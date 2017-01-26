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Мусоросжигательный завод решили построить в 20 километрах от Зеленограда. Документ принят областным правительством 26.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Правительство Московской области утвердило места для размещения четырех заводов по переработке и сжиганию мусора. Один из них планируют построить рядом с деревней Хметьево в Солнечногорском районе. До Зеленограда — около 20 км. Zelenograd.ru разбирался, вредно ли сжигать мусор, можно ли на этом заработать или, наоборот, придётся доплатить.

Мусоросжигательный завод под Солнечногорском может быть похож на этот завод в финском городе Вааса. Его построила компания Hitachi Zosen Inova, которую привлекли для реализации проекта в Подмосковье
Фото: hitachizosen.co.jp
Почему выбрали именно это место?

Завод в Хметьево появился в территориальной схемой обращения с отходами Московской области, принятой в конце декабря. Мощность завода — 700 тысяч тонн мусора в год. Половина из неё будет зарезервирована для «термического обезвреживания», мусора. Термическое обезвреживание — это сжигание.

Участки под мусоросжигательные заводы (МСЗ) выбраны как «наилучшим образом отвечающие требованиям природоохранного законодательства, использование которых позволит минимизировать расходы на транспортирование отходов». Чего тут больше — желания не навредить экологии или сэкономить на доставке мусора, непонятно. Основной аргумент заводы оптимально размещать по периметру Малого Московского бетонного кольца или на небольшом удалении от него.

Мусоросжигательный завод хотели построить в Хметьево еще в 2009 году, после эпопеи с протестами против строительства такого предприятия в Зеленограде. Однако этому воспротивилась уже администрация Солнечногорского района и Мособлдума.

В Хметьево находится большая свалка, бывший полигон твердых бытовых отходов. Формально он закрыт для приема мусора три года назад, фактически жители близлежащих деревень жалуются на резкий запах на несколько километров. Продолжается рекультивация свалки, но свалочные газы до сих пор не утилизированы, сообщало полгода назад министерство экологии и природопользования Подмосковья, — за час в атмосферу попадают более пяти тысяч кубометров токсичного газа.

Участок 17 гектар для строительства завода примыкает к закрытому мусорному полигону. Ближайшие дома в 500 метрах
Схема: Росреестр
История вопроса

Попытки построить МСЗ в Зеленограде или Солнечногорском районе предпринимались давно. В 2008 году активисты движения Stopzavod.ru собрали свыше десяти тысяч подписей зеленоградцев против планов строительства МСЗ в округе.

Затем от этих планов отказались в пользу строительства МСЗ на полигоне Хметьево. Однако тогда этому воспротивились уже власти самого Солнечногорского района. А в 2010 году новый тогда мэр Сергей Собянин пообещал, что в Москве МСЗ не будет, но строительство может начаться в Московской области.

В 2015 году губернатор области Андрей Воробьев, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и представитель технологической швейцарско-японской компании Hitachi Zosen Inova подписали меморандум о создании в Подмосковье системы обращения с коммунальными отходами, которая предусматривала строительство МСЗ. Судя по всему, нынешний документ реализует именно эти планы.

Сжигать мусор — вредно для экологии и здоровья?

Образующиеся при сжигании мусора диоксины могут распространяться на 24 километра (в эту зону попадает и Зеленоград), в 5-километровой зоне от завода риск онкологических заболеваний вырастает вдвое, предупреждает «Гринпис». В докладе, опубликованном на сайте организации, отмечаются более частые случаи саркомы, лимфомы, рака легких, рака печени, врождённых уродств, а также аллергических заболеваний у людей, живущих рядом с мусоросжигательными заводами. Впрочем, данных о рисках для живущих в 20 километрах от завода в докладе не упоминается.

«Сжигается всё, что остается после сортировки, но при этом нет никаких выхлопов, даже труб нет — стоят фильтры и выходит воздух чище, чем на улице, — объяснял раньше Чемезов. Население запугивают несуществующей экологической угрозой, пояснили «Известиям» в «Ростехе». Там считают, что «современные технологии по экологическим показателям не идут ни в какое сравнение с технологиями 25-летней давности».

Также в госкорпорации отметили, что свалки часто горят и это основной источник выброса диоксина в атмосферу. Например, на долю полигонов приходится 35% от всего количества таких выбросов, а на долю металлургических предприятий — 28%.

Сжигать мусор это выгодно?

Похоже, что нет. Хотя в процессе сжигания можно вырабатывать электроэнергию или тепло, оно получается слишком дорогим. В «Гринписе» вообще считают сжигание самым дорогим способом уничтожения отходов, хотя расчеты не приводят.

Впрочем, глава «Ростеха» с этим согласен — мусоросжигательные заводы могут быть коммерческим проектом, если тариф на электроэнергию и тепло, которое вырабатывается в процессе сжигания, будет дотироваться. «В Европе это называется „зелёный тариф“, — говорит Чемезов. — Это небольшое увеличение тарифов для потребителей, но другого варианта нет». Проект начнут реализовывать, если «зелёный тариф» примет федеральное Правительство. Если этого не будет сделано до конца 2017 года, то областное правительство откажется от строительства МСЗ.

Согласны ли вы с тем, что сжигание мусора при современных технологиях безопасно?
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Обсуждение
Roman Turaev
26 января
Современные технологии по экологическим показателям не идут ни в какое сравнение с технологиями 25-летней давности это ДА. Но, это в РФ не работает обычно. Так как нейтрализацией выбросов на современных мусорозжигалках обеспечена сложной системой фильтрации на выхлопе. И всегда приходится своевременно закупать дорогостоящие импортные сменные фильтрующие элементы для замены. Но так как наши начальники гонятся за сверх прибылями, то обычно эти фильтры из выхлопа просто вынимают потом и эксплуатируют уже без них. Завод по документам соответствует всем нормам, а по факту нет. А те дома которые в радиусе 15 километров, я считаю, вообще не должны платить за коммунальные услуги и электричество, а вместо них должен все это завод этот оплачивать.
Да и как обычно, построят завод, а дорогу к нему проложить забудут и будет многокиллометровая очередь машин с мусором стоять на подъезде к нему. Пробка из мусоровозов километров так на 6 на Ленинградке.
MaTh MaTh
26 января
Давайте зароемся в мусор с головой. В европах, на которые любят у нас тут ссылаться, сжигают и не жужжат. Есть, конечно, и там граждане с гринписом головного мозга, однако здравых и реализуемых идей относительно борьбы с мусором они что-то не выдвигают.
Julia Ptenchik
26 января
Фильм "Мусор", США, 2012. Посмотрите, как не жужжат в Европе на тему утилизации мусора.
Дядя Вова Местный
27 января
Жужжат те у кого зеленый лес в голове. Они будут жить посреди вонючей свалки, но завод строить НЕЛЬЗЯ НИГДЕ. Все заводы тщательно контролируются, а фильмы снимают по заказу огромной транснациональной корпорации "Гринпис".
Max Petrov
27 января
Все заводы тщательно контролируются
Ну-да, ну-да - днем то оно конечно! И в основном это плановая внеплановая проверка.
У нас уже есть в Крюково мусоросжигательный завод, который префект не видит вместе с экологами, мусор ночью жгли - все в дыму - бой в крыму! (с) очевидно под контролем!)))
Заводы конечно нужны. Но согласен с Романом Тураевым. Надо учитывать местный менталитет: У нас проще втихаря ночью сжечь или вывезти в лес или на нелегальный полигон. А тут затраты, сортировка. Потом сжигание мусора - это не тупо жечь - это мероприятие на котором можно и нужно организовывать доходные основной и попутные процессы и извлекать из всего этого прибыль.
Довелось проезжать мимо одного из полигонов ТБО в Долгопрудном - зрелище я Вам скажу удручающее.
Михаил Василенко
27 января
Первый секретарь Солнечногорского райкома КПРФ уже больше года пытается на всех уровнях предложить более современную технологию перереработки мусора. Также при высокой температуре, но без участия кислорода (без процесса горения). Но пока безрезультатно. Эта технология более дешёвая, поэтому больших откатов там не получить и, как следствие, чиновникам это не интересно! Так, что "дышите глубже - проезжаем Сочи"... как говорится.
Юрий Евстифеев
27 января
Если завод безвредный пусть сжигают мусор в Москве, там мусора больше и стоимость
доставки дешевле и есть пустующие помещения от заброшенных заводов. Или я не прав?
Julia Ptenchik
27 января
Однозначно, зеленый лес в голове гораздо лучше кучи мусора или опухоли, вызванной вдыханием высокотоксичных соединений будь то от мусоросжигательного завода, свалки или завода по переработке пластиковых бутылок, которые были отсортированы от остального мусора и выброшены в правильный контейнер.
И именно этот лес позволяет его носителю так организовать свою жизнедеятельность, что вонючей свалки не будет в принципе. Технологии дружественной природе жизнедеятельности опробованы и воплощены в реальность многими зеленолесоголовыми, в интернете достаточно материалов на эту тему, было бы желание. А его, к сожалению, нет, потому что:
богатые дядьки, производящие и рекламирующие, крепко посадили нас всех на крючок потребления огромного количества псевдо нужных, псевдо полезных, псевдо удобных товаров. Люди стали настолько ленивы и слабы и умственно и физически, что им уже не под силу носить с собой многоразовую сумку (а не покупать ежедневно пластиковый пакет в магазине), помыть кастрюльку+тарелку (а не пластиковый контейнер после разогрева в микроволновке и съедания вследствие этого непонятной субстанции), съездить за хлебом и молоком на велике (а не машине), да и машину теперь можно заводить, не вставая с кресла. Мы стали меньше беречь материальное и то, что наши предки хранили годами, передавая из поколения в поколение, мы чуть не каждый сезон отправляем на помойку, меняя на новое. Мы цепляемся за этот ежесекундный комфорт, мы сознательно не хотим видеть, к чему все это ведет в перспективе - кучи мусора, которые невозможно утилизировать без того, чтобы еще больше не загадить планету, и болезни.
А богатые дядьки, производящие, рекламирующие и мусоровывозящие-перерабатывающие-сжигающие, становятся еще богаче, в случае чего, им точно хватит на лекарства.
Чтобы решить экологическую проблему утилизации отходов (а не транспортную или еще какую-то), нужно менять характер потребления и образ жизни, а для этого нужна сознательность и мужество. Но, конечно же, гораздо проще и достойнее выставлять идиотами людей, которые хотят дышать чистым воздухом.
нейман ольга
27 января
Если завод безвредный пусть сжигают мусор в Москве, там мусора больше и стоимость
доставки дешевле и есть пустующие помещения от заброшенных заводов. Или я не прав?
В этом вопросе согласна с Юрией Евстивеевым. Что ж не жжет Москва у себя внутри, если так безопасно и здорово? Зачем обременяется транспортными расходами?

