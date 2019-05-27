Общественное обсуждение комплекса по переработке отходов рядом с Поварово, в десяти километрах от Зеленограда, прошло при запертых дверях. На открытые слушания не пускали ни людей, ни прессу, ни даже зеленоградских депутатов. Наш корреспондент чудом пробился внутрь и рассказывает, что происходило в ДК «Поварово» и чем всё закончилось.
Начало слушаний было назначено на 20 мая, на 15:00, регистрация участников — в 13:00. Противники строительства комплекса (КПО) призывали приходить ещё раньше — 11 утра, но кто-то опередил их. Ещё не было 8 утра, когда в группе «Экология Поварово» сообщили, что к месту проведения слушаний «подъехали бюджетники».
Их было около 40 человек, они заняли первые три ряда. Позже министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин сказал: «Это такие же местные жители, которые заинтересованы обсудить строительство КПО, они имеют право тут присутствовать».
Но, похоже, право присутствовать было не у всех. За час до начала случание двери ДК закрыли на ключ. Но примерно в 14:40 приехала группа из 10-20 спортивных мужчин крупного телосложения (предположительно борцы). Они отказались представиться и игнорировали все вопросы. Их ждали и отперли перед ними двери ДК.
Около 20 человек из тех, кто хотел войти внутрь, воспользовались моментом, не дали закрыть двери и прорвались в зал, расталкивая сотрудников полиции и странных охранников с карточками «пресса». Затем двери закрыли окончательно и начались слушания.
Смотрите, как местные жители требуют организовать нормальную регистрацию, а в это время в зал прорываются «братки».
Хотя далеко не все противники КПО попали в зал, градус агрессии зашкаливал. Местные жители не дали высказаться ни одному эксперту или депутату, которые рассказывали о плюсах завода, заглушали своими криками колонки и освистывая тех, с чьим мнением были не согласны.
Противники КПО не готовы к диалогу и просто категорически против строительства комплекса в их районе. Впрочем, депутаты на их вопросы тоже отвечали выборочно или обещали прислать ответ в течение семи дней. В итоге собраны сотни подписей за признание слушаний несостоявшимися.
Смотрите, как активист пытается получить слово, а глава Солнечногорского округа пытается её обнять:
Одним из основных вопросов было отсутствие проекта КПО, точнее наличие только одного раздела из проекта — оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Заместитель администрации Солнечногорска Алексей Аксютенко ответил на этом, что ОВОС по таким проектам составляют до проектирования, чтобы учесть мнения жителей.
Проектировщика КПО выберут на торгах в середине июня. Бюджет на проектирование — 70 миллионов рублей. По мнению активистов это означает, что безопасность, технологичность и экологичность комплекса существует только на словах. При этом больше публичных обсуждений КПО не предусмотрено. Будут лишь отдельные обсуждения проекта рекультивации текущей незаконной свалки на месте строительства.
Проект КПО включая все, кроме рекультивации старой свалки, по словам министра Хромушина будет стоить три миллиарда рублей. В отличие от большинства подобных проектов, КПО «Поварово» будет финансироваться не инвесторами, а из бюджета, по причине плачевного состояния территории.
Еще одна претензия — захоронение остатков сортировки мусора на территории КПО. Активисты требуют исключить захоронение из проекта, потому что это только увеличит существующую незаконную свалку и ссылаются на национальный проект «Чистая страна», который подразумевает сокращение количества мусорных полигонов и объемов захоронения мусора.
После слушаний Хромушин заверял журналистов, что захоронение безопасно: КПО предусматривает трехслойный защитный «пирог», который будет защищать почву от проникновения ядовитых фильтратов. Хромушин дал гарантию, что «даже при максимальной проектной аварии (падение самолета) фильтраты не попадут в грунтовую воды». И добавил, что захораниваться будут только сухие остатки сортировки, а от них фильтраты «даже не образуются». Хотя в документации предусмотрен дренаж, насосы для откачки и резервуары для хранения фильтрата.
Новый полигон будет принимать 500 тысяч тонн мусора в год. Примерно 80 тысяч тонн будет спрессовываться в так называемые сухие «хвосты» и закапываться в землю за защитными экранами. Позже их перестанут закапывать и будут сжигать вместе с другим мусором на заводе в Хметьево, в 20 километрах от Зеленограда, хотя в презентации и проекте КПО никакого сжигания не предусмотрено.
Хотя противники КПО живут в радиусе десятков километров от места планируемой стройки, но больше всех это касается тех, кто живёт в непосредственной близости. Дачные участки находятся в 700 метрах о будущего завода — объекта первого уровня опасности. Несколько местных жителей в своих выступлениях говорили о резком падении цен на их участки. Одни хотели продать участок, но теперь это невыгодно.
Хромушин на это сказал, что выбор места для КПО обусловлен транспортной доступностью и рядом других критериев — полигон рядом с Лыткино подходит лучше всего. Поэтому санитарные нормы конкретно для этого проекта сдвинули до 779 метров. Законность этого решения активисты будут проверять и опротестовывать.
Свалка в Поварово незаконно существует с 2006 года. В 2012 году на генерала-полковника Юрия Соловьева завели уголовное дело за огромный ущерб экологии. Но ему удалось избежать уголовной ответственности. Генерал лег в клинику, пока не истек срок давности дела, а в феврале этого года умер.
На рекультивацию старой свалки министерство экологии перечислило бюджету Солнечногорского района 900 миллионов, но на эти деньги проводили только первоочередные мероприятия. «Работали с грунтом, просеками, создали несколько колодцев по сбору фильтрата. Это вообще не решает проблему экологического ущерба (по разным оценкам от 9 до 22 миллиардов), а только позволило сделать так, чтобы два года эта свалка не горела», сказал Хромушин.
Министр после прошедших слушаний обещал запросить бюджет на рекультивацию текущей незаконной свалки и вынести этот процесс в отдельный проект, по которому тоже пройдут слушания. Для экономии денег на рекультивацию, часть мусора планируется перерабатывать прямо на новом КПО.
Мусоросжигательный завод под Солнечногорском точно будет построен, пообещал Хромушин. За его чистоту будет отвечать своим брендом швейцаро-японский концерн Hitachi, которому придется работать по российским требованиям, которые будут строже европейских. Ежегодно планируется сжигать 700 тысяч тонн мусора.
Всех недоверчивых министр пригласил на экскурсии по существующим и строящимся объектам по утилизации отходов, чтобы развеять все сомнения в качестве работы. Попасть на экскурсию можно будет, обратившись лично в его приемную. Но вряд ли это будет КПО в Солопово, где мусор не сортируют, а сразу захоранивают.
Хромушин считает, что предприятий по утилизации мусора в Московской области приносят большую пользу, ведь появляются новые рабочие места. По его словам, на созданных заводах конкурс по пять человек на вакантное место.
Противники КПО собираются продолжать борьбу, воздействовать на ситуацию через федеральные органы контроля и суд. На выходных они собирались, чтобы выработать тактику дальнейшей борьбы действия.
При этом администрация Солнечногорского округа заявила, что слушания прошли без нарушений, всех желающих выступили, а КПО планириуют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.
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