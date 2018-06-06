Валерий Сосновцев, доцент Национального исследовательского ядерного института МИФИ, тоже был в составе делегации. Он решил сопоставить цифры о реальных выбросах на швейцарском заводе из доклада Фарни с прогнозируемыми данными о выбросах заводов в Подмосковье — они нашлись в экспертном заключении оценки воздействия завода на окружающую среду (ОВОС). Казалось бы, если технология одинаковая, то и выбросы должны совпадать.

Однако выяснилось, что выбросы на российских заводах по некоторым показателям будут превышать аналогичные параметры на Renergia в десятки и сотни раз. Например, пыли в швейцарских выбросах нет совсем, а на российском заводе — 30 мг/Нм3. По угарному газу (CO): на Renergia 19, а в Хметьево — 100. По NOx и SO2 — у них 34 и 3 соответственно, против наших 200. Причем российский уровень выбросов по всем этим показателям превышает предельные значения для Швейцарии. Так что альпийского воздуха не получается.