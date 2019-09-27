По утверждению истцов в ОВОС были ошибки, при исправлении которых затея с рекультивацией свалки нарушала санитарные нормы и не позволяла начать строительство КПО в планируемом месте. На прошлом заседании суд согласился с необходимость проведения экспертизы для уточнения данных ОВОС.

В итоге, как показал суду эксперт — кадастровый инженер, расстояние от будущего КПО до реки Радомля всего 5-10 метров, а до жилых домов — 400. С такими расстояниями проект КПО просто не проходил бы государственную экологической экспертизы. Она, между прочим, проводится исключительно по письменным данным ОВОС и не предполагает реальной экспертизы на месте. Истцы требовали внести в ОВОС верные данные.

Но сделать это не позволил департамент ЖКХ Московской области совместно с Солнечногорской администрацией. В суд был представлен обновленный ОВОС, с другим земельным участком, строительство на котором не нарушает санитарные нормы. По новым данным КПО будут строить в 1000 метров от жилых домов и в 300 от реки Радомля. Кстати, проверить это суд не позволил, отказав в ходатайстве о проведении экспертизы. Новый ОВОС не показали ни истцу, ни общественности, а судья просто счел смену участка строительства за должное.

И действительно, принцип проведения ОВОС — оценки воздействия на окружающую среду — подразумевает, в частности поиск альтернативных вариантов для достижения цели проекта с учетом его опасности для окружающей среды и здоровья населения. То есть перенос строительства дальше от реки и домов, чтобы оно стало возможным — это нормально. Правда, все изменения в ОВОС должны быть представлены общественности, чего пока не сделано.