей Кречетов с 27 июня держал голодовку около пересечения Малого Московского кольца и Пятницкого шоссе. С 1 июля он перешел на сухую голодовку и отказался от воды, рано утром 3 июля ему стало плохо, «скорая» увезла его в больницу. Об этом сообщил его представитель Айрат Мухаметшин.

Кречетов отказался от воды, как и обещал, если его призыв закрыть проекты строительство мусоросжигательного завода в Хметьево и объекта по переработке отходов около Поварово не услышат. По словам Мухаметшина, «скорую» вызвал человек, который был вместе с активистом и следил за его состоянием, ухудшение состояния Кречетова связано именно с голодовкой. Какое-то время он был без сознания. Сейчас активист в терапевтическом отделении центральной районной больницы Солнечногорска, ему ставили капельницы.

Только 17% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, посчитали, что такая форма протеста произведет эффект. 77% из 137 проголосовавших настроены скептически.

Сейчас на бетонке протестовать против строительства полигона осталась активистка Галина Жарова. Она рассказала, что к ней каждый день приезжают сотрудники полиции и Росгвардии: «Проверяют, что со мной ничего не случилось». Когда палатку активистки затопило после дождя, полицейские помогли перетащить ее.

После начала ее акции протеста к ней приезжали двое молодых людей в костюмах, предлагая заплатить, чтобы она прекратила пикет. Активистка уточнила, что они поставили машину далеко, поэтому она не знает, от имени кого они говорили. Официальные представители губернатора Московской области и главы Солнечногорского района к ней не приходили.

У дороги она останется до 20 июля. Жарова отметила, что «народ раскачивать очень тяжело, даже подписи собирать тяжело, я не понимаю, на что они надеются: больше такой чокнутой, как я, не найдется».

30 июня в Солнечногорске полиция задержала активистов с плакатами «Нет мусоросжигательному заводу вблизи населенных пунктов!», «Мы запрещаем строить полигон на реке Радомля!». Они стояли у администрации в одно время, но удаленно друг от друга. Активистам вменили участие в несанкционированном митинге. В отделе полиции они были семь часов, потом их отпустили с протоколами по статье о нарушении правил участия в акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Читайте также
Активист объявил голодовку в знак протеста против полигона и мусоросжигательного завода. Он обещает перестать пить воду, если его не услышат
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, вывоз и утилизация мусора, протест, пикет, комплекс по переработке отходов (кпо)
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реконструкция Центрального проспекта и парка Победы завершена. Но есть, что исправить Новости
Два балкона загорелись за прошедшую неделю из-за выброшенных окурков Новости
Из-за поломки автоматического доводчика для инвалидов люди не могли попасть в подъезд. «Жилищник» отключил его, обвинив в поломке жильцов Истории
Сломанный батут на детской площадке в парке Победы не будут чинить по гарантии. Потому что им пользовались «все как попало» Новости
Активист объявил голодовку, чтобы запретить мусорный полигон. Его увезли в больницу Новости
Кафе «Андерсон» может остаться в Зеленограде. Они договорились с арендодателем, но дата открытия неизвестна Новости
Подготовлен проект дороги к мусоросжигательному заводу в Хметьево Новости
Остановку «Пожарное депо» хотят переименовать по названию храма рядом. Предлагают сразу два варианта Новости
Железный штырь и ржавые пружины на детской площадке в парке Победы Новости
Как кирпичи из Крюково стали частью московской истории Истории
Улицу Калинина в Зеленограде предложили переименовать из-за причастности к репрессиям. Название взамен — улица Василия Ревякина Новости
«Яндекс.Лавка» начала доставлять продукты и товары в Зеленоград Новости
Профессор МИЭТ Лариса Гагарина: «Студенты пользуются моим доверием, но лучше уж обмануться мне, чем пропустить талантливого выпускника!» Партнерский материал
МФЦ в Подмосковье возобновили работу без предварительной записи. Детские сады откроются 6 июля Новости
Какие участки показали аномальные результаты голосования по Конституции Новости
Почти 68% зеленоградцев проголосовали на участках за поправки в Конституцию. Это больше, чем в среднем по Москве Новости
Сильный пожар произошёл в четырёхкомнатной квартире в МЖК Новости
Ещё десять рейсов «Ласточек-комфорт» добавляют от Крюково Новости
В торговом центре «Столица» разбился 79-летний рабочий Новости
Зеленоградский музей открывается для посетителей после карантина. Для посетителей сохраняются ограничения Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру