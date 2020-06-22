Активисты стоят в одиночных пикетах на «бетонке». Они протестуют против строительства комплекса по переработке отходов и мусоросжигательного завода 22.06.2020 ZELENOGRAD.RU

20 июня в Солнечногорском районе на пикеты вышли несколько местных жителей с плакатами против строительства комплекса по переработке отходов рядом с Поварово и мусоросжигательного завода в Хметьево.

Люди стояли вдоль бетонки рядом с въездом на будущую дорогу к планируемому комплексу. Пикетами они также поддержали пенсионерку Галину Жарову, которая уже восьмой день ведет одиночный и ночует на этом месте.

Те, кто хочет присоединиться к протесту, может самостоятельно сделать плакат и прийти на это же место. Связаться с активистами штаба «Экологии Поварово» можно по телефону 8-991-558-07-82.

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Метки:
экология, мусоросжигательный завод (мсз), поварово
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