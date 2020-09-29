Инвестор мусоросжигательного завода рядом с Зеленоградом, компания «АГК-1», обязана выдать всю проектную документацию экологам для проведения общественной экологической экспертизы. Такое решение принял суд. И хотя в законе есть ряд препятствий, чтобы эта экспертиза что-то изменила сама по себе, но задержка в выдачи документации позволит теперь потребовать остановить уже начавшееся строительство завода.
Некоммерческое партнерство «Эмассерт», которое занимается оценкой экологического ущерба и выполняет судебные экологические экспертизы, в 2018 году подавало заявку на проведение общественной экологической экспертизы проекта мусоросжигательного завода в Солнечногорском районе. Администрация района зарегистрировала их заявку в июле 2018 года, после чего «Эмассерт» запросило все документы по проекту у инвестора — компании «АГК-1» (дочки «РТ-Инвест»).
Компания сначала отказалась что-либо предоставлять, а потом перестала отвечать на письма экологов. В июле 2019 года «Эмассерт» подало в суд на «АГК-1», требуя обязать их выдать документы. В январе 2020 года Арбитражный суд Московской области встал на сторону общественности.
«АГК-1» обжаловала это решение, настаивая, что все документы являются коммерческой тайной, поэтому разглашать их нельзя. В апелляции их доводы отклонили, суд указал: коммерческую тайну нельзя распространить на сведения о загрязнении окружающей среды и санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке. Пока в суде не зарегистрировано, что инвестор будет обжаловать и это решение.
В законе есть ряд оговорок и неясных моментов, которые могут сделать общественную экологическую экспертизу бесполезной. Во-первых, в законе об экологической экспертизе говорится, что эта работа общественников носит рекомендательный характер, но Росприроднадзор может сделать ее заключение обязательным к исполнению, если утвердит его. Правда, в положении о самом Росприроднадзоре форма утверждения результатов этой экспертизы не предусмотрена.
В Московской области утвердить такое заключение может еще один орган — министерство экологии и природопользования региона. Например, в Москве у аналогичного ведомства такой функции не предусмотрено. Минэкологии может сделать это через госуслуги, достаточно загрузить пакет документов.
Во-вторых, если мнение общественников останется рекомендацией, прислушиваться к ним должны будут только в том случае, если они докажут, что в документации «АГК-1» что-то не соответствует законодательству. Тогда с компанией будет работать тот орган власти, которому подведомственно данное нарушение. Если же с документацией все будет в порядке, «АГК-1» может прислушиваться к специалистам и учитывать их замечания только на добровольной основе.
В-третьих, уже пропущены сроки. В законе указано, что заключение общественной экологической экспертизы учитывается при условии, что она проведена не позднее, чем закончилась государственная экспертиза. Для завода в Хметьево такая прошла в конце 2019 года. Проводить общественную позднее никто не запрещает, однако формулировки федерального закона наводят на мысль, что роли это уже не сыграет.
Глава «Эмассерт» Елена Есина сказала «Зеленоград.ру», что после получения документов от «АГК-1» и проведения общественной экспертизы будет пытаться через суд оспорить заключение государственной экспертизы, так как инвестор, изначально отказав в выдаче проекта, нарушил закон. «АГК-1», действительно, отказало не только этой организации. Например, в аналогичной ситуации оказалась «Русэко», которая планировала провести экспертизы по всем «мусорным» объектам Солнечногорского района, но не смогла добиться от инвестора документов.
Ярославский эколог Игорь Шкрадюк ранее объяснял изданию «7х7», что, несмотря на пробелы в законодательстве, смысл в проведении общественных исследований есть — но только в том случае, если на них обратит внимание много людей. «Приведу простой пример: пять заводов по розливу воды на Байкале работали тихо-спокойно, а шестой вызвал массовое возмущение, миллионы подписей против, и завод закрыли. А ведь все эти петиции с подписями носят чисто рекомендательный характер. Если результаты работы группы дойдут до общественности, которая затем выйдет на митинги, это будет существенно. Если они останутся незамеченными [для общественности], то какой бы обязательный характер их решения не носили… У нас столько приказов президента, премьера, которые умерли еще до того, как под ними поставили подпись. По факту большинство экологических экспертиз остаются незамеченными, если за ними не стоят какие-то общественные силы», — уверен он.
В ближайшие три года в Московской области планируется построить четыре мусоросжигательных завода (МСЗ). Каждый завод будет перерабатывать около 700 тысяч тонн отходов в год и вырабатывать 75 МВт электроэнергии. 350 тысяч тонн отходов привезут в Хметьево из Москвы, остальные 350 будут зарезервированы для Московской области.
В декабре 2019 года проектная документация мусоросжигательного завода в Хметьево получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Предполагается, что перед поступлением на завод отходы должны пройти обязательную сортировку на специальных комплексах — чтобы выбрать из мусора все полезные фракции (стекло, металл, бумагу, пластик, органику), а также опасные (ртутьсодержащие, батарейки и т. д.). Отходы будут термически перерабатываться при температуре 1260 градусов, которая «обеспечивает уничтожение диоксинов». Выделяемая тепловая энергия будет преобразована в электрическую. Как сообщили в «РТ-Инвест», электричество пойдет на оптовый рынок, в общую сеть.
Ряд местных жителей считает, что работа МСЗ, в частности, выбросы, навредит здоровью людей и окружающей среде. Вопросы были и у членов Общественной палаты Московской области. После публикации территориальной схемы обращения с отходами в 2019 году эксперты заявили: «Объективность принятия предлагаемых решений не вызывает доверия. В ультимативном порядке общественность ставится перед фактом — будем жечь».
Тогда в областном минэкологии не согласились этой точкой зрения. Чиновники заявили, что мнение о «неэкологичности и вредности термического обезвреживания» является «устойчивым заблуждением», и «сегодня это самая чистая технология, стремящаяся к нулевому захоронению».
Не повышало доверие и то, что проект сначала не одобрили эксперты, потом потребовалась вторая государственная экологическая экспертиза, которая справилась всего за две недели — и второй отзыв в середине декабря 2019 года был положительным. Кроме того, свое неодобрение проекта завода в Хметьево дважды высказало Росрыболовство. Сейчас большая часть усилий противников строительства сосредоточена на КПО рядом с Поварово, идет судебное разбирательство с Минэкологии.