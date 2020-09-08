Что будет в Хметьево

В ближайшие три года в Московской области планируется построить четыре мусоросжигательных завода (МСЗ). Каждый завод будет перерабатывать около 700 тысяч тонн отходов в год и вырабатывать 75 МВт электроэнергии. 350 тысяч тонн отходов привезут в Хметьево из Москвы, остальные 350 будут зарезервированы для Московской области.

В декабре 2019 года проектная документация мусоросжигательного завода в Хметьево получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Предполагается, что перед поступлением на завод отходы должны пройти обязательную сортировку на специальных комплексах — чтобы выбрать из мусора все полезные фракции (стекло, металл, бумагу, пластик, органику), а также опасные (ртутьсодержащие, батарейки и т. д.).

В интервью «Новой газете» гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов говорил, что схема обращения с отходами включает в себя сортировку мусора на комплексах по переработке отходов (КПО) и сжигание остатков сортировки на мусоросжигательных заводах (МСЗ). По его мысли, остатки сортировки (так называемые «хвосты») на КПО в Поварово до строительства завода в Хметьево будут захораниваться, а после введения завода в эксплуатацию — отправляться на утилизацию. «Так работает комплексная система по обращению отходов», — заключает Шипелов.

В компании «РТ-Инвест» редакции поясняли, что завод в Хметьево не привязан к «хвостам» конкретного КПО: «Стройку КПО в Поварово курирует Министерство ЖКХ Московской области. В ведомстве пояснили, что последующий вывоз „хвостов“ возможен и на наш завод по энергоутилизации отходов».

По информации инвестора, даже если в Хметьево будут привозить отходы не из Поварово, а с других КПО, качество «хвостов» должно быть одинаковым, так как КПО строятся по единому типовому проекту, предусматривающему выбор всех полезных фракций. На самом заводе будет организован только визуальный и радиационный контроль отходов, которые поступают в приемный бункер: сотрудники будут искать слишком крупный мусор или тот, который не относится к ТКО.

Отходы будут термически перерабатываться при температуре 1260 градусов, которая «обеспечивает уничтожение диоксинов». Выделяемая тепловая энергия будет преобразована в электрическую. Как сообщили в «РТ-Инвест», электричество пойдет на оптовый рынок, в общую сеть.