Доводы "лучше жечь легально, чем подпольно" и "лучше жечь, чем гнить" не принимаются.

Дуралеи вы малахольные, жечь будут СО ВСЕЙ МОСКВЫ ! Вот и представьтесебе в какой отстойник, сортировочный узел и гадюшный костер с выхлопами превратится Зеленоград!
Места помоек (тем более такого глобального Мегаполиса, как Москва) прокляты на все последующие времена.
Юрий Евстифеев
27 января
«Сжигается всё, что остается после сортировки, но при этом нет никаких выхлопов, даже труб нет — стоят фильтры и выходит воздух чище, чем на улице, — объяснял раньше Чемезов. Население запугивают несуществующей экологической угрозой, пояснили «Известиям» в «Ростехе». Там считают, что «современные технологии по экологическим показателям не идут ни в какое сравнение с технологиями 25-летней давности».
Также в госкорпорации отметили, что свалки часто горят и это основной источник выброса диоксина в атмосферу. Например, на долю полигонов приходится 35% от всего количества таких выбросов, а на долю металлургических предприятий — 28%.

Поэтому чтобы не было свалок и возгорания нужно везти мусор со свалок в Москву и сжигать его на безвредном заводе. И всё это следует из вышеприведенного. Почему Чемезов этого не понимает? Или мы дураки или он?
Юрий Евстифеев
27 января
Поэтому проще сортировать мусор на местах и сжигать его в Москве и С.Петербурге и вообще в больших городах. Или нашли "мусорный способ" распиливания бюджета?
Julia Ptenchik
27 января
Лучше сортировать мусор дома (не в плане удобства конкретного индивида, а для максимально экологичной утилизации). Когда все сваливается в одну кучу, доля мусора, который выбирается на сортировочной станции для последующей переработки, ничтожно мала, все идет на полигоны. Построят завод - пойдет в костер.
У мусора есть свой жизненный цикл, решать проблему надо последовательно на всех его этапах, а не на заключительном.
Нормальную сортировку наладить уже сколько не могут? Одни разговоры. Значит будут жечь все подряд. Дышите глубже!
Julia Ptenchik
27 января
Неужели и правда кто-то верит, что в Хметьево (или еще где-нибудь в России) могут построить и, что более важно, честно эксплуатировать волшебный мусоросжигательный завод, способный сожрать все без разбору, с альпийским воздухом на выходе?
Юрий Евстифеев
27 января
Если безвредный завод запустить на Рублевке? Подпишем петицию? Это лучший способ защиты!
Julia Ptenchik
27 января
Япония - лидер по строительству мусоросжигательных заводов. Но посмотрите, какая работа каждого гражданина предшествует тому, чтобы мусор туда попал:
http://recyclemag.ru/article/kak-sortiruyut-i-pererabatyivayut-musor-v-yaponii
Все это там имеет смысл, обратите внимание - японцы пытаются регулировать потребление.
А у нас менталитет другой. У нас "курил, курю и буду курить в окно/ на лестнице, и плевать мне, что у твоего ребенка астма", "прогревал, прогреваю и буду прогревать машину у тебя прямо под окном", а также "паркуюсь на тротуарах и газонах", "ставлю мусор прямо рядом с подъездом, ничего, что в рваном пакете, когда-нибудь уберут", "какаю свою собаку посреди дороги всем под ноги", "писаю в лифте", "сплевываю сопли, где хочу" и т.п.
Юрий Евстифеев
27 января
Посмотрел ссылку про мусор в Японии
http://recyclemag.ru/article/kak-sortiruyut-i-pererabatyivayut-musor-v-yaponii
и надо в России перенимать этот опыт, а так же улучшать свою культуру.

