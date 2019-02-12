Об этом говорится в ответе заместителя мэра Петра Бирюкова на рекомендации Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по улучшению качества воздуха в Москве и Подмосковье.

СПЧ предложил разработать, профинансировать и реализовать программу (включающую разработку стандартов на строительство и реконструкцию домов, в том числе в рамках программы по реновации) по внедрению технологии по отделению пищевых отходов на уровне домохозяйств. Технология заключается в том, что пищевые отходы измельчаются с помощью специального прибора-утилизатора и спускаются в канализацию.

А Бирюков ответил, что Москва уже разрабатывает проект постановления «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления)». Он предполагает раздельный сбор коммунальных отходов: стекло, пластик, бумага, металл и «мокрые» — остатки пищи, растительные отходы, средства гигиены и тому подобное.