Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Подмосковье с января полностью переходит на раздельный сбор мусора. Чем эта система лучше московской? 21.11.2018 ZELENOGRAD.RU

С 1 января 2019 года Московская область должна полностью перейти на раздельный сбор мусора. То, что нельзя переработать, отправят на свалки для захоронения, а с 2021 года — на мусоросжигательные заводы. Жители, наконец, узнают, сколько они платят за вывоз мусора. А компании, вывозящие мусор, будут штрафовать за смешивание отходов разного типа. Выяснили детали областного проекта и подумали, чем он лучше московского.

Для раздельного сбора будет два бака. В области уже ставят контейнеры для раздельного сбора мусора. Это синие и серые баки. В синий с нарисованной бутылкой надо кидать «сухой и чистый» мусор: пластик, металл, стекло и бумагу. В серый с нарисованным бананом — смешанные отходы, в том числе пищевые, растительные, средства личной гигиены и тому подобное. Подмосковные власти распорядились ставить такие контейнеры с 1 декабря, но мусоровывозящие компании уже начали это делать.

Жители узнают, сколько платят за вывоз мусора. С января каждый собственник квартиры или частного дома в Подмосковье лично или через свою управляющую компания обязан заключить договор с компанией — региональным оператором об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Сейчас жители платят за вывоз мусора в составе общих коммунальных расходов — сбор за содержание в чистоте территории. А с нового года в платежных документах появится отдельная строка «вывоз коммунальных отходов».

Размер платы зависит от нескольких факторов, сообщает областное министерство ЖКХ. Стоимость услуг оператора складывается из базовой единицы, измеряющейся в квадратных метрах жилья, и нормативов накопления отходов в кубических метрах. Кроме того, сумма зависит от конкретного места жительства. Но платить придется больше. Министерство приводит пример: собственник, проживающий в Воскресенске в двухкомнатной квартире площадью 54 квадратных метра, будет платить за вывоз мусора на 101,5 рубля больше, чем сейчас.

А если не будут сортировать? Заставить жителей сортировать мусор нельзя, но подмосковные власти сопровождают новшество «яркой информационной кампанией по региональному и муниципальному телевидению в прессе и социальных сетях», говорит министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. Воздействовать на граждан предлагается, в частности, через управдомов, которых уже учат теории обращения с ТКО и возят на экскурсии на заводы по переработки отходов.

Власти будут штрафовать мусоровывозящие компании за смешивание содержимого «грязного» и «чистого» контейнеров. За первое нарушение положен штраф в 200 тысяч рублей, при повторном нарушении наказание — больше. Контролировать вывоз мусора предполагается через ГЛОНАСС, к которому подключат каждый мусоровоз, — чтобы отслеживать появление незаконных свалок и неучтенного мусора.

Мусорные полигоны до конца года планируют полностью оборудовать автоматизированной системой, считывающей номера подъезжающих к воротам мусоровозов, — чтобы не дать проехать посторонним грузовикам, которых нет в системе региональных операторов.

Куда денут собранный мусор. Раздельный сбор мусора вводится прежде всего для уменьшения как минимум вдвое числа мусорных свалок в Подмосковье. По словам Хромушина, все твердые коммунальные отходы будут поступать на заводы по переработке отходов. Сейчас работают два, в Зарайске и Серебряных прудах, они сортируют сухие отходы и компостируют мокрые органические.

Половина из собранного мусора будет полностью перерабатываться, в том числе 20% отходов — полезные фракции (металл, стекло, пластик, бумага) отправятся на производство новых товаров из вторсырья. Из 30% - это органические или пищевые отходы — будут делать компост. Другая половина отходов, неперерабатываемые остатки, «подвергнутся бережному захоронению».

С 2021 года эти остатки будут отправлять на новые мусоросжигательные заводы — официально их называют заводами по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Ближайший к Зеленограду мусоросжигательный завод построят у деревни Хметьево в Солнечногорском районе. Его планируют запустить в 2021—2022 годах.

