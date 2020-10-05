Активисты, которые судятся сейчас с министерством природопользования Московской области из-за комплекса по переработке отходов рядом с Поварово (КПО), рассказали «Зеленоград.ру» о попытках чиновников согласовать проект санитарно-защитной зоны для объекта. Так, в Роспотребнадзоре Московской области дважды отказывали в этом администрации Солнечногорского района «по причине недостоверных данных». В ведомстве предлагали властям доработать документы.

«На сегодняшний день этого проекта нет, он не одобрен, но государственная экологическая экспертиза получена, это просто немыслимо. При этом до ближайшего объектов строительства 200 метров, рядом дачная застройка, где проживают люди, пользуются колодцами и скважинами», — отметил представитель истцов Дмитрий.

Региональный Роспотребнадзор по ходатайству активистов (общественные движения «Экология Поварово» и «Зелёный город») привлекли к делу в качестве третьего лица. Следующее заседание по этому делу состоится 6 октября. Истцы получили от администрации почти все документы, но не в бумажном, а в электронном виде — у чиновников не было денег, чтобы распечатать четыре тысячи листов.

Сейчас активисты представили в суд информацию, что от КПО до ближайшей точки Зеленограда 8,6 км, до роддома — 10,9 км. Направление ветра преимущественно юго-восточное — значит, запахи будут накрывать Зеленоград, считают они. Также истцы напомнили о докладе Роспотребнадзора за 2019 год, согласно которому наш город на первых местах по числу больных онкологией и проблемам с дыхательными путями.