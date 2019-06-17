Комментировать
Как прошел митинг против предприятий по переработке и утилизации мусора под Зеленоградом. Максимально коротко 17.06.2019 ZELENOGRAD.RU

Митинг возле ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади начался со сбора подписей против строительства комплекса по переработке мусора с полигоном в Поварово (КПО) и мусоросжигательного завода в Хметьево (МСЗ). Пришло около 150 человек. Выступающие говорили про необходимость раздельного сбора мусора, привлечения к «мусорным» протестам большего числа людей, немного про альтернативные технологии утилизации и много о том, насколько вредны КПО и МСЗ. Было немного политики от организаторов-коммунистов, выступлений и кричалок против Путина. Одного выступающего даже задержали, но потом отпустили. Организаторы считают, что бороться против КПО и МЗС еще не поздно и обещают, что митинг не последний.

Читайте также
«Антимусорный» митинг в Зеленограде. Онлайн-трансляция

Подробный видео-репортаж с митинга канала sota.vision
Пойдете ли вы на следующий "антимусорный" митинг
Да, обязательно, отложу все дела
Пойду, если будет время и возможность
Нет, это бесполезно или я не поддерживаю протестующих
Проголосовали 28 человек
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама