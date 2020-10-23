«Все открытые источники запахов были оснащены специальными перекрытиями из нержавеющего материала, что исключает возможность попадания дурнопахнущих веществ в атмосферу, — уточняет „Мосводоканал“ по поводу плохих запахов. — Кроме того, реконструирована система вентиляции и смонтированы восемь газоочистных установок».

Лабораторные исследования качества воздуха на границе с ближайшими жилыми домами превышений нормативов после реконструкции не зафиксировали, отмечается в официальной информации. Превышений чего именно, не уточняется.

Впрочем, этого не фиксировали и раньше, когда перекрытий не было, но периодически пахло сероводородом и аммиаком. Более того, «превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере не наблюдалась ни разу за всю историю наблюдений», сообщалось летом прошлого года.

Вонь от очистных сооружений объясняют чаще всего возросшей нагрузкой из-за увеличивающегося количества жилых домов. То есть, фактическое поступление стоков превышает технологические возможности очистных сооружений. Есть и другие причины: большая площадь открытых емкостей с грязной водой, складирование осадков, остающихся после очистки сточных вод (большой объем ила лежит и перегнивает).

Очистные сооружения были спроектированы и построены 20 лет назад без отделения обработки осадка — избыточного активного ила. «Поэтому его приходилось отправлять через канализацию Химок на Курьяновские очистные сооружения, что было сложно и затратно, — рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. — После реконструкции на предприятии действует полный цикл обработки сточных вод».

Для решения этой проблемы и надо было построить цех механического обезвоживания осадка. Теперь сточные воды проходят полный цикл обработки.

«Обезвоженный осадок будет передаваться лицензированным подрядным организациям в специальных герметичных контейнерах для его безопасной утилизации», сообщает «Водоканал». Метантенков — резервуаров для переработки и обезвреживания осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод — на зеленоградских очистных нет. Поэтому они не рассчитаны на избыточный прием пищевых отходов. А значит, массовое применение жителями измельчителей бытовых отходов может навредить работе сооружений. «Массовое применение диспоузеров приведет к двухкратному увеличению количества загрязнений в поступающих сточных водах и перегрузке сооружений», сообщили «Зеленоград.ру» в производственном управлении «Зеленоградводоканала».