Публичные слушания в Москве перевели в электронный формат. Кажется, в Зеленограде об этом пока не знают 24.03.2020 ZELENOGRAD.RU

С прошлой недели власти ограничили число участников собраний слушаний, а теперь перевели их полностью в электронный формат. Пока до 10 апреля. При этом в Зеленограде накануне объявили очные рядовые слушания — в управе района Силино.

На портале «Активный гражданин» уже открыт раздел «Общественные обсуждения». Принять участие в обсуждении проектов могут только зарегистрированные в Москве жители, собственники квартир и квартиросъемщики, владельцы нежилых помещений и земельных участков, а также работающие на территории реализации проекта.

Чтобы принять участие в обсуждении, надо в личном кабинете в разделе «Мои документы» на портале mos.ru указать адрес проживания, места работы или принадлежащей недвижимости. Всё это надо подтвердить электронными копиями соответствующих документов. Их проверка может занять до двух дней (подробнее о процедуре).

«Электронный формат ни в коей мере не ограничивает права граждан, участвующих в судьбе своих районов, а, напротив, дает дополнительные возможности, — комментирует председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. — В первую очередь, экономит время, которого порой нам всем не хватает, во-вторых, в сложившейся эпидемиологической обстановке это вопрос безопасности. Электронный формат даст возможность всем жителям принять участие в обсуждении, не нарушая карантин».

«Система надежна: для авторизации предусмотрена многоступенчатая верификация пользователя, а электронный протокол невозможно подделать или потерять», — отмечает руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, отвечающий за развитие проекта «Активный гражданин».

На сайте управы района Силино с прошлой недели опубликовано объявление о проведении публичных слушаний в обычном очном формате — очевидно, в тот момент еще не было решения мэрии о переводе всех общественных обсуждений в онлайн-формат, или в управе об этом не знают.

Предлагается обсудить изменение вида разрешенного использования участка в Западной промзоне — в проезде 684, недалеко от остановки «Бетонный завод». Его собираются выставить на торги под строительство здания производственного назначения. Какое именно производство там хотят разместить, неизвестно. Но чтобы дошло до торгов, нужно утвердить предлагаемые виды использования участка и внести изменения в правила землепользования и застройки. Диапазон этих видов широк — от электронной промышленности до текстильного производства. Это увеличивает инвестиционную привлекательность, пояснили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре.

В каком формате пройдут в итоге эти слушания в Зеленограде, пока неизвестно. Оставят ли публичные слушания в электронном виде после завершения ограничений, связанных с коронавирусом, тоже не сообщается.

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Метки:
публичные слушания, коронавирус, Журба Александр Григорьевич, карантин
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