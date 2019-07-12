Правительство Московской области объявило аукцион по закупке оборудование для комплекса по переработке и размещению отходов, который решили построить в Солнечногорском районе, между поселком Поварово и деревней Лыткино, примерно в десяти километрах от Зеленограда. Технику должны поставить осенью.

Для этого из бюджета Московской области выделяется 1,7 миллиарда рублей, еще почти 18 миллионов — из бюджета городского округа Солнечногорск (это общий бюджет Солнечногорска и присоединенных к нему территорий городских и сельских поселений района). По условиям конкурса, оборудование должно быть поставлено в течение 70 дней с момента заключения контракта — это примерно октябрь-ноябрь. Это различные конвейеры, прессы, бункеры, системы очистки, автоматика и прочее производственное наполнение будущего предприятия.

Решение о строительстве на месте большой нелегальной свалки возле Лыткино комплекса по переработке и размещению отходов (это официальное название) в начале марта одобрил совет депутатов Солнечногорского района.

По проекту, сюда будут привозить мусор и отправлять его на сортировочные линии — планируются три ступени сортировки. Сначала отбираются крупные предметы или фрагменты предметов из металла, стекла, асфальта, бетона, дерева, картона, полиэтилена. Древесину, резину, крупные куски фанеры и картона, полиэтилен будут измельчать, чтобы потом использовать как сырьё для так называемого RDF-топлива. Органические отходы, отсеянные сепаратором из общей массы, будут компостировать. Затем выбирается мусор, который можно переработать, — бумага, пластик, пленка, жестяные и алюминиевые банки, черный и цветной лом, стекло.

Так называемые «хвосты», остающиеся после отбора всех полезных фракций будут спрессовывать, заворачивать в пленку, чтобы не было контакта с окружающей средой, и захоранивать на специально подготовленной площадке. Отсеянную органику планируется перерабатывать в компост и технологический грунт для отсыпки дорог. Минимизировать запахи и выбросы загрязняющих веществ обещают с помощью системы аэрации и изолирующего материала — полупроницаемой мембраны.

По оценкам разработчиков проекта, 25% из общего количества мусора будет отправлено на вторичную переработку, 35% органических отходов будут компостироваться, 25% пойдет на сырье для тепловой энергии, 15% отходов будут захораниваться. Сжигать мусор на этом заводе не планируют, как и вывозить остатки сортировки на сжигание на планируемый мусоросжигательный завод в Хметьево, рядом с Солнечногорском.