Судья зеленоградского суда Алевтина Романовская отказала активистам, которые пытались оспорить положительное заключение государственной экологической экспертизы, выданной в Министерстве природопользования Московской области для КПО рядом с Поварово. Почему доводы истцов не сработали, пока неясно: мотивировочная часть решения еще не готова, огласили только факт отказа. «Зеленоград.ру» будет следить за ситуацией.
Представитель истцов — общественных движений «Экология Поварово» и «Зелёный город» — Дмитрий Шелков считает, что суд вынес поспешное решение, не разобравшись в сути вопроса по существу.
Ошибки из-за копирования с другого документа. В оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) будущего КПО в Поварово был взят такой же документ от КПО «Прогресс» в городе Рошаль: в нем упомянуты совсем другие реки и условия, не имеющие отношения к Поварово и этой территории.
Неподходящие почвы. Суд не вызывал для дачи комментариев специалистов-геологов. Активистов беспокоит, что толщины изоляционного материала (в проекте речь идет о бентонитовых матах толщиной 6 мм и противофильтрационной мембране в 1,5 мм) будет недостаточно для защиты грунтовых вод от фильтрата. Так, в ОВОС указано, что по этим материалам не разрешается ходить в обуви, которая может их проколоть или поцарапать.
В этом они нашли еще один повод сомневаться в верности проекта: если изоляция не справится, почва под чашей полигона не глиняная, а из крупного песка, который сможет пропускать фильтрат вглубь на 50-76 метров за сутки.
Неучтенные водные объекты. По словам Шелкова, в проекте указано, что водных объектов на территории будущего КПО нет. Активисты заявляли об обратном, представляли фотографии и геометки, однако суд не вызвал экспертов и не назначил проверку этих обстоятельств.
Непрозрачность решений. Тендер на разработку проектной документации выиграла фирма «Геотехпроект», однако в итоге проект готовила другая компания — ООО «Террикон», которая также участвовала в тендере. «Протокол с победителем в тендере был подписан 18 июня, а общественные слушания по проекту были проведены 20 мая, сам контракт с „Терриконом“ подписан 23 сентября. Как это вообще возможно? Никто не объясняет, как это могло произойти. Представитель администрации Солнечногорска на это заявила, что „Террикон“ самовольно, без разрешения администрации разработали эту документацию, на свой страх и риск», — рассказал Дмитрий.
На суд к активистам в качестве третьего лица вместо Роспотребнадзора Московской области, который не согласовал проект санитарно-защитной зоны, пригласили почему-то столичное ведомство. Соответственно, им задавать какие-то вопросы по объекту было бессмысленно, так как они не занимались этим вопросом.
Несмотря на неудовлетворение требований, активисты намерены обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. За время разбирательства они смогли добиться получения проектных документов, заверенных электронно-цифровой подписью.