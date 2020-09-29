Почему радоваться рано

В законе есть ряд оговорок и неясных моментов, которые могут сделать общественную экологическую экспертизу бесполезной. Во-первых, в законе об экологической экспертизе говорится, что эта работа общественников носит рекомендательный характер, но Росприроднадзор может сделать ее заключение обязательным к исполнению, если утвердит его. Правда, в положении о самом Росприроднадзоре форма утверждения результатов этой экспертизы не предусмотрена.

В Московской области утвердить такое заключение может еще один орган — министерство экологии и природопользования региона. Например, в Москве у аналогичного ведомства такой функции не предусмотрено. Минэкологии может сделать это через госуслуги, достаточно загрузить пакет документов.

Во-вторых, если мнение общественников останется рекомендацией, прислушиваться к ним должны будут только в том случае, если они докажут, что в документации «АГК-1» что-то не соответствует законодательству. Тогда с компанией будет работать тот орган власти, которому подведомственно данное нарушение. Если же с документацией все будет в порядке, «АГК-1» может прислушиваться к специалистам и учитывать их замечания только на добровольной основе.

В-третьих, уже пропущены сроки. В законе указано, что заключение общественной экологической экспертизы учитывается при условии, что она проведена не позднее, чем закончилась государственная экспертиза. Для завода в Хметьево такая прошла в конце 2019 года. Проводить общественную позднее никто не запрещает, однако формулировки федерального закона наводят на мысль, что роли это уже не сыграет.

Глава «Эмассерт» Елена Есина сказала «Зеленоград.ру», что после получения документов от «АГК-1» и проведения общественной экспертизы будет пытаться через суд оспорить заключение государственной экспертизы, так как инвестор, изначально отказав в выдаче проекта, нарушил закон. «АГК-1», действительно, отказало не только этой организации. Например, в аналогичной ситуации оказалась «Русэко», которая планировала провести экспертизы по всем «мусорным» объектам Солнечногорского района, но не смогла добиться от инвестора документов.

Ярославский эколог Игорь Шкрадюк ранее объяснял изданию «7х7», что, несмотря на пробелы в законодательстве, смысл в проведении общественных исследований есть — но только в том случае, если на них обратит внимание много людей. «Приведу простой пример: пять заводов по розливу воды на Байкале работали тихо-спокойно, а шестой вызвал массовое возмущение, миллионы подписей против, и завод закрыли. А ведь все эти петиции с подписями носят чисто рекомендательный характер. Если результаты работы группы дойдут до общественности, которая затем выйдет на митинги, это будет существенно. Если они останутся незамеченными [для общественности], то какой бы обязательный характер их решения не носили… У нас столько приказов президента, премьера, которые умерли еще до того, как под ними поставили подпись. По факту большинство экологических экспертиз остаются незамеченными, если за ними не стоят какие-то общественные силы», — уверен он.