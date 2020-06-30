Мужчина в своем обращении отметил, что в Московской области высокая плотность населения и дефицит свободных земель, где можно безопасно разместить отходы. Из-за этого не недоумевает, какими показателями и факторами руководствовались чиновники, когда разрешали ввоз отходов в Солнечногорский район.

«Я не готов мириться с тем, как на самом деле обстоят дела с экологией в нашем округе. На наших глазах округ, как и все остальные территориальные единицы Московской области, превращаются в одну большую помойку Москвы. Я люблю Москву, я там родился, но я не согласен с тем, что правительство РФ допустило вывозить мусор, который в дальнейшем превращает нашу область и другие уголки нашей страны в источники несанкционированных свалок, чудовищных размеров полигон ТБО», — говорит Кречетов.

Он требует проверить экологическое состояние Солнечногорского района и достоверно передать эту информацию жителям, отменить строительство мусоросжигательного завода в Хметьево и комплекса по переработке отходов рядом с Поварово. Также он считает нужным вернуть участки под эти объекты в лесной фонд и посадить там новый лес.