Планы столичных разделять бытовые отходы на перерабатываемые и неперерабатываемые получили продолжение — до конца года в каждом дворе должны поставить контейнеры для раздельного сбора мусора, а с 1 января все жилые дома должны перейти к раздельному накоплению отходов. Раньше по тому же пути пошли в Московской области, и жители стали платить больше за вывоз мусора.
Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. Это первый этап перехода к раздельному сбору мусора, поясняет мэрия. Баки для вторсырья — пластик, стекло, бумага, картон, металл, алюминиевые банки — поставят на привычных контейнерных площадках в возле домов. Остальные отходы будут по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах, куда сваливают всё подряд.
Но с 2020 года логистика вывоза мусора изменится с учетом раздельного сбора (как именно, не уточняется). Реализация поручена департаменту ЖКХ, который должен заключить дополнительные соглашения к государственным контрактам на вывоз твердых коммунальных отходов. А также информировать жителей, организации и предпринимателей о правилах раздельного сбора.
Новая система позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения, объясняют власти это решение. Контейнеры для сбора металла, пластика, стекла и бумаги, которые сейчас стоят во дворах, планируют сохранить. В Зеленограде стоит 90 таких сетчатых баков. «Полученный во время этого эксперимента опыт используют для перехода ко второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов в Москве», пишет пресс-служба мэрии. В чем будет заключаться углубленный этап, не уточняется.
В прошлом году на схему раздельного сбора отходов перешло Подмосковье. Во дворах поставили баки: синий для сухого мусора, серый — для «мокрого» (пищевые отходы). Каждый собственник квартиры или частного дома лично или через свою управляющую компанию заключает договор с компанией — региональным оператором — на вывоз мусора. Власти штрафуют мусоровывозящие компании за смешивание содержимого «грязного» и «чистого» контейнеров.
Если Москва в точности пойдет по пути Подмосковья, плата за вывоз мусора перейдёт из разряда жилищной услуги в коммунальную и будет вынесена отдельной строкой в платёжке. Москвичам придется больше платить больше, как это произошло с областными жителями. РИАМО приводит пример оплаты вывоза мусора для квартиры площадью 65 квадратных метров в Подольске — получается 7,6 рубля за квадратный метр или почти 500 рублей в месяц. При этом раньше собственники такой квартиры платили за вывоз мусора 340-350 рублей в месяц. Получается, стоимость увеличилась почти на 45%.
Внедряя раздельный сбор, областные власти рассчитывали, что половина из собранного мусора будет полностью перерабатываться, в том числе 20% отходов — полезные фракции (металл, стекло, пластик, бумага) — отправятся на производство новых товаров из вторсырья. Из 30% - это органические или пищевые отходы — будут делать компост. Другая половина отходов, неперерабатываемые остатки, «подвергнутся бережному захоронению». С 2021 года эти остатки будут отправлять на новые мусоросжигательные заводы (МСЗ).
Однако пока планы захоронения отходов и строительства мусоросжигательных заводов вызывают протесты жителей. На недавнем митинге в Зеленограде собирали подписи против строительства комплекса по переработке мусора с полигоном в Поварово (КПО) и мусоросжигательного завода в Хметьево. Главный аргумент протестующих в существующем виде проекты мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов небезопасны для экологии, а значит, для здоровья и жизни людей.
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