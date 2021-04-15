Сейчас «Зеленоградводоканал» заказал модернизацию трех вентиляционных установок «Вентлит» в цехе комплексной очистки сточных вод. Стоимость контракта — 41,3 миллиона рублей. На выполнение работ дается месяц. «Вентлит» позволяет успешно бороться с неприятными запахами, за что и отвечают установке в цехе, пояснили «Зеленоград.ру» в «Мосводоканале».

Замена вентиляционного оборудования — одна из мер борьбы с запахами сероводорода и аммиака от очистных сооружений. Эти запахи накрывают не только саму Восточную зону, но и соседние жилые микрорайоны: 6, 7 и МЖК. Доходят они и до 3-го микрорайона.

Прошлой осенью мэрия отчиталась о полной ликвидации плохих запахов от зеленоградских очистных в связи с окончанием их модернизации. Однако в многочисленных комментариях люди, живущие рядом со станцией очистки или работающие на Восточной зоне, написали, что запахи никуда не делись.