Роспотребнадзор опубликовал доклад о состоянии здоровья москвичей в 2019 году. Зеленоград оказался на первых местах по числу больных психическими расстройствами и проблемам с онкологией и дыхательными путями.
В 2019 году степень загрязнения атмосферы в целом по городу оценивается как повышенная. Более 90% в загрязнение воздуха вносят машины — их становится больше каждый год, из-за чего они оказываются все ближе к жилым домам. Второе место у выбросов промышленных предприятий (в лидерах московский нефтеперерабатывающий завод, космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, машиностроительный комплекс «Салют» и автомобилестроительный завод имени Лихачева).
Больше всего от загрязненного воздуха страдают дети и подростки. Из-за воздействия диоксида азота у них увеличивается частота как острых, так и хронических форм заболеваний верхних и нижних дыхательных путей.
Самые высокие уровни первичной заболеваемости болезнями органов дыхания у детей — в Юго-Восточного, Зеленоградского, Северного и Южного округов. У подростков — в Зеленограде, Юго-Восточном и Южном округах.
Водоемы Москвы по-прежнему интенсивно загрязняются из-за сброса промышленных и ливневых сточных вод, недостаточно очищенных сточных вод после станций аэрации.
Так, в 2019 году 40% проб на зеленоградских очистных сооружениях не соответствовали нормативам по санитарно-химическим показателям. Зафиксированы превышения нормативов по содержанию аммиака, железа, нитратов и нефтепродуктов. За год с 0 до 30% вырос показатель неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям.
В Зеленограде, наряду с Центральным, Юго-восточным и Северным округом, чаще всего сталкивались с проблемами эндокринной системы у подростков. А вот по болезням систем пищеварения Зеленоград в числе округов с низкой заболеваемостью.
Больше всего новых случаев онкологии зарегистрировали, как и в 2018 году, в Зеленограде, а также в Троицком и Новомосковском округах соответственно.
Высокие уровни психических расстройств зарегистрированы в Троицком, Новомосковском округах и Зеленограде. В этих же округах было больше всего новых зарегистрированных случаев хронического алкоголизма и наркомании.
В целом Зеленоград отнесен к территориям, где уровень заболеваемости детей и подростков по всем основным классам болезней превышает среднемосковский.