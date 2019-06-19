Но с 2020 года логистика вывоза мусора изменится с учетом раздельного сбора (как именно, не уточняется). Реализация поручена департаменту ЖКХ, который должен заключить дополнительные соглашения к государственным контрактам на вывоз твердых коммунальных отходов. А также информировать жителей, организации и предпринимателей о правилах раздельного сбора.

Новая система позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения, объясняют власти это решение. Контейнеры для сбора металла, пластика, стекла и бумаги, которые сейчас стоят во дворах, планируют сохранить. В Зеленограде стоит 90 таких сетчатых баков. «Полученный во время этого эксперимента опыт используют для перехода ко второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов в Москве», пишет пресс-служба мэрии. В чем будет заключаться углубленный этап, не уточняется.

В прошлом году на схему раздельного сбора отходов перешло Подмосковье. Во дворах поставили баки: синий для сухого мусора, серый — для «мокрого» (пищевые отходы). Каждый собственник квартиры или частного дома лично или через свою управляющую компанию заключает договор с компанией — региональным оператором — на вывоз мусора. Власти штрафуют мусоровывозящие компании за смешивание содержимого «грязного» и «чистого» контейнеров.

Если Москва в точности пойдет по пути Подмосковья, плата за вывоз мусора перейдёт из разряда жилищной услуги в коммунальную и будет вынесена отдельной строкой в платёжке. Москвичам придется больше платить больше, как это произошло с областными жителями. РИАМО приводит пример оплаты вывоза мусора для квартиры площадью 65 квадратных метров в Подольске — получается 7,6 рубля за квадратный метр или почти 500 рублей в месяц. При этом раньше собственники такой квартиры платили за вывоз мусора 340-350 рублей в месяц. Получается, стоимость увеличилась почти на 45%.