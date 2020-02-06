Активисты заставили уехать строительную технику с места, где собираются строить комплекс по переработке отходов. Кто их туда послал, рабочие не сказали 06.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Активисты «Экообороны Московской области» остановили земляные работы в районе запланированного комплекса по переработке отходов «Поварово» (КПО). Их проводили неизвестные без разрешительных документов. Кто их отправил рыть траншеи, рабочие сказать не смогли.

В понедельник 4 февраля активисты обнаружили, что на площадке возле СНТ «Энтузиаст» начались земляные работы. Работали тракторы и экскаваторы, завозили песок, стояли бытовки для рабочих. Информационных щитов об исполнителе и заказчике работ на участке не было. Активисты пытались у рабочих узнать название организации, которая отправила сюда технику, но те уклонились от ответа, сказав, что им просто дали задание приехать в это место.

Экооборона

Активисты написали заявление в полицию о деятельности неизвестных. Там обещали провести проверку. Пока что активистам удалось развернуть экскаватор и остановить работы до выяснения обстоятельств.

Ранее на этой территории вырубили 300 гектаров векового смешанного леса, где преимущественно росли сосны и ели, и уложили геотекстильные материалы сроком годности три года.

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В сентябре 2019 года активисты выдвигали несколько версий происходящего с вырубкой. Первая — санитарная рубка (официальный ответ администрации Солнечногорска, выдавшей порубочный билет) и под военную часть (это земли Минобороны, и о военной части сказал один из лесорубов).

Лес вырубили не на том участке, где планируется КПО, а чуть дальше, в 1—1,5 км от него. Активистов заверили, что вырубка завершена и «никакой помойки» на этом участке не будет.

Рослесхоз в январе 2020 года обратился в военную прокуратуру по факту возможных нарушений при вырубке леса.

Местные жители неоднократно протестовали против строительства комплекса по переработке отходов в Поварово. Например, в октябре 2019 года активисты пытались перекрыть Пятницкое шоссе в районе деревни Лыткино в знак протеста. Для этого они ходили по переходу туда и обратно, рассчитывая, что машины, вынужденные по правилам пропускать пешеходов, не смогут проехать. Но в полиции знали об акции — на переходе дежурили регулировщики. Они пропускали машины, периодически разрешая пройти пешеходам.

В июне дети записали обращение к Путину по этому же поводу: «Здравствуйте, Владимир Владимирович» , — говорит на видео девочка Василиса. — Я маленький житель маленького поселка Поваровка. У нас большие дяди строят мусорную свалку и мусорный завод в лесу. Я и мои подружки хотим жить. Помогите нашим родителям спасти нас". Рядом с Василисой на видео еще восемь детей. Они держат плакаты «Чистые воздух и вода дороже мусорных денег» и «Долой мусорный геноцид в 10 километрах от Москвы».

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Метки:
экология, вывоз и утилизация мусора
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