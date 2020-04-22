На этой неделе в солнечногорской администрации выбрали победителя конкурса на подготовку проекта рекультивации свалки в Поварово, которая нанесла многомиллиардный ущерб местной экологии. Она находится рядом с деревнями Лыткино и Марьино на Пятницком шоссе и в десяти километрах от Зеленограда. Теперь компания «Стройинжсервис-2» должна будет за две недели подготовить документы, а после провести общественные слушания. Рассказываем, что должно быть в проекте, чем известна эта компания и откуда там вообще взялась свалка.
В техническом задании, которое готовили в администрации Солнечногорска, указано, что победитель должен выполнить инженерные изыскания, определить направление движения фильтрата в теле полигона оценить запасы свалочного газа. «Особое внимание» предлагается уделить «возможному захоронению отходов оборонной промышленности и наличию реки Радомля».
По итогу подрядчик подготовит не менее трех возможных технологических решений рекультивации. Он же должен будет разработать проект санитарно-защитной зоны, согласовать заключение реки Радомля в коллектор со всеми надзорными ведомствами. После этого пройдут общественные обсуждения проекта рекультивации, а в конце — государственная экологическая экспертиза документации. Ее проведет «Москоблгосэкспертиза».
По календарному плану, к концу мая 2020 года проект должен быть готов, а с июня по август должны пройти общественные обсуждения, а в сентябре — экологическая экспертиза. В администрации Солнечногорска уточнили, что их проведение будет зависеть от эпидемиологической обстановки: если карантин к этому времени не кончится, слушания, скорее всего, перенесут.
В итоговом проекте рекультивации свалки должны быть обязательно учтены система сбора фильтрата, очистные сооружения поверхностных сточных вод, система сбора и отведения свалочного газа, его утилизация или обезвреживание. На границе санитарно-защитной зоны свалки предполагается установка малогабаритных экологических постов, которые будут контролировать качество воздуха Они будут отслеживать уровень оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, аммиака и метана.
Работы предполагалось проводить на участках 50:09:0050626:2635 (на площади 12,35 га), 50:09:0050626:2624 (на площади 5,15 га) и 50:09:0050626:2623 (на площади 0,13 га).
На участке 50:09:0050626:2623 (общая площадь 43,9 га), который соседствует со свалкой и территорией под будущий мусороперерабатывающий комплекс (КПО), в настоящее время «идет строительство объекта» Министерства обороны РФ, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации Солнечногорска. Неделю назад в ответе администрации на запрос прокуратуры говорилось, что на этом месте идет вырубка деревьев для будущего комплекса.
В финал прошли заявки двух компаний — ООО «Стройинжсервис-2» (предлагала сделать проект рекультивации за 2 млн рублей) и ООО «Геотехпроект» (9,7 млн рублей). Победитель, «Стройинжсервис-2», по данным системы «Картотека.ру», ранее занимался проектами рекультивации полигонов «Аннино», «Быково», «Хметьево» и готовил проект мусороперерабатывающего комплекса в Хметьево.
Основной претензией к рекультивации Хметьево, которая фактически завершилась в 2016 году, было отсутствие системы утилизации биогаза — но это была вина не проектировщиков, а чиновников, у которых не было финансирования. В 2016 году председатель Общественной палаты Солнечногорского района Яна Кузнецова рассказывала, что рекультивация происходила за счет правительства Москвы, так как полигон эксплуатировала, в основном, Москва. Тогда работа с биогазом в их планы не входила — его планировали утилизировать с помощью мощностей либо мини-ТЭЦ, либо мусороперерабатывающего завода. Эти проекты не прошли через общественные слушания.
Одна из активисток, которая следит за строительными работами рядом со свалкой, рассказала «Зеленоград.ру», что они планируют в будущем взаимодействовать с «Стройинжсервис-2» и участвовать в общественных обсуждениях проекта рекультивации. «Как только будет представлен проект, общественность должна будет контролировать — и не то, что представлено на бумаге, а что будет на самом деле», — сказала Галина.
Незаконная свалка в Поварово появилась на земле министерства обороны в 2006 году. В 2012 году на генерала-полковника Юрия Соловьева завели уголовное дело за огромный ущерб экологии. Уголовной ответственности ему удалось избежать — генерал лег в клинику, пока не истек срок давности дела, а в феврале 2019 года умер.
На рекультивацию свалки министерство экологии перечислило бюджету Солнечногорского района 900 миллионов, но на эти деньги проводили только первоочередные мероприятия. «Работали с грунтом, просеками, создали несколько колодцев по сбору фильтрата. Это вообще не решает проблему экологического ущерба (по разным оценкам от 9 до 22 миллиардов), а только позволило сделать так, чтобы два года эта свалка не горела», говорил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.
Летом 2019 прошли общественные слушания по проекту КПО. На них представители администрации определенно заявляли, что место для строительства выбрали как раз из-за существующей свалки. Планировалось, что новый комплекс переработает в первую очередь мусор с этой свалки — Хромушин обещал это на слушаниях. Были названы уже выделенные и предполагаемые бюджеты в миллиарды рублей.
Однако когда местные жители решили через суд переместить будущий комплекс дальше от своих домов и реки, представители администрации начали отрицать планы по рекультивации существующей свалки. Ответчики четко заявили, что свалка никак не касается будущего строительства, а на КПО будут перерабатывать мусор со всей Московской области. О рекультивации речи нет, потому что у региона нет денег на устранение столь масштабного загрязнения, намекал ответчик от администрации.
Возможно, это был лишь тактический ход в суде, чтобы убрать проблемы со строительством КПО и от рекультивации на самом деле никто не отказывается. Местные жители опасаются, что на деле к старой свалке просто добавится новый полигон.