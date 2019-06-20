«Здравствуйте, Владимир Владимирович» , — говорит на видео девочка Василиса. — Я маленький житель маленького поселка Поваровка. У нас большие дяди строят мусорную свалку и мусорный завод в лесу. Я и мои подружки хотим жить. Помогите нашим родителям спасти нас". Рядом с Василисой на видео еще восемь детей. Они держат плакаты «Чистые воздух и вода дороже мусорных денег» и «Долой мусорный геноцид в 10 километрах от Москвы».

Под «Москвой» на последнем плакате, видимо, подразумевается Зеленоград. Рядом с Поваровкой, Лыткино и Смирновкой собираются строить комплекс по переработке отходов (КПО), а рядом с Солнечногорском, в деревне Хметьево — мусоросжигательный завод (МСЗ). Места для обоих объектов находятся на месте существующих мусорных свалок.