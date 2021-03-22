Мэрия задним числом провела общественные обсуждение строительства уже построенного цеха на зеленоградских очистных сооружениях 22.03.2021 ZELENOGRAD.RU

В прошлом году на Восточной коммунальной зоне построили цех для механического обезвоживания ила — чтобы сточные воды проходили полный цикл обработки. А в феврале внезапно объявили обсуждение проекта, где этот цех назван «планируемым объектом капитального строительства». Почему так произошло, никто внятно объяснить не смог.

Еще в октябре мэрия сообщила, что реконструкция очистных сооружений в Зеленограде завершена. Сооружения были спроектированы и построены больше 20 лет назад без отделения обработки осадка — избыточного активного ила. Его приходилось отправлять через канализацию по трубопроводам на Курьяновские очистные сооружения. Для того, чтобы решить эту проблему, в рамках реконструкции и модернизации построили механический цех с центрифугами для механического обезвоживания ила. У «Зеленоград.ру» имеется официальный ответ от «Мосводоканала», полученный в декабре прошлого года, в котором утверждается, что цех построен.

Это здание имеет адрес: Сосновая аллея, дом 12, строение 11. Его можно увидеть на любой онлайн-карте. И на прошлогодних фото мэрии.

Общественные обсуждения объявили, чтобы внести «изменения предельных параметров разрешенного строительства с целью размещения цеха механического обезвоживания избыточного активного ила». Чтобы потом, по правилам, внести изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

На прямой вопрос «Зеленоград.ру», почему цех построен, а параметры меняют сейчас, и что, собственно, обсуждается, «Мосводоканал» ответил отпиской — «обсуждается внесение изменений в ПЗЗ». Двум участникам слушаний, задавшим тот же вопрос, ответили так же, но длинно: «Рассматриваемый проект подготовлен в соответствии с положениями правовых актов РФ и города Москвы. Предусмотренные проектом виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства соответствуют направлениям градостроительного развития соответствующей территории».

Обсуждение считается состоявшимся, из 71 участника (это живущие и работающие в районе Савелки) всего 6 ответили «не поддерживаю» — но это не имеет значения, поскольку их мнение все равно «не рекомендовано к учету». Формальности типа изменений в ПЗЗ тоже не имеют особого значения — цех построен, он был нужен, в том числе, для устранения плохих запахов от очистных сооружений. Только запахи сероводорода и аммиака пока никуда не делись, говорят жители ближайших к Восточной зоне микрорайонов.

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Насколько распространена в Зеленограде практика, когда общественные обсуждения проводят задним числом, пока неизвестно.

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Метки:
публичные слушания, очистные сооружения
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