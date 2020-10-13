Суд отказался отменить итоги государственной экспертизы по комплексу переработки отходов рядом с Поварово 13.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Судья зеленоградского суда Алевтина Романовская отказала активистам, которые пытались оспорить положительное заключение государственной экологической экспертизы, выданной в Министерстве природопользования Московской области для КПО рядом с Поварово. Почему доводы истцов не сработали, пока неясно: мотивировочная часть решения еще не готова, огласили только факт отказа. «Зеленоград.ру» будет следить за ситуацией.

Представитель истцов — общественных движений «Экология Поварово» и «Зелёный город» — Дмитрий Шелков считает, что суд вынес поспешное решение, не разобравшись в сути вопроса по существу.

Какие нарушения нашли активисты

Ошибки из-за копирования с другого документа. В оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) будущего КПО в Поварово был взят такой же документ от КПО «Прогресс» в городе Рошаль: в нем упомянуты совсем другие реки и условия, не имеющие отношения к Поварово и этой территории.

Неподходящие почвы. Суд не вызывал для дачи комментариев специалистов-геологов. Активистов беспокоит, что толщины изоляционного материала (в проекте речь идет о бентонитовых матах толщиной 6 мм и противофильтрационной мембране в 1,5 мм) будет недостаточно для защиты грунтовых вод от фильтрата. Так, в ОВОС указано, что по этим материалам не разрешается ходить в обуви, которая может их проколоть или поцарапать.

В этом они нашли еще один повод сомневаться в верности проекта: если изоляция не справится, почва под чашей полигона не глиняная, а из крупного песка, который сможет пропускать фильтрат вглубь на 50-76 метров за сутки.

Неучтенные водные объекты. По словам Шелкова, в проекте указано, что водных объектов на территории будущего КПО нет. Активисты заявляли об обратном, представляли фотографии и геометки, однако суд не вызвал экспертов и не назначил проверку этих обстоятельств.

Непрозрачность решений. Тендер на разработку проектной документации выиграла фирма «Геотехпроект», однако в итоге проект готовила другая компания — ООО «Террикон», которая также участвовала в тендере. «Протокол с победителем в тендере был подписан 18 июня, а общественные слушания по проекту были проведены 20 мая, сам контракт с „Терриконом“ подписан 23 сентября. Как это вообще возможно? Никто не объясняет, как это могло произойти. Представитель администрации Солнечногорска на это заявила, что „Террикон“ самовольно, без разрешения администрации разработали эту документацию, на свой страх и риск», — рассказал Дмитрий.

На суд к активистам в качестве третьего лица вместо Роспотребнадзора Московской области, который не согласовал проект санитарно-защитной зоны, пригласили почему-то столичное ведомство. Соответственно, им задавать какие-то вопросы по объекту было бессмысленно, так как они не занимались этим вопросом.

Несмотря на неудовлетворение требований, активисты намерены обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. За время разбирательства они смогли добиться получения проектных документов, заверенных электронно-цифровой подписью.

Читайте также
Суд обязал выдать документы на мусоросжигательный завод в Хметьево для проведения экспертизы. Она может ничего не изменить, но экологи собираются остановить стройку
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, поварово, комплекс по переработке отходов (кпо)
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Суд отказался отменить итоги государственной экспертизы по комплексу переработки отходов рядом с Поварово Новости
Центр социальной защиты в недостроенном «аквапарке» откроют в конце 2021 года. Его отделения будут также в корпусах 205А и 2014 Новости
Устройство дополнительной «зебры» от площади Юности к 1 микрорайону перенесли на 2021 год Новости
Началось проектирование тоннеля под железной дорогой в Алабушево. Оно займет до двух лет Новости
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» (онлайн) Афиша
Принимать банковские карты в киосках «Мосгортранса» начнут с января. Если снова что-нибудь не помешает Новости
«Попрут все с электрички — по пути же». Часть жителей Крюково недовольны переездом МФЦ к станции. Но чиновники так и хотели Истории
В новый детский сад в 17 микрорайоне начали принимать детей Новости
«Совет отцов» Зеленограда проверил опасные места в 3 микрорайоне и нашел открытые люки и неогороженные ямы. В префектуре сказали, что все было нормально, пока не пришли активисты Новости
Как избежать штрафа за перевод на удаленку, зачем нужна эта мера, что ещё непонятно и как это вредит бизнесу. Объясняют мэр Собянин и предпринимательница Татулова Истории
Хулиган вкрутил саморез в канат на детской площадке в 16 микрорайоне Новости
После наезда на ребенка в Менделеево сделали сразу три пешеходных перехода Новости
Забег «Кросс лыжников» — 17 октября на лыжероллерной трассе Афиша
Собянин призвал москвичей продержаться несколько месяцев до выхода вакцины от корононавируса. Что будет происходить в это время, непонятно, хотя мэр говорит, что «дает полную информацию» Новости
В каких домах Зеленограда будет капитальный ремонт и замена лифтов. Одиннадцать домов в следующем году и планы до 2023 Новости
На выезде из Андреевки начали расширять проезжую часть. Работы продлятся около двух недель Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру