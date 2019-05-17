В десяти километрах от Зеленограда, рядом с Пятницким шоссе, между Поварово и деревней Лыткино, на месте бывшей военной части около девяти лет назад появилась большая нелегальная свалка. Тогда ущерб экологии оценили в несколько десятков миллиардов. Сейчас сюда снова могут начать возить мусор — здесь решили построить комплекс по переработке и утилизации отходов. Разбирались, почему выбрали это место, зачем нужен этот комплекс, как он будет работать и нужен ли вообще завод по сжиганию мусора, который тоже собираются построить рядом с нашим городом.
С 2006 года на территории бывшей военной части в Лыткино действовала нелегальная мусорная свалка. Тогда генералы министерства обороны передали землю для «рекультивации и восстановления» коммерческой организации. Но под видом рекультивации фирма сначала спилила окрестный лес, а потом сделала свалку. Она загрязнила реку Радумлю (приток Клязьмы и Истры), а зловоние от отходов распространялось на несколько километров.
В 2012 году свалку закрыли, против генерал-полковника Юрия Соловьева возбудили уголовное дело, которое, впрочем ничем не закончилось — истек срок давности. Но свалка осталась.
«Мы сейчас строим восемь комплексов [по переработке мусора] мощностью около 500 тысяч тонн каждый, в их составе будут полигоны, — сказал в октябре прошлого года в интервью «Ведомостям» директор компании «РТ-инвест» Андрей Шипелов. Эта компания занимается в Подмосковье мусором. В частности строит мусоросжигательные заводы и полигоны. Площадка для комплекса по переработке отходов в Солнечногорском районе уже выбрана, сказал Шипелов.
Что это за площадка, тогда было непонятно. Были известны планы строительства завода по сжиганию мусора в деревне Хметьево рядом с Солнечногорском, но комплекс по переработке отходов планировали размещать в соседнем Клинском районе. В конце январе 2019 года, отвечая на запрос сайта «Экооборона», правительство Московской области сообщило, что планы на Солнечногорский район действительно есть, но место не определено.
А буквально через два месяца, 1 марта, прошло заседание совета депутатов Солнечногорского района, но котором одобрили использование участка возле деревни Лыткино под «специальную деятельность». На вопрос одного из депутатов, будет ли там завод по переработке мусора, начальник управления градостроительства Елена Мариничева сказала, что «никакого завода не будет», пояснив, что там «20-метровая гора мусора» и надо сначала разобраться с ней.
Возможно, именно из-за старой свалки площадку возле Лыткино и Поварово и выбрали для строительства нового комплекса по переработке мусора. Но в «Экообороне» опасаются, что от сортировки старых, давно гниющих отходов толку мало, а новый мусор снова начнут возить.
Какими бы ни были причины для выбора именно этого места, 12 апреля администрация Солнечногорска постановила назначить общественное обсуждение результатов экологической экспертизы объекта «Комплекс по переработке и размещению отходов в Солнечногорском районе». Оно пройдёт 20 мая в 15:00 в ДК «Поварово».
Zelenograd.ru изучил результаты экологической экспертизы.
Ресурсы оставшихся в Московской области мусорных полигонов почти исчерпаны, говорится в документе. Их хватит на четыре года, потому что нет инвестиций в модернизацию полигонов. Значит, огромный объем отходов придется вывозить в соседние регионы, что приведет к удорожанию утилизации мусора.
Заменить старые полигоны должны были 13 мусороперерабатывающих комплексов и четыре мусоросжигательных завода, один из них — у деревни Хметьево Солнечногорского района. Мусороперерабатывающие предприятия планировалось построить в 2018—2019 годах, а мусоросжигательные заводы — в 2021—2022-м. Но «эти сроки будут сдвинуты, поскольку создание новых объектов вызывает значительное социальное напряжение», говорится в проекте.
Участок старой свалки увеличат — новое предприятие займёт уже 44 гектара. Мощность комплекса — 500 тысяч тонн отходов в год. Он будет круглосуточно принимать твердые коммунальные отходы (ТКО). Это мусор от жителей, предприятий, организаций, с улиц, из общественных мест.
По проекту, отходы привозят на мусоровозах. Отходы отправляют на сортировочные линии — планируются три ступени сортировки. На предварительной отбираются крупные предметы или фрагменты предметов из металла, стекла, асфальта, бетона, дерева, картона, полиэтилена.
Древесину, резину, крупные куски фанеры и картона, полиэтилен измельчают, чтобы потом использовать как сырьё для так называемого RDF-топлива. Обычно такое топливо сжигают на цементных или металлургических заводах, где высокая температура может уменьшить вредные выбросы. Некоторые экологи не считают RDF-топливо безопасным, впрочем, сжигать его будут далеко от нас.
Сепаратор отсеивает из общей массы отходов органические — их отправляют на компостирование. Затем выбирается мусор, который можно переработать, — бумага, пластик, пленка, жестяные и алюминиевые банки, черный и цветной лом, стекло.
После отбора всех полезных фракций остаются так называемые «хвосты». Их спрессуют для уменьшения объёма, завернут в пленку, чтобы не было контакта с окружающей средой, и захоронят на специально подготовленной площадке.
