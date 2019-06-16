После завершения митинга против строительства рядом с Зеленоградом комплекса по переработке отходов с полигоном и мусоросжигательного завода полиция задержала активиста Павла Шелкова. Два десятка митингующих пошли за ним к отделу полиции.
Митинг закончился около 19:30, но часть участников еще не расходились. Около 20 часов полиция подошла к Павлу Шелкову, который до этого выступал на митинге, и отвела его в полицейский автобус. Причина задержания непонятна, но Шелков выступал довольно резко. Он называл представителей власти «тварями» и «мразью», говорил, что мы «как быдло оказались в слугах у ненавистного нам режима», а потом кричал «Банду Путина под суд».
Автобус с Шелковым уехал в ОМВД Крюково в корпусе 1565, а около 20 участников и организаторов митинга пошли за ним. Пешком — около полутора километров. В результате, как сообщает сайт Activatica, полицейские взяли с Шелкова объяснение и отпустили без составления протокола.
Мусороперерабатывающий комплекс планируется строить на территории бывшей военной части между Лыткино и Поварово, на месте незаконной свалки. «По сути, это новый полигон, что противоречит национальному проекту „Чистая страна“, — обозначил свою позицию Ульянченко. — На общественных обсуждениях предложил сначала выполнить решение суда и провести рекультивацию незаконной свалки, и закрыть проект по появлению нового полигона на данном месте».
Что касается мусоросжигательного завода в Хметьево (около 20 километров от Зеленограда) — эта история тянется уже десятый год, после эпопеи с протестами против строительства такого предприятия в Зеленограде. Строительство такого завода областное правительство окончательно утвердило в 2017-м.
В прошлом году прошли — очень напряженно — публичные слушания проекта мусоросжигательного завода с передовой японско-швейцарской технологией. Реализация этих планов пока откладывается из-за «социальной напряженности» — так объясняют разработчики необходимость построить для начала мусороперерабатывающий комплекс.
Потому что в любом случае надо что-то делать: некоторые специалисты говорят, что ресурсы оставшихся в Московской области мусорных полигонов почти исчерпаны, их хватит на четыре года, потому что нет инвестиций в их модернизацию (впрочем, это же говорили и раньше). Значит, большой объем отходов придется вывозить в соседние регионы, что приведет к подорожанию утилизации мусора.
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