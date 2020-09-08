2 сентября компания «АГK-1» (входит в группу компаний «РТ-Инвест») подписала контракт с турецкой строительной корпорацией «Енигюн» — она будет строить завод по термической переработке отходов в Хметьево.
Сумма контракта не раскрывается. Представитель «АГK-1» сказал лишь, что стоимость сопоставима с суммой контракта по Наро-Фоминскому округу — для завода, который будет перерабатывать 700 тысяч тонн мусора, речь идет о шести миллиардах рублей.
«Енигюн» — крупный международный подрядчик, cоздана в 1973 году. В 1995 году впервые начала работать за границей (построила здание научно-технического центра в Москве). До 2018 года входила в топ 250 крупнейших подрядных фирм в мире. Строила объекты в области промышленности, энергетики, инфраструктуры, спорта (в частности, к Олимпиаде в Сочи).
Сейчас подрядчик уже приехал на площадку, ведутся подготовительные работы. «Работы начнутся уже в этом году. Турецкая корпорация в самое ближайшее время приступит к строительству бункера твердого топлива для завода», — уточнили в «АГK-1». Также на первом этапе подрядчик должен будет произвести подвод необходимых коммуникаций. Сдача завода запланирована на 2022-2023 год.
В ближайшие три года в Московской области планируется построить четыре мусоросжигательных завода (МСЗ). Каждый завод будет перерабатывать около 700 тысяч тонн отходов в год и вырабатывать 75 МВт электроэнергии. 350 тысяч тонн отходов привезут в Хметьево из Москвы, остальные 350 будут зарезервированы для Московской области.
В декабре 2019 года проектная документация мусоросжигательного завода в Хметьево получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Предполагается, что перед поступлением на завод отходы должны пройти обязательную сортировку на специальных комплексах — чтобы выбрать из мусора все полезные фракции (стекло, металл, бумагу, пластик, органику), а также опасные (ртутьсодержащие, батарейки и т. д.).
В интервью «Новой газете» гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов говорил, что схема обращения с отходами включает в себя сортировку мусора на комплексах по переработке отходов (КПО) и сжигание остатков сортировки на мусоросжигательных заводах (МСЗ). По его мысли, остатки сортировки (так называемые «хвосты») на КПО в Поварово до строительства завода в Хметьево будут захораниваться, а после введения завода в эксплуатацию — отправляться на утилизацию. «Так работает комплексная система по обращению отходов», — заключает Шипелов.
В компании «РТ-Инвест» редакции поясняли, что завод в Хметьево не привязан к «хвостам» конкретного КПО: «Стройку КПО в Поварово курирует Министерство ЖКХ Московской области. В ведомстве пояснили, что последующий вывоз „хвостов“ возможен и на наш завод по энергоутилизации отходов».
По информации инвестора, даже если в Хметьево будут привозить отходы не из Поварово, а с других КПО, качество «хвостов» должно быть одинаковым, так как КПО строятся по единому типовому проекту, предусматривающему выбор всех полезных фракций. На самом заводе будет организован только визуальный и радиационный контроль отходов, которые поступают в приемный бункер: сотрудники будут искать слишком крупный мусор или тот, который не относится к ТКО.
Отходы будут термически перерабатываться при температуре 1260 градусов, которая «обеспечивает уничтожение диоксинов». Выделяемая тепловая энергия будет преобразована в электрическую. Как сообщили в «РТ-Инвест», электричество пойдет на оптовый рынок, в общую сеть.
Ряд местных жителей считает, что работа МСЗ, в частности, выбросы, навредит здоровью людей и окружающей среде. Вопросы были и у членов Общественной палаты Московской области. После публикации территориальной схемы обращения с отходами в 2019 году эксперты заявили: «Объективность принятия предлагаемых решений не вызывает доверия. В ультимативном порядке общественность ставится перед фактом — будем жечь».
«Мусоросжигательные заводы — это вообще вчерашний день, и в мире от них постепенно отказываются. В большинстве регионов России их не включили в территориальные схемы. Если в Подмосковье решили использовать эту технологию, то нужно было разместить заводы на значительном расстоянии от населенных пунктов. Население поставят перед фактом. Но люди будут против, потому что в некоторых городах уже остро стоят экологические вопросы из-за деятельности предприятий, которые нарушают природоохранное законодательство. Например, в Солнечногорске расположены заводы „Сенеж“, „Пларус“, „Европласт“, которые загрязняют атмосферу в городе», — считает член экспертного совета при минэкологии МО и Общественной палаты МО Елена Гришина.
Тогда в областном минэкологии не согласились этой точкой зрения. Чиновники заявили, что мнение о «неэкологичности и вредности термического обезвреживания» является «устойчивым заблуждением». «Сегодня это самая чистая технология, стремящаяся к нулевому захоронению. В некоторых случаях остаются золошлаки, которые инертны и наносят минимальный ущерб» , — сказали «Известиям» в министерстве.
Не повышало доверие и то, что проект сначала не одобрили эксперты, потом потребовалась вторая государственная экологическая экспертиза, которая справилась всего за две недели — и второй отзыв в середине декабря 2019 года был положительным. Кроме того, свое неодобрение проекта завода в Хметьево дважды высказало Росрыболовство.
«Опасения активистов и местных жителей относительно негативного воздействия заводов на окружающую среду связаны, в первую очередь, с отсутствием доверия к применяемой технологии. Это объяснимо: в России пока не строили подобных предприятий», — заявляли «Зеленоград.ру» в «РТ-Инвест». По информации компании, за концентрациями загрязняющих веществ в выбросах на заводе будет следить независимая система онлайн-мониторинга, встроенная во внутреннюю схему оборудования на выходе всех отходящих газов. При сбое работы оборудования, которое влияет на выбросы, предприятие будет автоматически остановлено.
Сейчас большая часть усилий противников строительства сосредоточена на КПО рядом с Поварово, идет судебное разбирательство с Минэкологии. В июле один из активистов объявил голодовку и перестал пить воду, так как власти не отреагировали на его требование остановить стройку в Хметьево. После этого его увезли в больницу.