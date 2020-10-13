Какие нарушения нашли активисты

Ошибки из-за копирования с другого документа. В оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) будущего КПО в Поварово был взят такой же документ от КПО «Прогресс» в городе Рошаль: в нем упомянуты совсем другие реки и условия, не имеющие отношения к Поварово и этой территории.

Неподходящие почвы. Суд не вызывал для дачи комментариев специалистов-геологов. Активистов беспокоит, что толщины изоляционного материала (в проекте речь идет о бентонитовых матах толщиной 6 мм и противофильтрационной мембране в 1,5 мм) будет недостаточно для защиты грунтовых вод от фильтрата. Так, в ОВОС указано, что по этим материалам не разрешается ходить в обуви, которая может их проколоть или поцарапать.

В этом они нашли еще один повод сомневаться в верности проекта: если изоляция не справится, почва под чашей полигона не глиняная, а из крупного песка, который сможет пропускать фильтрат вглубь на 50-76 метров за сутки.

Неучтенные водные объекты. По словам Шелкова, в проекте указано, что водных объектов на территории будущего КПО нет. Активисты заявляли об обратном, представляли фотографии и геометки, однако суд не вызвал экспертов и не назначил проверку этих обстоятельств.