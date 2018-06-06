В этом году в Солнечногорском районе, в 20 километрах от Зеленограда, собираются начать строить мусоросжигательный завод. 7 июня с обеспокоенными местными жителями обсудят воздействие завода на окружающую среду. Несмотря на заверения областных властей о передовой японско-швейцарской технологии, специалисты прогнозируют количество вредных выбросов в разы больше, чем в Швейцарии. Разбираемся, почему из российской трубы не пойдет альпийский воздух.
В конце апреля экологических активистов из Подмосковья привезли в швейцарский кантон Люцерн, чтобы показать работу мусоросжигательного завода Renergia. Он работает на технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova (HZI). Эту же технологию собираются применять на четырех подмосковных заводах, в том числе на заводе в Хметьево в Солнечногорском районе.
Против своего завода швейцарцы не протестовали. Ведь воздух рядом с ним чище альпийского, утверждал Ганс-Петер Фарни из местного управления отходами, рассказывая гостям из России о принятых в стране методах обращения с мусором. После визита многие российские СМИ сообщили, что активисты решили прекратить протесты, если им «дадут слово» построить в Подмосковье такие же заводы, как в Швейцарии. Но честному слову поверили не все.
Валерий Сосновцев, доцент Национального исследовательского ядерного института МИФИ, тоже был в составе делегации. Он решил сопоставить цифры о реальных выбросах на швейцарском заводе из доклада Фарни с прогнозируемыми данными о выбросах заводов в Подмосковье — они нашлись в экспертном заключении оценки воздействия завода на окружающую среду (ОВОС). Казалось бы, если технология одинаковая, то и выбросы должны совпадать.
Однако выяснилось, что выбросы на российских заводах по некоторым показателям будут превышать аналогичные параметры на Renergia в десятки и сотни раз. Например, пыли в швейцарских выбросах нет совсем, а на российском заводе — 30 мг/Нм3. По угарному газу (CO): на Renergia 19, а в Хметьево — 100. По NOx и SO2 — у них 34 и 3 соответственно, против наших 200. Причем российский уровень выбросов по всем этим показателям превышает предельные значения для Швейцарии. Так что альпийского воздуха не получается.
Сама по себе технология сжигания не обеспечивает безопасность выбросов, считает Сосновцев. Ссылка сторонников мусоросжигания на опыт Японии и Европы несостоятельна, поскольку в этих странах мусор разделяют на уровне домохозяйств и на сжигание не поступает пластик и другие отходы, выделяющие при горении вредные вещества. В России такого разделения нет.
Оценивая состав мусора, который будет поступать на завод в Хметьево, эксперты прогнозируют в нем от 3 до 26 процентов пластика. Такой большой разброс связан с разными источниками данных. Если три процента дает отраслевой справочник 2001 года, то 26 процентов — данные компании «МКМ Логистик», которая непосредственно вывозит мусор. При этом в Швейцарии, по данным из доклада Фарни, пластиковых бутылок в сжигаемом мусоре чуть больше одного процента. Пластиковых бутылок в Швейцарии перерабатывают примерно в 40 раз больше, чем уничтожают (сжигают). У нас ситуация практически обратная.
В московском регионе действительно налаживают раздельный сбор мусора и его сортировку, чтобы на полигоны или сжигание попадали «безопасные» отходы. Но пока эта система в зачаточном состоянии — из одного миллиона тонн пластиковых отходов в год перерабатывается лишь 30 тысяч (три процента). Глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский рапортует, что собирать отходы раздельно готовы уже 30 процентов москвичей. Но это значит, что остальные 70 не готовы и будут продолжать «производить» мусор, при сжигании которого, возможно, уровень загрязнения будет значительно превышать допустимые значения.
Швейцария тоже проходила этот путь. Бумагу и стекло там собирали, как и в СССР, с 70-х годов. А пластиковые бутылки — с начала 90-х. Получается, по уровню раздельного сбора мусора Россия отстает от Швейцарии лет на 20. Но сжигать мусор в Подмосковье хотят уже сейчас.
В докладе Фарни есть данные о том, сколько энергии при сжигании дают швейцарские отходы. Видимо, уточнение, что отходы должны быть именно швейцарскими — ключевое.
Юлия Кравченко
7 июня в 15:00 по адресу: Солнечногорск, улица Красная, дом 113 (ДК Лепсе) состоится общественное обсуждение проекта мусоросжигательного завода — не самого вопроса строительства, а оценки его воздействия на окружающую среду. Завод планируют начать строить уже в конце июня.
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