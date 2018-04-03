Раньше мусор из Зеленограда возили на полигон под Солнечногорском. Потом его закрыли и сейчас мусор возят на полигон возле Клина. Однако местные жители уже и его требуют закрыть. Теперь московские власти задумались о вывозе отходов ещё дальше — в Тверскую область. Но тут уже местные власти отказалась от предложения строить у себя новые мусорные полигоны — своих хватает.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на подведомственный правительству Москвы «МосводоканалНИИпроект», занимающийся проектированием мусоросжигательных заводов, мусороперерабатывающих станций, реконструкцией полигонов твердых бытовых отходов. «Для захоронения своих отходов Москва готова в Тверской области строить мусорные полигоны, потому что это регион с низкой плотностью населения, там много малолюдных мест, но нам этого не дают сделать, местные власти заявляют, что им это не нужно», — сказал изданию гендиректор предприятия Евгений Степанов, отметив, что Москва готова вложить свои деньги в этот проект.

«К нам не должны привозить мусор из других регионов. Это вопрос экологической безопасности тверского региона, будущего нашей территории», — заявил накануне губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По данным министерства экологии Московской области, из 55-60 миллионнов тонн всех твердых бытовых отходов, образующихся в России за год, пятая часть (11,7 млн тонн) приходится на столичный регион (3,8 млн т — Московская область, 7,9 млн т — Москва). При этом за МКАД из Москвы вывозится 6,6 млн тонн бытовых отходов. Таким образом, в Подмосковье ежегодно оседает более 10 млн тонн мусора.

Собранные в Зеленограде твердые коммунальные отходы вывозят сейчас на Алексинский карьер — это мусорный полигон в Клинском районе. В начале марта местные жители устроили акцию протеста, требуя закрыть эту мусорную свалку. Жители Клина и близлежащих поселков жалуются на тяжелый запах от свалки и уверены, что она стала причиной увеличения количества заболеваний, в том числе онкологических.

Протесты против свалок проходят и в других областях. Например, в сельском поселении Филипповское на границе Московской и Владимирской областей хотят построить экспериментальную станцию сортировки и обработки отходов, куда, по мнению жителей, будут свозить столичный мусор. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова в эфире местного телевидения обвинила в антимусорных протестах московских дачников. В Подмосковье продолжаются протесты против мусорных полигонов, жители требуют закрытия свалок.

Решать мусорную проблему Подмосковья власти намерены с помощью строительства мусоросжигательных заводов. Один из них построят у деревни Хметьево в Солнечногорском районе. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2021—2022 годах. Около 2,5 лет — с июня 2018 по октябрь 2020-го — отводится на строительство и монтажные работы. Заказчик строительства обещает, что заводы будут экологически безопасными, и объясняет, как они будут работать.