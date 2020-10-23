Очистные сооружения Зеленограда окончательно реконструированы. Мэрия обещает «полную ликвидацию неприятных запахов» 23.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Очистные сооружения на Восточной коммунальной зоне обеспечивают очистку канализационных стоков Зеленограда, Андреевки, Жилино, Ржавок, Менделеево, Лугинино. Неприятный запах от них накрывал иногда не только саму промзону, но и соседние жилые районы: 6, 7 и МЖК. Теперь мэрия отчиталась о «полной ликвидации неприятных запахов».

«Все открытые источники запахов были оснащены специальными перекрытиями из нержавеющего материала, что исключает возможность попадания дурнопахнущих веществ в атмосферу, — уточняет „Мосводоканал“ по поводу плохих запахов. — Кроме того, реконструирована система вентиляции и смонтированы восемь газоочистных установок».

Лабораторные исследования качества воздуха на границе с ближайшими жилыми домами превышений нормативов после реконструкции не зафиксировали, отмечается в официальной информации. Превышений чего именно, не уточняется.

Впрочем, этого не фиксировали и раньше, когда перекрытий не было, но периодически пахло сероводородом и аммиаком. Более того, «превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере не наблюдалась ни разу за всю историю наблюдений», сообщалось летом прошлого года.

Вонь от очистных сооружений объясняют чаще всего возросшей нагрузкой из-за увеличивающегося количества жилых домов. То есть, фактическое поступление стоков превышает технологические возможности очистных сооружений. Есть и другие причины: большая площадь открытых емкостей с грязной водой, складирование осадков, остающихся после очистки сточных вод (большой объем ила лежит и перегнивает). 

Очистные сооружения были спроектированы и построены 20 лет назад без отделения обработки осадка — избыточного активного ила. «Поэтому его приходилось отправлять через канализацию Химок на Курьяновские очистные сооружения, что было сложно и затратно, — рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. — После реконструкции на предприятии действует полный цикл обработки сточных вод».

Для решения этой проблемы и надо было построить цех механического обезвоживания осадка. Теперь сточные воды проходят полный цикл обработки.

«Обезвоженный осадок будет передаваться лицензированным подрядным организациям в специальных герметичных контейнерах для его безопасной утилизации», сообщает «Водоканал». Метантенков — резервуаров для переработки и обезвреживания осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод — на зеленоградских очистных нет. Поэтому они не рассчитаны на избыточный прием пищевых отходов. А значит, массовое применение жителями измельчителей бытовых отходов может навредить работе сооружений. «Массовое применение диспоузеров приведет к двухкратному увеличению количества загрязнений в поступающих сточных водах и перегрузке сооружений», сообщили «Зеленоград.ру» в производственном управлении «Зеленоградводоканала».

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Метки:
микрорайон 6, мжк (микрорайон 5а), микрорайон 7, очистные сооружения
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