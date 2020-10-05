Роспотребнадзор дважды отказался согласовать проект санитарно-защитной зоны для комплекса по переработке отходов в Поварово. В него вписывали недостоверные данные 05.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Активисты, которые судятся сейчас с министерством природопользования Московской области из-за комплекса по переработке отходов рядом с Поварово (КПО), рассказали «Зеленоград.ру» о попытках чиновников согласовать проект санитарно-защитной зоны для объекта. Так, в Роспотребнадзоре Московской области дважды отказывали в этом администрации Солнечногорского района «по причине недостоверных данных». В ведомстве предлагали властям доработать документы.

«На сегодняшний день этого проекта нет, он не одобрен, но государственная экологическая экспертиза получена, это просто немыслимо. При этом до ближайшего объектов строительства 200 метров, рядом дачная застройка, где проживают люди, пользуются колодцами и скважинами», — отметил представитель истцов Дмитрий.

Региональный Роспотребнадзор по ходатайству активистов (общественные движения «Экология Поварово» и «Зелёный город») привлекли к делу в качестве третьего лица. Следующее заседание по этому делу состоится 6 октября. Истцы получили от администрации почти все документы, но не в бумажном, а в электронном виде — у чиновников не было денег, чтобы распечатать четыре тысячи листов.

Сейчас активисты представили в суд информацию, что от КПО до ближайшей точки Зеленограда 8,6 км, до роддома — 10,9 км. Направление ветра преимущественно юго-восточное — значит, запахи будут накрывать Зеленоград, считают они. Также истцы напомнили о докладе Роспотребнадзора за 2019 год, согласно которому наш город на первых местах по числу больных онкологией и проблемам с дыхательными путями.

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Активисты также заявили суду, что река Радомля изменила свое русло. «Эксперты утверждали, что от объекта строительства до начала реки 240 метров. Мы прошли по реке и вышли прямо к забору будущего КПО Поварово, такое ощущение, что вода прямо из-под забора течет. Между водоемом и ограждением предполагаемого КПО, около 3-6 метров, тогда как водоохранная зона реки Радомля — 100 метров. В водоохранных зонах запрещено строительство объектов размещения и потребления отходов. Плюс в юго-восточной части на территории строящегося объекта есть озеро, которое, предположительно, питают подземные ключи, оно все время чистое, в озере водится рыба. Считаем, это и есть начало Радомли, и оно находится прямо на территории КПО», — пояснил Дмитрий.

Истцы написали обращения в надзорные органы, чтобы они провели проверку этих фактов, приложили геометки и фотографии. Ответчики в суде пока не соглашаются с этими доводами.

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Метки:
экология, роспотребнадзор, поварово, комплекс по переработке отходов (кпо)
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