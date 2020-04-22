Что должно быть в проекте

В техническом задании, которое готовили в администрации Солнечногорска, указано, что победитель должен выполнить инженерные изыскания, определить направление движения фильтрата в теле полигона оценить запасы свалочного газа. «Особое внимание» предлагается уделить «возможному захоронению отходов оборонной промышленности и наличию реки Радомля».

По итогу подрядчик подготовит не менее трех возможных технологических решений рекультивации. Он же должен будет разработать проект санитарно-защитной зоны, согласовать заключение реки Радомля в коллектор со всеми надзорными ведомствами. После этого пройдут общественные обсуждения проекта рекультивации, а в конце — государственная экологическая экспертиза документации. Ее проведет «Москоблгосэкспертиза».

По календарному плану, к концу мая 2020 года проект должен быть готов, а с июня по август должны пройти общественные обсуждения, а в сентябре — экологическая экспертиза. В администрации Солнечногорска уточнили, что их проведение будет зависеть от эпидемиологической обстановки: если карантин к этому времени не кончится, слушания, скорее всего, перенесут.

В итоговом проекте рекультивации свалки должны быть обязательно учтены система сбора фильтрата, очистные сооружения поверхностных сточных вод, система сбора и отведения свалочного газа, его утилизация или обезвреживание. На границе санитарно-защитной зоны свалки предполагается установка малогабаритных экологических постов, которые будут контролировать качество воздуха Они будут отслеживать уровень оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, аммиака и метана.

Работы предполагалось проводить на участках 50:09:0050626:2635 (на площади 12,35 га), 50:09:0050626:2624 (на площади 5,15 га) и 50:09:0050626:2623 (на площади 0,13 га).

На участке 50:09:0050626:2623 (общая площадь 43,9 га), который соседствует со свалкой и территорией под будущий мусороперерабатывающий комплекс (КПО), в настоящее время «идет строительство объекта» Министерства обороны РФ, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации Солнечногорска. Неделю назад в ответе администрации на запрос прокуратуры говорилось, что на этом месте идет вырубка деревьев для будущего комплекса.