Жители узнают, сколько платят за вывоз мусора. С января каждый собственник квартиры или частного дома в Подмосковье лично или через свою управляющую компания обязан заключить договор с компанией — региональным оператором об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Сейчас жители платят за вывоз мусора в составе общих коммунальных расходов — сбор за содержание в чистоте территории. А с нового года в платежных документах появится отдельная строка «вывоз коммунальных отходов».

Размер платы зависит от нескольких факторов, сообщает областное министерство ЖКХ. Стоимость услуг оператора складывается из базовой единицы, измеряющейся в квадратных метрах жилья, и нормативов накопления отходов в кубических метрах. Кроме того, сумма зависит от конкретного места жительства. Но платить придется больше. Министерство приводит пример: собственник, проживающий в Воскресенске в двухкомнатной квартире площадью 54 квадратных метра, будет платить за вывоз мусора на 101,5 рубля больше, чем сейчас.

А если не будут сортировать? Заставить жителей сортировать мусор нельзя, но подмосковные власти сопровождают новшество «яркой информационной кампанией по региональному и муниципальному телевидению в прессе и социальных сетях», говорит министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. Воздействовать на граждан предлагается, в частности, через управдомов, которых уже учат теории обращения с ТКО и возят на экскурсии на заводы по переработки отходов.



Власти будут штрафовать мусоровывозящие компании за смешивание содержимого «грязного» и «чистого» контейнеров. За первое нарушение положен штраф в 200 тысяч рублей, при повторном нарушении наказание — больше. Контролировать вывоз мусора предполагается через ГЛОНАСС, к которому подключат каждый мусоровоз, — чтобы отслеживать появление незаконных свалок и неучтенного мусора.

Мусорные полигоны до конца года планируют полностью оборудовать автоматизированной системой, считывающей номера подъезжающих к воротам мусоровозов, — чтобы не дать проехать посторонним грузовикам, которых нет в системе региональных операторов.



Куда денут собранный мусор. Раздельный сбор мусора вводится прежде всего для уменьшения как минимум вдвое числа мусорных свалок в Подмосковье. По словам Хромушина, все твердые коммунальные отходы будут поступать на заводы по переработке отходов. Сейчас работают два, в Зарайске и Серебряных прудах, они сортируют сухие отходы и компостируют мокрые органические.

Половина из собранного мусора будет полностью перерабатываться, в том числе 20% отходов — полезные фракции (металл, стекло, пластик, бумага) отправятся на производство новых товаров из вторсырья. Из 30% - это органические или пищевые отходы — будут делать компост. Другая половина отходов, неперерабатываемые остатки, «подвергнутся бережному захоронению».

С 2021 года эти остатки будут отправлять на новые мусоросжигательные заводы — официально их называют заводами по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Ближайший к Зеленограду мусоросжигательный завод построят у деревни Хметьево в Солнечногорском районе. Его планируют запустить в 2021—2022 годах.

Заказчик строительства уверяет, что заводы будут экологически безопасными, и объясняет, как они будут работать. По пока не наладится правильный раздельный сбор и сортировка отходов, в полной безопасности есть сомнения.