Москва готова выделить несколько миллиардов рублей на вывоз городского мусора за пределы региона. По проекту, из Москвы ежегодно в течение 20 лет будут вывозить около 500 тысяч тонн мусора — это около шести процентов от общего объема образующихся в городе твердых коммунальных отходов.

Вывозить московский мусор планируют на полигон, расположенный на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области, пишет РБК. Мусор будут возить по железной дороге. Построить московские и архангельские объекты для сортировки, переработки и вывоза мусора планируют до 2020 года. Общий объем инвестиций оценивается в более чем 10,5 млрд рублей. Большая часть этих денег поступит из московского бюджета.

Сортировать отходы и спрессовывать их в брикеты будут на московских Люберецких очистных сооружениях, затем отправят поездами в Архангельскую область для дальнейшей переработки или захоронения, сообщает пресс-центр администрации области. Мусор заворачивают в пленку так плотно, что не остается пустот для воздуха и жидкости, поэтому мусор не гниет.

Технологии сортировки, упаковки и накопления привнесут партнёры из Германии и Швеции. Архангельск предоставляет территорию, правительство Москвы вкладывает деньги в социальную инфраструктуру, московское ООО «Технопарк» строит сам экотехнопарк. Проект обещают реализовывать «с максимальными гарантиями отсутствия вреда для экологии».