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Активисты пытались перекрыть Пятницкое шоссе в знак протеста против мусорного полигона в Поварово 01.10.2019 ZELENOGRAD.RU

В субботу противники комплекса по переработке отходов в Поварово (КПО) пытались перекрыть движение по Пятницкому шоссе в районе деревни Лыткино. Для этого они ходили по переходу туда и обратно, рассчитывая, что машины, вынужденные по правилам пропускать пешеходов, не смогут проехать.

Но в полиции знали об акции и на переходе дежурили регулировщики. Они пропускали машины, периодически разрешая пройти пешеходам. По громкой связи они объявляли, что движение на переходе будет регулируемым и предупреждали об ответственности за переход на запрещающий сигнал регулировщика или вне зоны действия перехода. Некоторые активисты пытались ослушаться и им выписывали штрафы за нарушение ПДД.

Прямую трансляцию вел канал SotaVision.

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Обсуждение
Валерий Гусев
3 часа назад
Такая форма протеста - это сознательное нарушение прав других людей, не имеющих никакого отношения к теме протеста. И такими действиями активисты только настраивают людей против себя. Молодцы, полицейские, что своевременно приехали и спокойно и законно пресекли заведомую провокацию.
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