Правительство Московской области утвердило места для размещения четырех заводов по переработке и сжиганию мусора. Один из них планируют построить рядом с деревней Хметьево в Солнечногорском районе. До Зеленограда — около 20 км. Zelenograd.ru разбирался, вредно ли сжигать мусор, можно ли на этом заработать или, наоборот, придётся доплатить.
Завод в Хметьево появился в территориальной схемой обращения с отходами Московской области, принятой в конце декабря. Мощность завода — 700 тысяч тонн мусора в год. Половина из неё будет зарезервирована для «термического обезвреживания», мусора. Термическое обезвреживание — это сжигание.
Участки под мусоросжигательные заводы (МСЗ) выбраны как «наилучшим образом отвечающие требованиям природоохранного законодательства, использование которых позволит минимизировать расходы на транспортирование отходов». Чего тут больше — желания не навредить экологии или сэкономить на доставке мусора, непонятно. Основной аргумент заводы оптимально размещать по периметру Малого Московского бетонного кольца или на небольшом удалении от него.
Мусоросжигательный завод хотели построить в Хметьево еще в 2009 году, после эпопеи с протестами против строительства такого предприятия в Зеленограде. Однако этому воспротивилась уже администрация Солнечногорского района и Мособлдума.
В Хметьево находится большая свалка, бывший полигон твердых бытовых отходов. Формально он закрыт для приема мусора три года назад, фактически жители близлежащих деревень жалуются на резкий запах на несколько километров. Продолжается рекультивация свалки, но свалочные газы до сих пор не утилизированы, сообщало полгода назад министерство экологии и природопользования Подмосковья, — за час в атмосферу попадают более пяти тысяч кубометров токсичного газа.
Попытки построить МСЗ в Зеленограде или Солнечногорском районе предпринимались давно. В 2008 году активисты движения Stopzavod.ru собрали свыше десяти тысяч подписей зеленоградцев против планов строительства МСЗ в округе.
Затем от этих планов отказались в пользу строительства МСЗ на полигоне Хметьево. Однако тогда этому воспротивились уже власти самого Солнечногорского района. А в 2010 году новый тогда мэр Сергей Собянин пообещал, что в Москве МСЗ не будет, но строительство может начаться в Московской области.
В 2015 году губернатор области Андрей Воробьев, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и представитель технологической швейцарско-японской компании Hitachi Zosen Inova подписали меморандум о создании в Подмосковье системы обращения с коммунальными отходами, которая предусматривала строительство МСЗ. Судя по всему, нынешний документ реализует именно эти планы.
Образующиеся при сжигании мусора диоксины могут распространяться на 24 километра (в эту зону попадает и Зеленоград), в 5-километровой зоне от завода риск онкологических заболеваний вырастает вдвое, предупреждает «Гринпис». В докладе, опубликованном на сайте организации, отмечаются более частые случаи саркомы, лимфомы, рака легких, рака печени, врождённых уродств, а также аллергических заболеваний у людей, живущих рядом с мусоросжигательными заводами. Впрочем, данных о рисках для живущих в 20 километрах от завода в докладе не упоминается.
«Сжигается всё, что остается после сортировки, но при этом нет никаких выхлопов, даже труб нет — стоят фильтры и выходит воздух чище, чем на улице, — объяснял раньше Чемезов. Население запугивают несуществующей экологической угрозой, пояснили «Известиям» в «Ростехе». Там считают, что «современные технологии по экологическим показателям не идут ни в какое сравнение с технологиями 25-летней давности».
Также в госкорпорации отметили, что свалки часто горят и это основной источник выброса диоксина в атмосферу. Например, на долю полигонов приходится 35% от всего количества таких выбросов, а на долю металлургических предприятий — 28%.
Похоже, что нет. Хотя в процессе сжигания можно вырабатывать электроэнергию или тепло, оно получается слишком дорогим. В «Гринписе» вообще считают сжигание самым дорогим способом уничтожения отходов, хотя расчеты не приводят.
Впрочем, глава «Ростеха» с этим согласен — мусоросжигательные заводы могут быть коммерческим проектом, если тариф на электроэнергию и тепло, которое вырабатывается в процессе сжигания, будет дотироваться. «В Европе это называется „зелёный тариф“, — говорит Чемезов. — Это небольшое увеличение тарифов для потребителей, но другого варианта нет». Проект начнут реализовывать, если «зелёный тариф» примет федеральное Правительство. Если этого не будет сделано до конца 2017 года, то областное правительство откажется от строительства МСЗ.
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Да и как обычно, построят завод, а дорогу к нему проложить забудут и будет многокиллометровая очередь машин с мусором стоять на подъезде к нему. Пробка из мусоровозов километров так на 6 на Ленинградке.
У нас уже есть в Крюково мусоросжигательный завод, который префект не видит вместе с экологами, мусор ночью жгли - все в дыму - бой в крыму! (с) очевидно под контролем!)))
Заводы конечно нужны. Но согласен с Романом Тураевым. Надо учитывать местный менталитет: У нас проще втихаря ночью сжечь или вывезти в лес или на нелегальный полигон. А тут затраты, сортировка. Потом сжигание мусора - это не тупо жечь - это мероприятие на котором можно и нужно организовывать доходные основной и попутные процессы и извлекать из всего этого прибыль.
Довелось проезжать мимо одного из полигонов ТБО в Долгопрудном - зрелище я Вам скажу удручающее.
доставки дешевле и есть пустующие помещения от заброшенных заводов. Или я не прав?
И именно этот лес позволяет его носителю так организовать свою жизнедеятельность, что вонючей свалки не будет в принципе. Технологии дружественной природе жизнедеятельности опробованы и воплощены в реальность многими зеленолесоголовыми, в интернете достаточно материалов на эту тему, было бы желание. А его, к сожалению, нет, потому что:
богатые дядьки, производящие и рекламирующие, крепко посадили нас всех на крючок потребления огромного количества псевдо нужных, псевдо полезных, псевдо удобных товаров. Люди стали настолько ленивы и слабы и умственно и физически, что им уже не под силу носить с собой многоразовую сумку (а не покупать ежедневно пластиковый пакет в магазине), помыть кастрюльку+тарелку (а не пластиковый контейнер после разогрева в микроволновке и съедания вследствие этого непонятной субстанции), съездить за хлебом и молоком на велике (а не машине), да и машину теперь можно заводить, не вставая с кресла. Мы стали меньше беречь материальное и то, что наши предки хранили годами, передавая из поколения в поколение, мы чуть не каждый сезон отправляем на помойку, меняя на новое. Мы цепляемся за этот ежесекундный комфорт, мы сознательно не хотим видеть, к чему все это ведет в перспективе - кучи мусора, которые невозможно утилизировать без того, чтобы еще больше не загадить планету, и болезни.
А богатые дядьки, производящие, рекламирующие и мусоровывозящие-перерабатывающие-сжигающие, становятся еще богаче, в случае чего, им точно хватит на лекарства.
Чтобы решить экологическую проблему утилизации отходов (а не транспортную или еще какую-то), нужно менять характер потребления и образ жизни, а для этого нужна сознательность и мужество. Но, конечно же, гораздо проще и достойнее выставлять идиотами людей, которые хотят дышать чистым воздухом.
доставки дешевле и есть пустующие помещения от заброшенных заводов. Или я не прав?
Доводы "лучше жечь легально, чем подпольно" и "лучше жечь, чем гнить" не принимаются.
Дуралеи вы малахольные, жечь будут СО ВСЕЙ МОСКВЫ ! Вот и представьтесебе в какой отстойник, сортировочный узел и гадюшный костер с выхлопами превратится Зеленоград!
Места помоек (тем более такого глобального Мегаполиса, как Москва) прокляты на все последующие времена.
Также в госкорпорации отметили, что свалки часто горят и это основной источник выброса диоксина в атмосферу. Например, на долю полигонов приходится 35% от всего количества таких выбросов, а на долю металлургических предприятий — 28%.
Поэтому чтобы не было свалок и возгорания нужно везти мусор со свалок в Москву и сжигать его на безвредном заводе. И всё это следует из вышеприведенного. Почему Чемезов этого не понимает? Или мы дураки или он?
У мусора есть свой жизненный цикл, решать проблему надо последовательно на всех его этапах, а не на заключительном.
Нормальную сортировку наладить уже сколько не могут? Одни разговоры. Значит будут жечь все подряд. Дышите глубже!
http://recyclemag.ru/article/kak-sortiruyut-i-pererabatyivayut-musor-v-yaponii
Все это там имеет смысл, обратите внимание - японцы пытаются регулировать потребление.
А у нас менталитет другой. У нас "курил, курю и буду курить в окно/ на лестнице, и плевать мне, что у твоего ребенка астма", "прогревал, прогреваю и буду прогревать машину у тебя прямо под окном", а также "паркуюсь на тротуарах и газонах", "ставлю мусор прямо рядом с подъездом, ничего, что в рваном пакете, когда-нибудь уберут", "какаю свою собаку посреди дороги всем под ноги", "писаю в лифте", "сплевываю сопли, где хочу" и т.п.
http://recyclemag.ru/article/kak-sortiruyut-i-pererabatyivayut-musor-v-yaponii
и надо в России перенимать этот опыт, а так же улучшать свою культуру.
Бороться с пожарами надо до их начала, а с мусором до его бескультурного разбрасывания. Лечить нужно не следствия, а причины.
Безвредный завод не спасет от окурка с балкона сжегшего детей в квартире.
Помните зеленоградцы этот случай? "Где стою там и сорю и ссу".- образец культуры?
Полностью поддерживаю Julia Ptenchik
Одна Фукусима ихняя чего стоит.
Может не туда написал?
Сразу отреагируют.
Ленинградское шоссе и так перегружено с огромной жилой инфраструктурой, и к томуже к заводу, как показано на плане, примыкают жилые частные дома с приусадебными участками, совсем у чиновников от откатов голова съехала????
Тогда пусть возле своих коттеджей строят такие заводы!