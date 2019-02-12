Готовится постановление правительства Москвы о разделении бытовых отходов на перерабатываемые и неперерабатываемые. Это значит, что жители в перспективе должны будут отделять сухие и годные к переработке отходы — бумагу, стекло, пластик, металл, текстиль — от «мокрых» пищевых. Будет ли такое разделение обязательным, неизвестно.
Об этом говорится в ответе заместителя мэра Петра Бирюкова на рекомендации Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по улучшению качества воздуха в Москве и Подмосковье.
СПЧ предложил разработать, профинансировать и реализовать программу (включающую разработку стандартов на строительство и реконструкцию домов, в том числе в рамках программы по реновации) по внедрению технологии по отделению пищевых отходов на уровне домохозяйств. Технология заключается в том, что пищевые отходы измельчаются с помощью специального прибора-утилизатора и спускаются в канализацию.
А Бирюков ответил, что Москва уже разрабатывает проект постановления «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления)». Он предполагает раздельный сбор коммунальных отходов: стекло, пластик, бумага, металл и «мокрые» — остатки пищи, растительные отходы, средства гигиены и тому подобное.
С января во дворах Подмосковья поставили баки: синий для сухого мусора, серый — для мокрого. Каждый собственник квартиры или частного дома лично или через свою управляющую компания заключает договор с компанией — региональным оператором — на вывоз мусора. Власти штрафуют мусоровывозящие компании за смешивание содержимого «грязного» и «чистого» контейнеров. За первое нарушение положен штраф в 200 тысяч рублей, при повторном нарушении наказание — больше.
Половина из собранного мусора будет полностью перерабатываться, в том числе 20% отходов — полезные фракции (металл, стекло, пластик, бумага) — отправятся на производство новых товаров из вторсырья. Из 30% - это органические или пищевые отходы — будут делать компост. Другая половина отходов, неперерабатываемые остатки, «подвергнутся бережному захоронению». С 2021 года эти остатки будут отправлять на новые мусоросжигательные заводы.
Если Москва пойдет по пути Подмосковья, плата за вывоз мусора перейдёт из разряда жилищной услуги в коммунальную и будет вынесена отдельной строкой в платёжке. Москвичам придется больше платить больше, как это произошло с областными жителями. РИАМО приводит пример оплаты вывоза мусора для квартиры площадью 65 квадратных метров в Подольске — получается 7,6 рубля за квадратный метр или почти 500 рублей в месяц. При этом сейчас собственники такой квартиры платят за вывоз мусора 340-350 рублей в месяц. Получается, стоимость увеличилась почти на 45%.
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Да и странно как-то. Мне кажется забота о экологии должна как то поощряться, а тут повышение цен - наказание.