Бороться с пожарами надо до их начала, а с мусором до его бескультурного разбрасывания. Лечить нужно не следствия, а причины.
Безвредный завод не спасет от окурка с балкона сжегшего детей в квартире.
Помните зеленоградцы этот случай? "Где стою там и сорю и ссу".- образец культуры?
Полностью поддерживаю Julia Ptenchik
Rescuer Kozlov
27 января
Япония - лидер по строительству мусоросжигательных заводов.
Неудачный пример. Япония - лидер по очковтирательству. По сравнению с японцами тот же Смирнов - сущий ангел во плоти!

Одна Фукусима ихняя чего стоит.
Dmitri2A ...
27 января
Собрал значит я железных консервных банок целую сумку на балконе, задаю вопрос на сайте администрации Андреевки - куда сдавать металлолом - чего-то нет пока ответа, похоже как-будто и нет там людей, ну никакого ответа.

Может не туда написал?
Rescuer Kozlov
27 января
ну никакого ответа.
Вы напишите, что планируете выковать из этого металла ритуальный меч для убийства тирана.

Сразу отреагируют.
Julia Ptenchik
27 января
Металлолом с удовольствием принимали раньше в кооперативе Бережливость в 11 мкрн
Станислав Фокин
28 января
Почему нельзя построить завод в безлюдном месте, что бы рядом не было жилых домов????
Ленинградское шоссе и так перегружено с огромной жилой инфраструктурой, и к томуже к заводу, как показано на плане, примыкают жилые частные дома с приусадебными участками, совсем у чиновников от откатов голова съехала????
Тогда пусть возле своих коттеджей строят такие заводы!
Юрий Горячев
28 января
Уже более 10 лет российские ученые разработали и на практике показали, что мусор нужно перерабатывать и изготавливать из него строительные материалы и другое. Только чиновники на местах от этого ничего не поимеют. А вот на закупке мусоросжигательных заводов можно оторвать кусок пирога в чиновничий карман как на закупке, так и на его функционировании. Европа отказалась от мусоросжигающих заводов из-за их вредности и ищет куда бы их сбыть. Ответ прост: дело в том кому это выгодно материально - цепочке участвующей в продаже и поставке этих заводов и поставке комплектующих для этих заводов. Мир капитала - ущербный мир. В первую очередь свой карман, а общественные и социальные интересы в последнюю очередь.
Хрюря Пампукская
28 января
Реально нужно уровень потребления снижать, жить экологично, не вестись на рекламу и не покупать всякую хрень. МСЗ предлагаю строить на нежилых территориях, а в городах взимать высокую цену за мусор. Вот в нее пусть включат стоимость доставки мусора в дальние дали на переработку, по принципу "Больше гадишь - больше платишь!".
Slav ***
1 февраля
А знаете, кто больше всех орет, что "ни нада нам завода!!!"? Дачники. Их 6 соток обесценятся.
Julia Ptenchik
1 февраля
Ну не знаю про дачников... тут уже не до жиру, быть бы живу
Ольга Иванова
6 февраля
Люди "добрые"! Вы вообще себя слышите? Критикуете власть, а сами то о чем говорите? Рядом с собой никто не хочет мсз, а подальше пусть строят, мы не против? Тогда чем вы отличаетесь от "собяниных", которые приняли решение о строительство мсз около жилых домов? Это власть обязана все делать так, чтобы не вредить людям. Не важно, где они живут, в Москве или других регионах России. А мы должны требовать от власти соблюдения всех норм безопасности. Это их прямая обязанность и за это они получают зарплату. И вот он результат! Они с нами не считаются и плюют на нас и наших детей!
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