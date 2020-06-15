Жительница Солнечногорского района Галина 14 июня начала одиночную акцию протеста против строительства комплекса по переработке отходов рядом с Поварово. Она установила «антимусорный» плакат рядом с въездом на будущий объект и объясняет остановившимся водителям и прохожим, почему его нельзя строить. К активистке уже приезжала полиция.
Активисты «Экообороны Московской области» сообщили, что Галина установила палатку рядом с Малым Московским кольцом (бетонкой). «Зеленоград.ру» женщина сообщила, что протестует с декабря: она выходила к администрации Солнечногорска, офису «Единой России», требовала, чтобы жителям выдали заключения профильных ведомств, подтверждающие безопасность объекта.
«Теперь вот на дороге стою. Почему именно такой формат протеста? А какой надо выбрать? Куда-то ходить, судиться я не могу, я маломобильна. Звоню на горячие линии, пишу обращения — ни одного ответа не пришло. А это надо останавливать, это же беспредел. Нас просто убивают», — объяснила она.
В январе 2020 года дочь Галины скончалась от онкологического заболевания. Женщина связывает ее болезнь с ухудшившейся экологией и ростом числа полигонов рядом с ними, где мусор просто закапывают. «Это убийство иммунной системы: у человека не заложено природой перерабатывать эту дрянь», — уверена активистка.
На бетонке к ней подходили люди, останавливались машины. По ее словам, все реагировали на ее протест «нормально». В машине активистов, которые ее привезли, Галина забыла сумку с продуктами. Она попросила идущих мимо женщин купить ей хлеба и кефира и дала им денег. Из магазина они принесли ей гораздо больше: и колбасу, и бананы — полную сумку продуктов. «Нам ничего не надо, вы такое дело делаете», — пересказала активистка их слова.
Она объясняла всем заинтересованным, что строится рядом с Поварово и чем опасны диоксины — токсичные вещества, которые образуются при сжигании мусора. По оценке Всемирной организации здравоохранения, они могут вызывать проблемы в области репродуктивного здоровья и развития, поражения иммунной системы, гормональные нарушения и раковые заболевания. Впрочем, на КПО сжигать ничего не планируют, но предприятие по сжиганию мусора строят в 13 километрах от КПО, возле Солнечногорская, в деревне Хметьево. Протестов против мусоросжигательного завода почти не слышно.
Галина признается, что ночевать в палатке одной ночью немного страшно, но отступать не собирается. По ее мнению, сейчас остановить стройку может только перекрытие дороги на объект, как это делали жители в Архангельской области на полигоне в Шиесе.
К женщине уже приезжала полиция, но пока никаких нарушений в ее действиях найти не смогли, только срезали баннер, которые активисты повесили на строительную будку.
По проекту, отходы на КПО привозят на мусоровозах. Их отправляют на сортировочные линии — планируются три ступени сортировки. На предварительной отбираются крупные предметы или фрагменты предметов из металла, стекла, асфальта, бетона, дерева, картона, полиэтилена.
Древесину, резину, крупные куски фанеры и картона, полиэтилен измельчают, чтобы потом использовать как сырьё для так называемого RDF-топлива. Обычно такое топливо сжигают на цементных или металлургических заводах, где высокая температура может уменьшить вредные выбросы. Некоторые экологи не считают RDF-топливо безопасным.
После отбора всех полезных фракций остаются так называемые «хвосты». Их спрессуют для уменьшения объёма, завернут в пленку, чтобы не было контакта с окружающей средой, и захоронят на специально подготовленной площадке.
Местные жители неоднократно устраивали акции протеста против строительства комплекса по переработке отходов рядом с Поварово. Например, в октябре 2019 года активисты пытались перекрыть Пятницкое шоссе в районе деревни Лыткино в знак протеста. Для этого они ходили по переходу туда и обратно, рассчитывая, что машины, вынужденные по правилам пропускать пешеходов, не смогут проехать. Но в полиции знали об акции — на переходе дежурили регулировщики. Они пропускали машины, периодически разрешая пройти пешеходам.
В июне 2019 дети записали обращение к Путину по этому же поводу: «У нас большие дяди строят мусорную свалку и мусорный завод в лесу. Я и мои подружки хотим жить. Помогите нашим родителям спасти нас».
В феврале 2020 года активисты «Экообороны Московской области» остановили земляные работы в районе запланированного комплекса. Их проводили неизвестные без разрешительных документов. На участке 50:09:0050626:2623, который соседствует со свалкой и территорией под будущий мусороперерабатывающий комплекс (КПО), в настоящее время «идет строительство объекта» Министерства обороны РФ, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации Солнечногорска. До этого в ответе администрации на запрос прокуратуры говорилось, что на этом месте идет вырубка деревьев для будущего комплекса.