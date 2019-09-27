25 сентября в Солнечногорском суде собрались местные жители, обеспокоенные строительством рядом с Поварово, в десяти километрах от Зеленограда, комплекса по переработке мусора с полигоном для захоронения отходов. На заседании побывал корреспондент «Зеленоград.ру».
Мусорный комплекс в Поварово (КПО) планировали разместить в 400 метрах от частных домов. Иск подал один из проживающих там собственников, а прямо перед заседанием к нему присоединились еще двое местных жителей. Истцы требовали пересмотреть один важный документ — оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) будущего комплекса с учетом существующей на территории строительства незаконной свалки. Целью истцов было указать в ОВОС верные расстояния до реки и жилых участков, чтобы государственная экологическая экспертиза не одобрила проект КПО.
Для этого истцы наняли эксперта, который точно измерил расстояние. Но уточненные расстояния играли роль только в случае включения существующей на месте строительства незаконной свалки в проект КПО. Свалка и была включена в ОВОС, пока дело не дошло до суда.
Незаконная свалка в Поварово появилась на земле министерства обороны в 2006 году. В 2012 году на генерала-полковника Юрия Соловьева завели уголовное дело за огромный ущерб экологии. Уголовной ответственности ему удалось избежать - генерал лег в клинику, пока не истек срок давности дела, а в феврале этого года умер.
На рекультивацию свалки министерство экологии перечислило бюджету Солнечногорского района 900 миллионов, но на эти деньги проводили только первоочередные мероприятия. «Работали с грунтом, просеками, создали несколько колодцев по сбору фильтрата. Это вообще не решает проблему экологического ущерба (по разным оценкам от 9 до 22 миллиардов), а только позволило сделать так, чтобы два года эта свалка не горела», сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.
Летом прошли общественные слушания по проекту КПО. На них представители администрации определенно заявляли, что место для строительства выбрали как раз из-за существующей свалки. Планировалось, что новый комплекс переработает в первую очередь мусор с этой свалки — Хромушин обещал это на слушаниях. Были названы уже выделенные и предполагаемые бюджеты в миллиарды рублей.
По утверждению истцов в ОВОС были ошибки, при исправлении которых затея с рекультивацией свалки нарушала санитарные нормы и не позволяла начать строительство КПО в планируемом месте. На прошлом заседании суд согласился с необходимость проведения экспертизы для уточнения данных ОВОС.
В итоге, как показал суду эксперт — кадастровый инженер, расстояние от будущего КПО до реки Радомля всего 5-10 метров, а до жилых домов — 400. С такими расстояниями проект КПО просто не проходил бы государственную экологической экспертизы. Она, между прочим, проводится исключительно по письменным данным ОВОС и не предполагает реальной экспертизы на месте. Истцы требовали внести в ОВОС верные данные.
Но сделать это не позволил департамент ЖКХ Московской области совместно с Солнечногорской администрацией. В суд был представлен обновленный ОВОС, с другим земельным участком, строительство на котором не нарушает санитарные нормы. По новым данным КПО будут строить в 1000 метров от жилых домов и в 300 от реки Радомля. Кстати, проверить это суд не позволил, отказав в ходатайстве о проведении экспертизы. Новый ОВОС не показали ни истцу, ни общественности, а судья просто счел смену участка строительства за должное.
И действительно, принцип проведения ОВОС — оценки воздействия на окружающую среду — подразумевает, в частности поиск альтернативных вариантов для достижения цели проекта с учетом его опасности для окружающей среды и здоровья населения. То есть перенос строительства дальше от реки и домов, чтобы оно стало возможным — это нормально. Правда, все изменения в ОВОС должны быть представлены общественности, чего пока не сделано.
Более того, в суде представители администрации полностью отрицали планы по рекультивации существующей свалки. Ответчики четко заявили, что свалка никак не касается будущего строительства, а на КПО будут перерабатывать мусор со всей Московской области. О рекультивации речи нет, потому что у региона нет денег на устранение столь масштабного загрязнения, намекал ответчик от администрации.
Возможно, это был лишь тактический ход в суде, чтобы убрать проблемы со строительством КПО и от рекультивации на самом деле никто не отказывается. Но после суда, местные жители опасаются, что к старой свалке просто добавится новый полигон.
В итоге суд отказал в иске и проведении дополнительных общественных экспертиз просто потому, что территория, которую исследовал и просит внести в ОВОС истец, больше не имеет отношения к строительству КПО. Это значит, что формально государственная экологическая экспертиза ничего «не узнает» о свалке и пройдет по неполным данным, КПО построят без препятствий, а свалка может остаться. Противники комплекса собираются подавать апелляцию и «идти до конца».
Между тем, территорию будущего строительства уже обносят забором. Массово вырубают лес. Так как проекта КПО нет в публичном доступе или вовсе не существует, а экологическая экспертиза не пройдена, власти отрицают, что это подготовка к строительству. Местный житель рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру», что их убеждают, что вырубка проходит на территории министерства обороны, забор поставил какой-то частный заказчик и все это не имеет отношения к строительству КПО.
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