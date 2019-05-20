Интернет-петицию, набравшую 25 тысяч подписей, отправили в адрес администрации Президента, в правительства РФ и Московской области, в министерство экологии Московской области и в администрацию Солнечногорска. Активисты протестуют против планов строительства комплекса по переработке отходов (включая полигон) рядом с Поварово и против завода по сжиганию мусора рядом с Хметьево. До обоих объектов по прямой 10-20 километров от Зеленограда.

Петицию создали 29 января, когда сайту «Экооборона» стало известно о планах по строительству мусорного полигона где-то в Солнечногорском районе. Параметры комплекса тогда ещё не были известны, но активисты посчитали, что в любом случае будет плохо.

В петиции на сайте change.org сказано: «просим не доводить ситуацию до социального взрыва и не допустить размещения мусорного комплекса. В Солнечногорске и так уже планируется строительство мусоросжигательного завода, против которого категорически настроено население (проведены множество митингов и сход около администрации Президента, собраны тысячи подписей). Полигон станет последней каплей в чаше терпения солнечногорцев».

Теперь, когда место для полигона определили, в обращении властям сказано, что основная проблема в том, что полигон расположится прямо на истоке реки Радумли (приток Клязьмы), и всего в 150-200 метрах от границы деревни Задорино. Хотя в документации полигона сказано, что ближайшие постройки дальше — примерно в 800-х метрах.

В обращении также указывается, что на полигоне не будет очистных сооружений, поэтому «весь яд потечет в грунтовые воды и отравит воду на десятки километров вокруг». В качестве обоснования своей позиции активисты ссылаются на такую же проблему на «аналогичном» полигоне в Рошале. Между тем в документации предусмотрен дренаж для сбора фильтрата (то есть загрязненных стоков, которые прошли через захороненный мусор) и очистные сооружения для него.

На понедельник 20 мая в Поварово назначено общественное обсуждение мусорного полигона. Начало слушаний — в 15:00, регистрация назначена на 13:00, но противники полигона хотели подойти уже к 11 утра. Но, похоже, они не успели. В группе «Экология Поварово» опубликовали сообщение, что в 7:40 к месту проведения слушаний «подъехали бюджетники». До этого активисты хотели ознакомиться с проектом полигона, но в наличии был только один раздел (оценка воздействия на окружающую среду).

Впрочем, недоверие местных жителей настолько велико, что никакой проект их не убеждает. Многие считают, что для экономии закупят не то оборудование, которое указано в проекте, или уже в самом проекте выбрано недостаточно качественное оборудование.

Власти и инвесторы строительства полигона понимают недовольство местных жителей — о «социальном напряжении» даже сказано в соответствующем разделе проекта. Но при этом проект реализуется в сжатые сроки и без приемлемой общественной дискуссии.

Люди плохо понимают плюсы и минусы выбранных технологий. Мы спросили наших читателей, какую схему по обращению с отходами лучше применить — мнения разделились на три равные части. Одни за то, чтобы остатки после сортировки сжигать, другие за их захоронение на полигоне, а третьим вовсе всё равно — лишь бы это происходило где-нибудь подальше от их дома.