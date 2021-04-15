Новый этап модернизации зеленоградских очистных сооружений на Восточной промзоне — замена вентиляционных установок. Возможно, это поможет наконец-то убрать плохие запахи, доходящие до жилых домов.
Сейчас «Зеленоградводоканал» заказал модернизацию трех вентиляционных установок «Вентлит» в цехе комплексной очистки сточных вод. Стоимость контракта — 41,3 миллиона рублей. На выполнение работ дается месяц. «Вентлит» позволяет успешно бороться с неприятными запахами, за что и отвечают установке в цехе, пояснили «Зеленоград.ру» в «Мосводоканале».
Замена вентиляционного оборудования — одна из мер борьбы с запахами сероводорода и аммиака от очистных сооружений. Эти запахи накрывают не только саму Восточную зону, но и соседние жилые микрорайоны: 6, 7 и МЖК. Доходят они и до 3-го микрорайона.
Прошлой осенью мэрия отчиталась о полной ликвидации плохих запахов от зеленоградских очистных в связи с окончанием их модернизации. Однако в многочисленных комментариях люди, живущие рядом со станцией очистки или работающие на Восточной зоне, написали, что запахи никуда не делись.
«Зеленоград.ру» спросил «Мосводоканал» о причине. И получили ответ, что дурнопахнущие вещества в воздух попадать не должны, потому что над открытыми ёмкостями сделаны перекрытия, реконструирована вентиляция и смонтированы газоочистные установки. Почему же всё-таки пахнет, неизвестно. Возможно, сейчас найден какой-то пробел или источник запаха, и после очередной модернизации дышать станет легче.
Зеленоградские очистные сооружения спроектировали и построили 20 лет назад без отделения обработки осадка — избыточного активного ила. Его приходилось отправлять через канализацию по трубопроводам на Курьяновские очистные сооружения. Реконструкцию сделали, чтобы решить эту проблему: построили цех с центрифугами для механического обезвоживания ила — теперь сточные воды проходят полный цикл обработки. В позапрошлом году над колодцами со сточными водами поставили специальные перекрытия, а также смонтировали установку для молекулярной очистки газовоздушной смеси от загрязнений и канализационных запахов. Всё это делали, чтобы сократить выбросы дурнопахнущих веществ.