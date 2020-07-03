Активист Андрей Кречетов с 27 июня держал голодовку около пересечения Малого Московского кольца и Пятницкого шоссе. С 1 июля он перешел на сухую голодовку и отказался от воды, рано утром 3 июля ему стало плохо, «скорая» увезла его в больницу. Об этом сообщил его представитель Айрат Мухаметшин.
Кречетов отказался от воды, как и обещал, если его призыв закрыть проекты строительство мусоросжигательного завода в Хметьево и объекта по переработке отходов около Поварово не услышат. По словам Мухаметшина, «скорую» вызвал человек, который был вместе с активистом и следил за его состоянием, ухудшение состояния Кречетова связано именно с голодовкой. Какое-то время он был без сознания. Сейчас активист в терапевтическом отделении центральной районной больницы Солнечногорска, ему ставили капельницы.
Только 17% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, посчитали, что такая форма протеста произведет эффект. 77% из 137 проголосовавших настроены скептически.
Сейчас на бетонке протестовать против строительства полигона осталась активистка Галина Жарова. Она рассказала, что к ней каждый день приезжают сотрудники полиции и Росгвардии: «Проверяют, что со мной ничего не случилось». Когда палатку активистки затопило после дождя, полицейские помогли перетащить ее.
После начала ее акции протеста к ней приезжали двое молодых людей в костюмах, предлагая заплатить, чтобы она прекратила пикет. Активистка уточнила, что они поставили машину далеко, поэтому она не знает, от имени кого они говорили. Официальные представители губернатора Московской области и главы Солнечногорского района к ней не приходили.
У дороги она останется до 20 июля. Жарова отметила, что «народ раскачивать очень тяжело, даже подписи собирать тяжело, я не понимаю, на что они надеются: больше такой чокнутой, как я, не найдется».
30 июня в Солнечногорске полиция задержала активистов с плакатами «Нет мусоросжигательному заводу вблизи населенных пунктов!», «Мы запрещаем строить полигон на реке Радомля!». Они стояли у администрации в одно время, но удаленно друг от друга. Активистам вменили участие в несанкционированном митинге. В отделе полиции они были семь часов, потом их отпустили с протоколами по статье о нарушении правил участия в акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП).