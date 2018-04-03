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Мусор из Москвы предложили возить в Тверскую область. Но там почему-то против 03.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Раньше мусор из Зеленограда возили на полигон под Солнечногорском. Потом его закрыли и сейчас мусор возят на полигон возле Клина. Однако местные жители уже и его требуют закрыть. Теперь московские власти задумались о вывозе отходов ещё дальше — в Тверскую область. Но тут уже местные власти отказалась от предложения строить у себя новые мусорные полигоны — своих хватает.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на подведомственный правительству Москвы «МосводоканалНИИпроект», занимающийся проектированием мусоросжигательных заводов, мусороперерабатывающих станций, реконструкцией полигонов твердых бытовых отходов. «Для захоронения своих отходов Москва готова в Тверской области строить мусорные полигоны, потому что это регион с низкой плотностью населения, там много малолюдных мест, но нам этого не дают сделать, местные власти заявляют, что им это не нужно», — сказал изданию гендиректор предприятия Евгений Степанов, отметив, что Москва готова вложить свои деньги в этот проект.

«К нам не должны привозить мусор из других регионов. Это вопрос экологической безопасности тверского региона, будущего нашей территории», — заявил накануне губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По данным министерства экологии Московской области, из 55-60 миллионнов тонн всех твердых бытовых отходов, образующихся в России за год, пятая часть (11,7 млн тонн) приходится на столичный регион (3,8 млн т — Московская область, 7,9 млн т — Москва). При этом за МКАД из Москвы вывозится 6,6 млн тонн бытовых отходов. Таким образом, в Подмосковье ежегодно оседает более 10 млн тонн мусора.

Собранные в Зеленограде твердые коммунальные отходы вывозят сейчас на Алексинский карьер — это мусорный полигон в Клинском районе. В начале марта местные жители устроили акцию протеста, требуя закрыть эту мусорную свалку. Жители Клина и близлежащих поселков жалуются на тяжелый запах от свалки и уверены, что она стала причиной увеличения количества заболеваний, в том числе онкологических.

Протесты против свалок проходят и в других областях. Например, в сельском поселении Филипповское на границе Московской и Владимирской областей хотят построить экспериментальную станцию сортировки и обработки отходов, куда, по мнению жителей, будут свозить столичный мусор. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова в эфире местного телевидения обвинила в антимусорных протестах московских дачников. В Подмосковье продолжаются протесты против мусорных полигонов, жители требуют закрытия свалок.

Решать мусорную проблему Подмосковья власти намерены с помощью строительства мусоросжигательных заводов. Один из них построят у деревни Хметьево в Солнечногорском районе. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2021—2022 годах. Около 2,5 лет — с июня 2018 по октябрь 2020-го — отводится на строительство и монтажные работы. Заказчик строительства обещает, что заводы будут экологически безопасными, и объясняет, как они будут работать.

Поддерживаете ли вы идею возить мусор из Зеленограда в Тверскую область, если ближе будет некуда?
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Обсуждение
Roman Turaev
Вчера, 18:43
Нужны мусороперерабатывающие заводы. В кратчайшие сроки и много.
Не мусоросжигательные. Года через два уже вообще жесть будет с мусором.
Ольга Каплина
Вчера, 19:10
если уже так остро стоит вопрос с этими полигонами, тогда надо строить мусоросжигательные заводы. Зачем подкидывать свой мусор соседям?
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