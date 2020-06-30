Активист объявил голодовку в знак протеста против полигона и мусоросжигательного завода. Он обещает перестать пить воду, если его не услышат 30.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Активист Андрей Кречетов установил палатку в Солнечногорском районе, около пересечения Малого Московского кольца и Пятницкого шоссе. Он держит голодовку и пьет только воду с 27 июня. Если его призыв закрыть проекты строительство мусоросжигательного завода в Хметьево и объекта по переработке отходов около Поварово не услышат, он обещает оставить себя и без воды.

Начать сухую голодовку Кречетов намерен с 1 июля, до этого он пил только 1,5 литра воды в сутки. «Учитывая тот факт, что у меня имеется ряд серьезных заболеваний, то отказ от пищи и воды вызовет необратимую реакцию организма и приведет к неминуемому летальному исходу, моей физической смерти», — заявил он. Без воды человек может прожить не больше нескольких дней.

Активистка Галина Жарова, которая стоит с плакатами на бетонке и спит в палатке у дороги, тоже хотела начать голодовку в знак протеста, но опасалась, что ее силой заберут в психиатрическую больницу. Кречетов предусмотрел это и заранее, 26 июня, прошел полное комплексное медосвидетельствование в наркологическом диспансере, чтобы подтвердить свою дееспособность.

Мужчина в своем обращении отметил, что в Московской области высокая плотность населения и дефицит свободных земель, где можно безопасно разместить отходы. Из-за этого не недоумевает, какими показателями и факторами руководствовались чиновники, когда разрешали ввоз отходов в Солнечногорский район.

«Я не готов мириться с тем, как на самом деле обстоят дела с экологией в нашем округе. На наших глазах округ, как и все остальные территориальные единицы Московской области, превращаются в одну большую помойку Москвы. Я люблю Москву, я там родился, но я не согласен с тем, что правительство РФ допустило вывозить мусор, который в дальнейшем превращает нашу область и другие уголки нашей страны в источники несанкционированных свалок, чудовищных размеров полигон ТБО», — говорит Кречетов.

Он требует проверить экологическое состояние Солнечногорского района и достоверно передать эту информацию жителям, отменить строительство мусоросжигательного завода в Хметьево и комплекса по переработке отходов рядом с Поварово. Также он считает нужным вернуть участки под эти объекты в лесной фонд и посадить там новый лес.

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Метки:
мусоросжигательный завод (мсз), протест, комплекс по переработке отходов (кпо)
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