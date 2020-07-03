Активист Андрей Кречетов с 27 июня держал голодовку около пересечения Малого Московского кольца и Пятницкого шоссе. С 1 июля он перешел на сухую голодовку и отказался от воды, рано утром 3 июля ему стало плохо, «скорая» увезла его в больницу. Об этом сообщил его представитель Айрат Мухаметшин.

Кречетов отказался от воды, как и обещал, если его призыв закрыть проекты строительство мусоросжигательного завода в Хметьево и объекта по переработке отходов около Поварово не услышат. По словам Мухаметшина, «скорую» вызвал человек, который был вместе с активистом и следил за его состоянием, ухудшение состояния Кречетова связано именно с голодовкой. Какое-то время он был без сознания. Сейчас активист в терапевтическом отделении центральной районной больницы Солнечногорска, ему ставили капельницы.

Только 17% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, посчитали, что такая форма протеста произведет эффект. 77% из 137 проголосовавших настроены скептически.

Сейчас на бетонке протестовать против строительства полигона осталась активистка Галина Жарова. Она рассказала, что к ней каждый день приезжают сотрудники полиции и Росгвардии: «Проверяют, что со мной ничего не случилось». Когда палатку активистки затопило после дождя, полицейские помогли перетащить ее.