Почему выбрали именно это место?

Завод в Хметьево появился в территориальной схемой обращения с отходами Московской области, принятой в конце декабря. Мощность завода — 700 тысяч тонн мусора в год. Половина из неё будет зарезервирована для «термического обезвреживания», мусора. Термическое обезвреживание — это сжигание.

Участки под мусоросжигательные заводы (МСЗ) выбраны как «наилучшим образом отвечающие требованиям природоохранного законодательства, использование которых позволит минимизировать расходы на транспортирование отходов». Чего тут больше — желания не навредить экологии или сэкономить на доставке мусора, непонятно. Основной аргумент заводы оптимально размещать по периметру Малого Московского бетонного кольца или на небольшом удалении от него.

Мусоросжигательный завод хотели построить в Хметьево еще в 2009 году, после эпопеи с протестами против строительства такого предприятия в Зеленограде. Однако этому воспротивилась уже администрация Солнечногорского района и Мособлдума.

В Хметьево находится большая свалка, бывший полигон твердых бытовых отходов. Формально он закрыт для приема мусора три года назад, фактически жители близлежащих деревень жалуются на резкий запах на несколько километров. Продолжается рекультивация свалки, но свалочные газы до сих пор не утилизированы, сообщало полгода назад министерство экологии и природопользования Подмосковья, — за час в атмосферу попадают более пяти тысяч кубометров токсичного газа.