Отсеянную органику перерабатывают в компост и технологический грунт для отсыпки дорог. Минимизировать запахи и выбросы загрязняющих веществ обещают с помощью системы аэрации и изолирующего материала — полупроницаемой мембраны.
Сжигать мусор там не планируют.
В недавнем интервью «Новой газете» гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов ещё раз подтвердил, что схема обращения с отходами включает как сортировку мусора на таких комплексах по переработке отходов (КПО), который собираются построить рядом с Поварово, так и сжигание остатков сортировки на мусоросжигательных заводах (МСЗ), вроде того, что собираются построить в 20 километрах от Зеленограда, у деревни Хметьево рядом с Солнечногорском.
Однако после изучения проектной документации МСЗ в Хметьево и КПО в Поварово, к высказываниям Шипелова и других идеологов программы обращения с отходами появляются вопросы. Насколько концепция обращения с отходами продумана и внутренне непротиворечива? Так ли необходимо сжигание в наших условиях?
Итак, Шипелов говорит, что половина входящего потока отходов на КПО будет перерабатыватья, а оставшаяся половина — складироваться на хранилищах, «полигонах нового типа». В дальнейшем долю перерабатываемого мусора можно довести до 60%. Шипелов называет это «золотым балансом» и уверяет, что нет ни одного города, где перерабатывалось бы более 60% мусора. А в 2020—2021 годах, когда построят МСЗ, «хвосты» с этих складов будут отправляться на сжигание. «Так работает комплексная система по обращению отходов», заключает Шипелов.
Но если попытаться сопоставить это заявление с цифрами из проектной документации, возникают вопросы.
В разделе «Оценка воздействия на окружающую среду» проекта КПО в Поварово сказано, что любые новые «объекты размещения отходов» вызывают недоверие общественности и связаны с ростом социальной напряженности. По поводу МСЗ называются другие сроки — 2021-2022 годы, но при этом сказано, что из-за «значительного социального напряжения» сроки строительства МСЗ будут сдвинуты. На сколько сдвинут сроки строительства МСЗ и куда денется социальное напряжение, непонятно.
Более того, схема работы КПО из проектной документации не предполагает никакого сжигания «хвостов», о которых говорит Шипелов. Все «хвосты» упаковываются, брикетируются и захораниваются. Параметры КПО таковы, что он может захоранивать «хвосты» около 25 лет, а когда место на полигоне закончится, после относительно непродолжительной рекультивации земли можно вернуть в оборот — например, посадить там лес (с 2050 года). А через сто лет захороненные отходы практически полностью обезвреживаются.
Сколько может проработать КПО в Поварово точно непонятно. Этот срок зависит от состава поступающих на полигон отходов. Чем лучше сортируют мусор сами жители, тем больше вторсырья из него можно выбрать, тем меньше остаётся для полигона. В документации на КПО много разных данных, зачастую противоречащих друг другу, но так или иначе получается, что КПО может работать без сжигания «хвостов» долгие годы. Ничто не мешает через 25 лет открыть новые полигоны — по площади они относительно маленькие — и обойтись вовсе без сжигания, которое не только вызывает опасения людей, но и очень дорого.
А как же быть с четырьмя МСЗ в Московской области? Ведь вместе с КПО (кстати, непонятно сколько их точно — в разных документах от 12 до 14) они образуют единую схему обращения с отходами. Однако, в целостности и непротиворечивости этой схемы есть сомнения.
Сейчас будет немного арифметики. Итак, 12 КПО по 500 тысяч тонн каждый, из которых (по выкладкам Шипелова) выбирается 60%, которые вывозятся на четыре МСЗ по 700 тысяч тонн каждый. То есть после переработки со всех КПО остаётся суммарно 2400 тысяч тонн «хвостов» и они вывозятся для сжигания на четыре МСЗ общей мощностью 2800 тысяч тонн — на первый взгляд всё сходится.
Но при этом в экспертном заключении оценки воздействия МСЗ на окружающую среду сказано, что на сжигание будут поступать обычные твёрдые коммунальные отходы. О том, что МСЗ будут сжигать только «хвосты» после КПО в документации речь не идёт. Получается, МСЗ спроектирован не как следующее звено утилизации мусора после КПО, работающий в составе в единой схемы обращения с отходами, а как независимое предприятие, которое может жечь что угодно.
А ведь от состава сжигаемых отходов сильно зависят как технические параметры завода, так и возможные вредные выбросы. Тот состав мусора, который ожидают по проектной документации на МСЗ в Хметьево не имеет ничего общего с тем, что сжигает, например, завод в Швейцарии, технологию которого собираются использовать у нас.
Пока инвесторы проекта и власти не ответят на все эти вопросы, ждать снижения «социальной напряженности», о которой говорится в документации на КПО в Поварово, не приходится.
Общественные обсуждения проекта КПО состоятся 20 мая в 15:00 (рекомендуют приезжать к 13:0) в Доме культуры «Поварово»: поселок Поварово, улица Клубная, дом 1А. Как доехать: до станции Поварово-1, дальше пешком 760 метров по Школьной и Заводской улицам.
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