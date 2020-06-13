1
Зеленоград — в лидерах Москвы по числу онкобольных, болеющих подростков и людей с алкоголизмом 13.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Роспотребнадзор опубликовал доклад о состоянии здоровья москвичей в 2019 году. Зеленоград оказался на первых местах по числу больных психическими расстройствами и проблемам с онкологией и дыхательными путями.

Воздух и болезни органов дыхания

В 2019 году степень загрязнения атмосферы в целом по городу оценивается как повышенная. Более 90% в загрязнение воздуха вносят машины — их становится больше каждый год, из-за чего они оказываются все ближе к жилым домам. Второе место у выбросов промышленных предприятий (в лидерах московский нефтеперерабатывающий завод, космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, машиностроительный комплекс «Салют» и автомобилестроительный завод имени Лихачева).

Больше всего от загрязненного воздуха страдают дети и подростки. Из-за воздействия диоксида азота у них увеличивается частота как острых, так и хронических форм заболеваний верхних и нижних дыхательных путей.

Самые высокие уровни первичной заболеваемости болезнями органов дыхания у детей — в Юго-Восточного, Зеленоградского, Северного и Южного округов. У подростков — в Зеленограде, Юго-Восточном и Южном округах.

Вода

Водоемы Москвы по-прежнему интенсивно загрязняются из-за сброса промышленных и ливневых сточных вод, недостаточно очищенных сточных вод после станций аэрации.

Так, в 2019 году 40% проб на зеленоградских очистных сооружениях не соответствовали нормативам по санитарно-химическим показателям. Зафиксированы превышения нормативов по содержанию аммиака, железа, нитратов и нефтепродуктов. За год с 0 до 30% вырос показатель неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям.

Болезни

В Зеленограде, наряду с Центральным, Юго-восточным и Северным округом, чаще всего сталкивались с проблемами эндокринной системы у подростков. А вот по болезням систем пищеварения Зеленоград в числе округов с низкой заболеваемостью.

Больше всего новых случаев онкологии зарегистрировали, как и в 2018 году, в Зеленограде, а также в Троицком и Новомосковском округах соответственно.

Высокие уровни психических расстройств зарегистрированы в Троицком, Новомосковском округах и Зеленограде. В этих же округах было больше всего новых зарегистрированных случаев хронического алкоголизма и наркомании.

В целом Зеленоград отнесен к территориям, где уровень заболеваемости детей и подростков по всем основным классам болезней превышает среднемосковский.

Читайте также
Онкологические заболевания в Зеленограде: статистика, диагностика, лечение (2011 год)
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Замечали ли вы, что Зеленоград — лидер по стольким болезням?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 148 человек
Метки:
роспотребнадзор
Реклама
Реклама
Обсуждение
Хрюря Пампукская
Вчера, 17:44
То ли еще будет, когда заработает мусоросжигательный завод и все три взлетно-посадочные полосы...
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Зеленоград — в лидерах Москвы по числу онкобольных, болеющих подростков и людей с алкоголизмом Новости
У утки на клумбе в парке Победы вылупились птенцы Жизнь
Роспотребнадзор разработал правила для магазинов и рынков: запрет продавать упавшее на пол и взвешивать товар без упаковки Новости
Пешеходный мост и причал лодочной станции на городском пруду облюбовали для прыжков в воду. Спасатели следят за безопасностью Новости
Торговые центры в Подмосковье откроются с 25 июня Новости
Между участниками голосования по поправкам в Конституцию разыграют сертификаты на покупки на 10 млрд рублей. Их можно потратить на парковку, магазины и рестораны Новости
«Жулики мимикрируют под честных энергетиков». В почтовые ящики разложили уведомления о замене электросчетчиков. В Мосэнергосбыте назвали их мошенническими Новости
Газоны у меня дворе начинают косить рано утром. Это вообще нормально? Ответы
На парковке «Зеленопарка» открывается автокинотеатр Новости
Первый в этом году донорский марафон начинается в зеленоградской больнице. Принимают кровь у «обычных» доноров и плазму у переболевших ковид-19 Новости
Число заболевших коронавирусом в Москве перевалило за 200 тысяч. Как развивается эпидемия Новости
Многострадальный синхротрон. История самого дорогого и самого бесполезного объекта зеленоградской науки Истории
Зеленоградский НИИ физических проблем передали Курчатовскому институту Новости
На переходе между 19-м и 20-м микрорайонами сделают экспериментальный островок безопасности. От идеи поставить там светофор пока отказались Новости
Каршеринг «Делимобиль» возобновил поминутную аренду Новости
Жильцы дома у Чёрного озера закрыли свой двор шлагбаумом Новости
Пять автомобилей сгорело за сутки на парковке у гостиницы «Микрон». Фото Новости
Дятел, зяблик, рябинник, белка и куница — кого можно встретить в лесопарке между Берёзовой аллеей и Дунькиным прудом. Фото Жизнь
Почему не все салоны красоты открылись — Собянин же разрешил? Оказывается, сотрудников неожиданно обязали пройти тест на ковид Новости
Как сэкономить 11 рублей в электричке Москва — Крюково Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру