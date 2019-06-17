Митинг возле ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади начался со сбора подписей против строительства комплекса по переработке мусора с полигоном в Поварово (КПО) и мусоросжигательного завода в Хметьево (МСЗ). Пришло около 150 человек. Выступающие говорили про необходимость раздельного сбора мусора, привлечения к «мусорным» протестам большего числа людей, немного про альтернативные технологии утилизации и много о том, насколько вредны КПО и МСЗ. Было немного политики от организаторов-коммунистов, выступлений и кричалок против Путина. Одного выступающего даже задержали, но потом отпустили. Организаторы считают, что бороться против КПО и МЗС еще не поздно и обещают, что митинг не последний.