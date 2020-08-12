Измельчитель бытовых отходов или диспоузер — удобная вещь. Во-первых, позволяет избавиться от остатков пищи на кухне, во-вторых, сокращает их количество — и тем самым способствует раздельному сбору мусора. Но, как выяснилось, пищевые отходы в канализации могут навредить очистным сооружениям.
Бытовые электрические диспоузеры ставят под раковину и подключают к канализационной трубе. В устройстве можно измельчать очистки, небольшие кости, остатки продуктов после приготовления еды. Измельченные остатки отправляются в канализацию. Отходов в мусорном ведре становится намного меньше, а значит, органики меньше в мусоропроводе, в уличном баке и в конечном счете на свалке.
С помощью измельчителя утилизируется около 90% пищевых отходов, поделился своим опытом один из наших читателей, который давно сортирует мусор.
В канализации пищевые остатки смешиваются со сточными водами, которые надо поэтапно очищать. На очистных сооружениях должны быть метантенки — резервуары для переработки и обезвреживания осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод. Осадок сбраживают (нагревают), при этом выделяется смесь метана и углекислого газа. Метантенками оборудованы, например, Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения. Метан используют для производства биогаза, который используется как источник электроэнергии на тех же станциях очистки.
На Зеленоградских очистных сооружениях такого оборудования нет. Они не рассчитаны на прием пищевых отходов. «Массовое применение диспоузеров приведет к двухкратному увеличению количества загрязнений в поступающих сточных водах и перегрузке сооружений», сообщили «Зеленоград.ру» в производственном управлении «Зеленоградводоканал». Оборудовать очистные сооружения метантенками пока не планируется.
Что такое «массовое использование», не уточняется. Возможно, как раз массовое использование диспоузеров мотивирует «Зеленоградводоканал» установить метатенки на очистные сооружения.
В 2018—2019 годах их уже реконструировали — эти работы включали в себя устройство перекрытий сооружений и подводящих каналов, от которых шёл запах сероводорода а также установку вентиляционного очистного оборудования. Кроме того, построено отдельное производство для механического обезвоживания осадка — избыточно активного ила, который надо утилизировать. К метатенкам этот процесс отношения не имеет, осадки не перерабатывают, а сразу высушивают.
Сейчас с очисткой бытовых стоков в Зеленограде особых проблем нет, сложности бывают с отходами с промышленных предприятий — в их стоках могут быть сложные органические соединения и тяжелые металлы, рассказала РИА Новости заведующая зеленоградским отделением центра контроля качества воды «Мосводоканал» Ирина Семенова. Но отметила, что жители иногда спускают в канализацию остатки еды, тряпки, пластиковые упаковки, гигиенические принадлежности, в том числе, влажные салфетки, ватные палочки, зубную нить. «Все это засоряет оборудование, наматывается на него. Это влечет за собой внеплановые остановки и дополнительное обслуживание», сказала Семенова.