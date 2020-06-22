20 июня в Солнечногорском районе на пикеты вышли несколько местных жителей с плакатами против строительства комплекса по переработке отходов рядом с Поварово и мусоросжигательного завода в Хметьево.

Люди стояли вдоль бетонки рядом с въездом на будущую дорогу к планируемому комплексу. Пикетами они также поддержали пенсионерку Галину Жарову, которая уже восьмой день ведет одиночный и ночует на этом месте.