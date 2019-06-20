2 комментария
«Я маленький житель маленького поселка Поваровка». Дети записали обращение к Путину по поводу мусорного полигона 20.06.2019 ZELENOGRAD.RU

«Здравствуйте, Владимир Владимирович» , — говорит на видео девочка Василиса. — Я маленький житель маленького поселка Поваровка. У нас большие дяди строят мусорную свалку и мусорный завод в лесу. Я и мои подружки хотим жить. Помогите нашим родителям спасти нас". Рядом с Василисой на видео еще восемь детей. Они держат плакаты «Чистые воздух и вода дороже мусорных денег» и «Долой мусорный геноцид в 10 километрах от Москвы».

Под «Москвой» на последнем плакате, видимо, подразумевается Зеленоград. Рядом с Поваровкой, Лыткино и Смирновкой собираются строить комплекс по переработке отходов (КПО), а рядом с Солнечногорском, в деревне Хметьево — мусоросжигательный завод (МСЗ). Места для обоих объектов находятся на месте существующих мусорных свалок.

Вероятно, родители Василисы и других детей рассчитывают, что Путин обратит на них внимание во время сегодняшней «прямой линии», где президент будет отвечать на вопросы россиян. В воскресенье на «антимусорном» митинге в Зеленограде обратиться на прямую линию к «сказочному президенту» призывал один из выступающих.

Вряд ли на этой «прямой линии» Путин пройдет мимо мусорной темы. Но какой из протестующих регионов он выберет, неизвестно. Возможно, это будет Урдома и Шиес из Архангельской области, куда хотят отвозить московский мусор. Там протест проходит гораздо интенсивней, а риторика жестче. Местные жители не просят, а требуют: «мы незамедлительно требуем прекратить строить полигон по захоронению отходов и заняться уменьшением их образования, и их раздельным сбором, законодательно запретить перемещение отходов между субъектами Российской Федерации без учета мнения населения и преследование эко-активистов».

Кстати, запрет перемещения между субъектами федерации касается и Поваровки — ведь сюда планируют возить в основном московский мусор, а Москва и область — два субъекта. Так что архангельский протест может быть на руку и Василисе тоже.

А накануне московские власти объявили, что уже до конца года контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в каждом дворе, а с 2020 года Москва перейдет на раздельный сбор отходов. Вряд ли это сразу решит проблему жителей Поваровки, но вот платить за вывоз мусора москвичи, возможно, станут больше.

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Виктор Пендюрин
2 часа назад
Сколько ни читаю о митингах протеста против мусоро -перерабатывающих предприятий, ни разу не встретил предложений, что делать с мусором. "...заняться уменьшением их образования,... " - что это значит? Не чистить картошку и другие овощи при приготовлении еды? А что делать с арбузными корками? Нет у протестующих никаких предложений на этот счет. И еще. Население увеличивается, увеличиваются и отходы. еще хочу отметить: Не один десяток лет невдалеке от Зеленоградского кладбища существуют у бывшей деревни Назарьево очистные сооружения. Но никогда не ощущалось запаха от них. Мы с детьми много ездили здесь на велосипедах до Фирсановки и Малино. Помним. А теперь, стоит подъехать к бывшей шампиньоннице, как приходится закрывать окна в машине. Вот над этим и надо властям работать.
58 минут назад
Я бы спросил где льготы с Солнечногорска на поваровку водители с инвалидов дерут деньги а электричек нет
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