Заказчик строительства уверяет, что заводы будут экологически безопасными, и объясняет, как они будут работать. По пока не наладится правильный раздельный сбор и сортировка отходов, в полной безопасности есть сомнения.

Читайте также
Почему мусоросжигательный завод рядом с Зеленоградом будет опаснее швейцарского аналога

Почему эта схема лучше, чем в Москве. Контейнеры для раздельного сбора в области обещают поставить повсеместно, а в Москве (по крайней мере в Зеленограде) сетки для отходов, идущих в переработку, стоят только в некоторых дворах. Жители, которые даже готовы сортировать мусор, просто не донесут его до ближайшего контейнера.

Хотя программа раздельного сбора мусора в Москве уже идет, до сих пор в коммунальных платежках нет отдельной строки со стоимостью вывоза мусора. Когда жители понимают сколько они платят за вывоз мусора и как эта стоимость зависит от их действий, у них появляется стимул для сортировки.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В «Ласточках» тоже появились торговцы и музыканты. Что делать с этой напастью? Ответы
Канатная дорога между «Речным вокзалом» и «Сходненской» Новости
Школьник попал в больницу из-за удара, нанесенного охранником магазина в 9-м микрорайоне Новости
Первая домашняя игра хоккеистов МИЭТа завершилась победой и переломами Новости
Водитель с ружьем потребовал вернуть деньги на М-11 Новости
Адский круг возле «Меги» решили реконструировать Новости
Как всемирно известный психоаналитик Герман Роршах начинал карьеру в санатории «для нервных» рядом с Крюково Истории
Семь идей для творческих хобби от магазина «Много солнца» Партнерский материал
Открытая лекция о беспилотных автомобилях Яндекса — в МИЭТе 21 ноября Афиша
Мастер-классы по созданию 3Д-книги «Откуда появился Дед Мороз?» — 26 ноября и в декабре Афиша
Зеленоградский День моды — 23 ноября Афиша
«Как на ускорителе исследовали гречку» Лекция физика Ксенией Козловской 24 ноября Афиша
Избран новый глава Андреевки Новости
Башни на Центральном проспекте предложили окрасить в цвета радуги Новости
Как научить ребенка быстро считать (и не только)? Ответы
Мужчина из ревности зарезал двух человек и пытался покончить жизнь самоубийством Новости
Пассажир выпал из автобуса, а водитель поехал дальше Новости
ВСД, остеохондроз и энцефалопатия: кому «выгодны» эти диагнозы? Реклама
Что хотят сделать на пруду в 17 микрорайоне и на бульваре в 20 микрорайоне. Обзор предложений Новости
Когда в магазины вернут камеры хранения? Ответы
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Автоматизация производственного учета на 1С Компания МИКО
Обучение плаванию для детей и взрослых. Тренеры — рекордсмены Зеленограда Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне
Поставить контейнеры для раздельного сбора мусора у каждой школы Новости
Через городской пруд построят пешеходный мост Новости
Первый уличный каток открылся в Зеленограде Новости
Магазин «Дикси» закрыли из-за антисанитарии Новости
Московские театры покажут спектакли для детей в «Ведогонь-театре» в дни школьных каникул
Как работает Ленинградский вокзал Истории
Для улучшения качества горячей воды в Зеленограде нужны 12 миллиардов и три года Новости
EMEX - Готовимся к зиме вместе! Качественная зимняя резина для безопасной езды на машине. Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
Автотехцентр «GREEN-auto» — полный цикл ремонта и ухода для вашего автомобиля Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»
Ресторанный комплекс в новом здании у городского пруда откроется в декабре. Что там будет? Новости
Молоток или бензопила? Насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах Партнерский материал
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Шиномонтаж + диагностика подвески от 1199 рублей. Cход-развал от 999 + две бесплатные опции в Техцентре «Автолидер» Объявления
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В ноябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама