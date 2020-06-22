Одиночный пикет появился у въезда на будущий комплекс по переработке отходов рядом с Поварово: активистка спит в палатке и рассказывает прохожим о диоксинах
20 июня в Солнечногорском районе на пикеты вышли несколько местных жителей с плакатами против строительства комплекса по переработке отходов рядом с Поварово и мусоросжигательного завода в Хметьево.
Люди стояли вдоль бетонки рядом с въездом на будущую дорогу к планируемому комплексу. Пикетами они также поддержали пенсионерку Галину Жарову, которая уже восьмой день ведет одиночный и ночует на этом месте.
Те, кто хочет присоединиться к протесту, может самостоятельно сделать плакат и прийти на это же место. Связаться с активистами штаба «Экологии Поварово» можно по телефону 8-991-558-07-82.
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