На бетонке к ней подходили люди, останавливались машины. По ее словам, все реагировали на ее протест «нормально». В машине активистов, которые ее привезли, Галина забыла сумку с продуктами. Она попросила идущих мимо женщин купить ей хлеба и кефира и дала им денег. Из магазина они принесли ей гораздо больше: и колбасу, и бананы — полную сумку продуктов. «Нам ничего не надо, вы такое дело делаете», — пересказала активистка их слова.

Она объясняла всем заинтересованным, что строится рядом с Поварово и чем опасны диоксины — токсичные вещества, которые образуются при сжигании мусора. По оценке Всемирной организации здравоохранения, они могут вызывать проблемы в области репродуктивного здоровья и развития, поражения иммунной системы, гормональные нарушения и раковые заболевания. Впрочем, на КПО сжигать ничего не планируют, но предприятие по сжиганию мусора строят в 13 километрах от КПО, возле Солнечногорская, в деревне Хметьево. Протестов против мусоросжигательного завода почти не слышно.

Галина признается, что ночевать в палатке одной ночью немного страшно, но отступать не собирается. По ее мнению, сейчас остановить стройку может только перекрытие дороги на объект, как это делали жители в Архангельской области на полигоне в Шиесе.

К женщине уже приезжала полиция, но пока никаких нарушений в ее действиях найти не смогли, только срезали баннер, которые активисты повесили на строительную будку.