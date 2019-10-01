В субботу противники комплекса по переработке отходов в Поварово (КПО) пытались перекрыть движение по Пятницкому шоссе в районе деревни Лыткино. Для этого они ходили по переходу туда и обратно, рассчитывая, что машины, вынужденные по правилам пропускать пешеходов, не смогут проехать.

Но в полиции знали об акции и на переходе дежурили регулировщики. Они пропускали машины, периодически разрешая пройти пешеходам. По громкой связи они объявляли, что движение на переходе будет регулируемым и предупреждали об ответственности за переход на запрещающий сигнал регулировщика или вне зоны действия перехода. Некоторые активисты пытались ослушаться и им выписывали штрафы за нарушение ПДД.

Прямую трансляцию вел канал SotaVision.