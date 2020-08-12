Измельчитель бытовых отходов или диспоузер — удобная вещь. Во-первых, позволяет избавиться от остатков пищи на кухне, во-вторых, сокращает их количество — и тем самым способствует раздельному сбору мусора. Но, как выяснилось, пищевые отходы в канализации могут навредить очистным сооружениям.

Бытовые электрические диспоузеры ставят под раковину и подключают к канализационной трубе. В устройстве можно измельчать очистки, небольшие кости, остатки продуктов после приготовления еды. Измельченные остатки отправляются в канализацию. Отходов в мусорном ведре становится намного меньше, а значит, органики меньше в мусоропроводе, в уличном баке и в конечном счете на свалке.

С помощью измельчителя утилизируется около 90% пищевых отходов, поделился своим опытом один из наших читателей, который давно сортирует мусор.

В канализации пищевые остатки смешиваются со сточными водами, которые надо поэтапно очищать. На очистных сооружениях должны быть метантенки — резервуары для переработки и обезвреживания осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод. Осадок сбраживают (нагревают), при этом выделяется смесь метана и угле­кислого газа. Метантенками оборудованы, например, Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения. Метан используют для производства биогаза, который используется как источник электроэнергии на тех же станциях очистки.

На Зеленоградских очистных сооружениях такого оборудования нет. Они не рассчитаны на прием пищевых отходов. «Массовое применение диспоузеров приведет к двухкратному увеличению количества загрязнений в поступающих сточных водах и перегрузке сооружений», сообщили «Зеленоград.ру» в производственном управлении «Зеленоградводоканал». Оборудовать очистные сооружения метантенками пока не планируется.