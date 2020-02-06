В сентябре 2019 года активисты выдвигали несколько версий происходящего с вырубкой. Первая — санитарная рубка (официальный ответ администрации Солнечногорска, выдавшей порубочный билет) и под военную часть (это земли Минобороны, и о военной части сказал один из лесорубов).

Лес вырубили не на том участке, где планируется КПО, а чуть дальше, в 1—1,5 км от него. Активистов заверили, что вырубка завершена и «никакой помойки» на этом участке не будет.

Рослесхоз в январе 2020 года обратился в военную прокуратуру по факту возможных нарушений при вырубке леса.

Местные жители неоднократно протестовали против строительства комплекса по переработке отходов в Поварово. Например, в октябре 2019 года активисты пытались перекрыть Пятницкое шоссе в районе деревни Лыткино в знак протеста. Для этого они ходили по переходу туда и обратно, рассчитывая, что машины, вынужденные по правилам пропускать пешеходов, не смогут проехать. Но в полиции знали об акции — на переходе дежурили регулировщики. Они пропускали машины, периодически разрешая пройти пешеходам.

В июне дети записали обращение к Путину по этому же поводу: «Здравствуйте, Владимир Владимирович» , — говорит на видео девочка Василиса. — Я маленький житель маленького поселка Поваровка. У нас большие дяди строят мусорную свалку и мусорный завод в лесу. Я и мои подружки хотим жить. Помогите нашим родителям спасти нас". Рядом с Василисой на видео еще восемь детей. Они держат плакаты «Чистые воздух и вода дороже мусорных денег» и «Долой мусорный геноцид в 10 километрах от Москвы».