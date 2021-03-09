От согласительных комиссий Лужкова до онлайн-обсуждений Собянина

Публичные слушания — одна из форм местного самоуправления, участие жителей в решении вопросов местного или городского значения. В нынешнем виде, как правовой институт, слушания закреплены в 2003 году федеральным законом №131, в который неоднократно вносились поправки.

В Москве горожане и раньше имели право на достоверную информацию о будущем строительстве, благоустройстве или сносе зданий в той или иной форме. Например, в 1998 году бывший мэр Юрий Лужков издал распоряжение «О порядке участие граждан в обсуждении градостроительных планов, проектов и решений по вопросам, связанным с использованием городских территорий». В документе были прописаны и общественные обсуждения, и согласительные комиссии, в которые приглашали представителей граждан при возникновении споров. Впрочем, это не мешало точечной застройке и сносу исторических зданий.

Спустя десять лет это распоряжение отменили, потому что тогда же приняли Градостроительный кодекс Москвы — «в целях создания условий, благоприятных для жизнедеятельности человека и устойчивого развития города». В том же 2008 году вышло постановление мэрии «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве». С того момента слушания проводились в соответствии с градостроительным кодексом Москвы (а не градостроительным кодексом РФ). Главное отличие московского регламента от федерального — в слушаниях могут участвовать не только жители конкретного района, но и работающие на его территории.