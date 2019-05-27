«Пустите народ!»

Начало слушаний было назначено на 20 мая, на 15:00, регистрация участников — в 13:00. Противники строительства комплекса (КПО) призывали приходить ещё раньше — 11 утра, но кто-то опередил их. Ещё не было 8 утра, когда в группе «Экология Поварово» сообщили, что к месту проведения слушаний «подъехали бюджетники».

Их было около 40 человек, они заняли первые три ряда. Позже министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин сказал: «Это такие же местные жители, которые заинтересованы обсудить строительство КПО, они имеют право тут присутствовать».

Но, похоже, право присутствовать было не у всех. За час до начала случание двери ДК закрыли на ключ. Но примерно в 14:40 приехала группа из 10-20 спортивных мужчин крупного телосложения (предположительно борцы). Они отказались представиться и игнорировали все вопросы. Их ждали и отперли перед ними двери ДК.

Около 20 человек из тех, кто хотел войти внутрь, воспользовались моментом, не дали закрыть двери и прорвались в зал, расталкивая сотрудников полиции и странных охранников с карточками «пресса». Затем двери закрыли окончательно и начались слушания.

Смотрите, как местные жители требуют организовать нормальную регистрацию, а в это время в зал прорываются «братки».