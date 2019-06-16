В воскресенье 16 июня с 18:00 до 20:00 на Привокзальной площади (возле станции, со стороны «нового» города) проходит митинг против планов строительства рядом с Поварово мусороперерабатывающего комплекса с полигоном (КПО) — это около 10 километров от Зеленограда — и мусоросжигательного завода (МСЗ) в Хметьево — около 20 километров. Zelenograd.ru ведет прямую трансляцию с мероприятия.
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