Комментировать
Очистные сооружения на Восточной зоне накрыли куполом, чтобы не пахло сероводородом 07.06.2019 ZELENOGRAD.RU

На запах сероводорода, а иногда и аммиака с Восточной коммунальной зоны жители ближайших микрорайонов — особенно 6-го, 7-го и МЖК — жаловались давно. Зеленоградский «Водоканал» устроил перекрытия над своими открытыми сооружениями и реконструировал систему очистки вентиляционных выбросов. Скоро, как обещают, неприятных запахов не будет.

Съемные перекрытия установлены над колодцем, куда поступают сточные воды, пескожироловкой — конструкцией с системой аэрации, где сточные воды очищают от песка и масла, а также над водомерным устройством для контроля расхода воды. Кроме того, смонтирована установка для молекулярной очистки газовоздушной смеси от загрязнений и канализационных запахов. Цель этих мероприятий — локализация, сбор и очистка загрязненного воздуха, чтобы сократить выбросы дурнопахнущих веществ.

Строительные работы завершены, сейчас идут пусконаладочные, сообщили Zelenograd.ru в «Зеленоградводоканале». Скоро запахи от предприятия не должны будут ощущаться в городе. На предприятии отметили, что на Восточной зоне есть и другие источники плохих запахов — например, несанкционированная мусорная свалка недалеко от кладбища.

Вонь от очистных сооружений объясняют чаще всего возросшей нагрузкой из-за роста числа жилых домов. То есть, фактическое поступление стоков превышает технологические возможности очистных сооружений. В 2013 году «Мосводоканал» в порядке эксперимента установил на одном из первичных отстойников Люберецких очистных сооружений плавающее перекрытие. По данным предприятия, после этого выбросы сероводорода и аммиака снизилась на 94%.

Есть и другие причины плохих запахов с очистных сооружений: большая площадь открытых емкостей с грязной водой, складирование осадков, остающихся после очистки сточных вод (большой объем ила лежит и перегнивает). Сейчас осадок — избыточно активный ил — не обрабатывается и полностью перекачивается из зеленоградских очистных сооружений в химкинский коллектор московской канализации. Чтобы утилизировать и перерабатывать ил, надо строить отдельную производственную линию. Такие работы запланированы: в этом году «Зеленоградводоканал» начнет строить отделение механического обезвоживания осадка.

Обезвоженный ил вывозится с очистных сооружений, а дальше перерабатывается — из него делают минеральные удобрения или сырье для стройматериалов. Осадок можно и просто сжигать, но «Мосводоканал» решил, учитывая сложную экологическую обстановку в городе, пока экспериментально использовать сушку обезвоженных осадков. Из высушенного ила можно делать биотопливо.

Используете ли вы дома бытовые измельчители отходов, устанавливаемые под мойкой?
Да
Знаю, что такие есть, но не использую
Не знал, что такие есть
Проголосовали 9 человек
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама