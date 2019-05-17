Станут ли такие комплексы альтернативой сжиганию?

В недавнем интервью «Новой газете» гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов ещё раз подтвердил, что схема обращения с отходами включает как сортировку мусора на таких комплексах по переработке отходов (КПО), который собираются построить рядом с Поварово, так и сжигание остатков сортировки на мусоросжигательных заводах (МСЗ), вроде того, что собираются построить в 20 километрах от Зеленограда, у деревни Хметьево рядом с Солнечногорском.

Однако после изучения проектной документации МСЗ в Хметьево и КПО в Поварово, к высказываниям Шипелова и других идеологов программы обращения с отходами появляются вопросы. Насколько концепция обращения с отходами продумана и внутренне непротиворечива? Так ли необходимо сжигание в наших условиях?

Итак, Шипелов говорит, что половина входящего потока отходов на КПО будет перерабатыватья, а оставшаяся половина — складироваться на хранилищах, «полигонах нового типа». В дальнейшем долю перерабатываемого мусора можно довести до 60%. Шипелов называет это «золотым балансом» и уверяет, что нет ни одного города, где перерабатывалось бы более 60% мусора. А в 2020—2021 годах, когда построят МСЗ, «хвосты» с этих складов будут отправляться на сжигание. «Так работает комплексная система по обращению отходов», заключает Шипелов.

Но если попытаться сопоставить это заявление с цифрами из проектной документации, возникают вопросы.

В разделе «Оценка воздействия на окружающую среду» проекта КПО в Поварово сказано, что любые новые «объекты размещения отходов» вызывают недоверие общественности и связаны с ростом социальной напряженности. По поводу МСЗ называются другие сроки — 2021-2022 годы, но при этом сказано, что из-за «значительного социального напряжения» сроки строительства МСЗ будут сдвинуты. На сколько сдвинут сроки строительства МСЗ и куда денется социальное напряжение, непонятно.

Более того, схема работы КПО из проектной документации не предполагает никакого сжигания «хвостов», о которых говорит Шипелов. Все «хвосты» упаковываются, брикетируются и захораниваются. Параметры КПО таковы, что он может захоранивать «хвосты» около 25 лет, а когда место на полигоне закончится, после относительно непродолжительной рекультивации земли можно вернуть в оборот — например, посадить там лес (с 2050 года). А через сто лет захороненные отходы практически полностью обезвреживаются.

Сколько может проработать КПО в Поварово точно непонятно. Этот срок зависит от состава поступающих на полигон отходов. Чем лучше сортируют мусор сами жители, тем больше вторсырья из него можно выбрать, тем меньше остаётся для полигона. В документации на КПО много разных данных, зачастую противоречащих друг другу, но так или иначе получается, что КПО может работать без сжигания «хвостов» долгие годы. Ничто не мешает через 25 лет открыть новые полигоны — по площади они относительно маленькие — и обойтись вовсе без сжигания, которое не только вызывает опасения людей, но и очень дорого.