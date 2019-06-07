На запах сероводорода, а иногда и аммиака с Восточной коммунальной зоны жители ближайших микрорайонов — особенно 6-го, 7-го и МЖК — жаловались давно. Зеленоградский «Водоканал» устроил перекрытия над своими открытыми сооружениями и реконструировал систему очистки вентиляционных выбросов. Скоро, как обещают, неприятных запахов не будет.

Съемные перекрытия установлены над колодцем, куда поступают сточные воды, пескожироловкой — конструкцией с системой аэрации, где сточные воды очищают от песка и масла, а также над водомерным устройством для контроля расхода воды. Кроме того, смонтирована установка для молекулярной очистки газовоздушной смеси от загрязнений и канализационных запахов. Цель этих мероприятий — локализация, сбор и очистка загрязненного воздуха, чтобы сократить выбросы дурнопахнущих веществ.

Строительные работы завершены, сейчас идут пусконаладочные, сообщили Zelenograd.ru в «Зеленоградводоканале». Скоро запахи от предприятия не должны будут ощущаться в городе. На предприятии отметили, что на Восточной зоне есть и другие источники плохих запахов — например, несанкционированная мусорная свалка недалеко от кладбища.

Вонь от очистных сооружений объясняют чаще всего возросшей нагрузкой из-за роста числа жилых домов. То есть, фактическое поступление стоков превышает технологические возможности очистных сооружений. В 2013 году «Мосводоканал» в порядке эксперимента установил на одном из первичных отстойников Люберецких очистных сооружений плавающее перекрытие. По данным предприятия, после этого выбросы сероводорода и аммиака снизилась на 94%.

Есть и другие причины плохих запахов с очистных сооружений: большая площадь открытых емкостей с грязной водой, складирование осадков, остающихся после очистки сточных вод (большой объем ила лежит и перегнивает). Сейчас осадок — избыточно активный ил — не обрабатывается и полностью перекачивается из зеленоградских очистных сооружений в химкинский коллектор московской канализации. Чтобы утилизировать и перерабатывать ил, надо строить отдельную производственную линию. Такие работы запланированы: в этом году «Зеленоградводоканал» начнет строить отделение механического обезвоживания осадка.

Обезвоженный ил вывозится с очистных сооружений, а дальше перерабатывается — из него делают минеральные удобрения или сырье для стройматериалов. Осадок можно и просто сжигать, но «Мосводоканал» решил, учитывая сложную экологическую обстановку в городе, пока экспериментально использовать сушку обезвоженных осадков. Из высушенного ила можно делать биотопливо.