Воздух и болезни органов дыхания

В 2019 году степень загрязнения атмосферы в целом по городу оценивается как повышенная. Более 90% в загрязнение воздуха вносят машины — их становится больше каждый год, из-за чего они оказываются все ближе к жилым домам. Второе место у выбросов промышленных предприятий (в лидерах московский нефтеперерабатывающий завод, космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, машиностроительный комплекс «Салют» и автомобилестроительный завод имени Лихачева).

Больше всего от загрязненного воздуха страдают дети и подростки. Из-за воздействия диоксида азота у них увеличивается частота как острых, так и хронических форм заболеваний верхних и нижних дыхательных путей.

Самые высокие уровни первичной заболеваемости болезнями органов дыхания у детей — в Юго-Восточного, Зеленоградского, Северного и Южного округов. У подростков — в Зеленограде, Юго-Восточном и Южном округах.