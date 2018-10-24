Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Московский мусор повезут в Архангельскую область 24.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Москва готова выделить несколько миллиардов рублей на вывоз городского мусора за пределы региона. По проекту, из Москвы ежегодно в течение 20 лет будут вывозить около 500 тысяч тонн мусора — это около шести процентов от общего объема образующихся в городе твердых коммунальных отходов.

Вывозить московский мусор планируют на полигон, расположенный на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области, пишет РБК. Мусор будут возить по железной дороге. Построить московские и архангельские объекты для сортировки, переработки и вывоза мусора планируют до 2020 года. Общий объем инвестиций оценивается в более чем 10,5 млрд рублей. Большая часть этих денег поступит из московского бюджета.

Сортировать отходы и спрессовывать их в брикеты будут на московских Люберецких очистных сооружениях, затем отправят поездами в Архангельскую область для дальнейшей переработки или захоронения, сообщает пресс-центр администрации области. Мусор заворачивают в пленку так плотно, что не остается пустот для воздуха и жидкости, поэтому мусор не гниет.

Технологии сортировки, упаковки и накопления привнесут партнёры из Германии и Швеции. Архангельск предоставляет территорию, правительство Москвы вкладывает деньги в социальную инфраструктуру, московское ООО «Технопарк» строит сам экотехнопарк. Проект обещают реализовывать «с максимальными гарантиями отсутствия вреда для экологии».

Проект Экотехнопарк
Роман Соколов/youtube.com

Ранее московские власти задумались о вывозе отходов в Тверскую область. Но местная власть отказалась от предложения устраивать у себя новые мусорные полигоны — своих хватает. По данным министерства экологии Московской области, за МКАД из Москвы вывозится за год 6,6 млн тонн бытовых отходов.

 Реклама
Зеленоградский производитель смарт-карт обустраивает большой сборочный цех в Крюково Новости
Аэропорту Шереметьево могут присвоить имя графа Шереметева. Вы что, бредите?
На ноябрьские праздники подорожает проезд на трассе М-11
Открыты новые пешеходные переходы на Ленинградском шоссе — возле Чашниково и Радумли
Городская прогулка с собаками зеленоградского муниципального приюта
Концерт Капитона Неклюдова. Презентация альбома Circles
Штрафстоянка для эвакуированных автомобилей открылась в Зеленограде
Детское издательство «Настя и Никита» в гостях у Зеленограда: расскажут, покажут, научат!
Должника за «коммуналку» искали повсюду, а он ушел в монастырь
Бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе с Марией Лифшиц
Начали сносить бывшую лодочную станцию на городском пруду новости
Регбийный клуб «Зеленоград» стал чемпионом российской Высшей лиги новости
Настоящий Мордор. Когда закончат выжигать вырубки вокруг Зеленограда Истории
Машине оторвало колесо из-за наезда на торчащий люк. Автовладелец потребует компенсации через суд Новости
Осенние каникулы профессий будущего в «КидБурге» Объявления
Салону детской красоты «Мульти-ЧИК» — 5 лет. Подарки от именинника Объявления
Школа красоты и светского воспитания General Models начинает набор на новый учебный год Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне
Власти не справляются с капремонтом. Даже когда его делает государственная компания, все равно получается плохо
Когда парк Победы снова откроют для прохода?
Молоток или бензопила? Насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах Партнерский материал
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Спаси и сохрани! Читатели Zelenograd.ru рассказывают об опасных лифтах в своих домах
Большой фестиваль мультфильмов
Супермаркет «Билла» в 10 микрорайоне закроется на реконструкцию до конца ноября
В клинской электричке во время движения отвалилась дверь
Хозяин квартиры погиб при пожаре в 14-м микрорайоне
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
Робота PinGO создали в школе 1557. Он умеет играть с детьми-инвалидами
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Новую зону отдыха устроят между 17 микрорайоном и Каменкой
Лекции и мастер-классы для школьников в МИЭТе по субботам. Расписание
Московские театры покажут спектакли для детей в «Ведогонь-театре» в дни школьных каникул
Как жители корпуса 624 взяли власть в своем подъезде. Они заставили «Жилищник» снять с окон уродливые решетки
Древние камни в МЖК. Что за забором экспозиции «Свидетели времени»
Почему Андреевке невыгодно быть отдельным городом. Доказывает глава Солнечногорского района
«Автодор» предупредил о запрете остановки на платной дороге М-11. И что теперь делать?
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
Завершается снос крюковского вещевого рынка
Как сделать белоснежную улыбку. Врач стоматологической клиники «Дантистъ» — о новой и безопасной процедуре отбеливания зубов
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
EMEX - Готовимся к зиме вместе! Качественная зимняя резина для безопасной езды на машине. Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Центр коррекционной педагогики «Логопед-Проф» — детям и взрослым Объявления
Автоматизация производственного учета на 1С Компания МИКО
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В октябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама