Депутаты предложили исключить из московского градостроительного кодекса разрешение на участие в слушаниях людей, работающих на территории района, где планируется какое-либо строительство. Потому что это узаконенная возможность для фальсификаций, особенно если собираются строить жильё. Но профильная комиссия отклонила эту инициативу, решив, что будет достаточно «отдельного учёта работающих».

Существуют градостроительный кодекс России и градостроительный кодекс Москвы. Второй определяет порядок проведения и подсчета итогов публичных слушаний в столице. Общероссийский кодекс допускает к участию в слушаниях только тех, кто живёт на территории, где будет строительство. Московский — тех, кто и живёт, и работает. Законопроект, предлагающий устранить это противоречие, подготовила депутат Мосгордумы Елена Шувалова (КПРФ).

Её коллега по фракции, член комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Дмитрий Локтев считает, что с горожанами, работающими на территории проведения тех или иных публичных слушаний, связано огромное количество фальсификаций. «Поэтому только жители должны принимать участие в слушаниях, если речь идет о жилой застройке районов в Москве, но ни в коем случае не работающие на этой территории. Мы должно сознательно ограничить данную категорию, иначе фальсификации только возрастут. Считаю возможным допустить работающих на территории лишь к тем публичным слушаниям, которые не касаются жилой застройки», — цитирует Локтева пресс-служба МГД.

Законодательную инициативу не поддержало большинство членов профильной комиссии. Первый замруководителя департамента градостроительной политики считает, что нет никаких юридических оснований лишать прав работающих на территории (города федерального значения, по действующему законодательству, могут устанавливать свой порядок проведения слушаний). Член комиссии Наталья Метлина предложила «отделить работающих от фальсификаций» и «брать каждую историю на контроль». «Нельзя лишать возможности участвовать в публичных слушаниях людей только потому, что они живут в другом районе. Я бы с удовольствием приняла участие в публичных слушаниях просто как москвич, которому небезразлична судьба родного города» , — отметила Метлина.

Председатель комиссии Елена Николаева сообщила, что большинством голосов комиссия решила рекомендовать Мосгордуме отклонить законопроект, но согласилась, что проблему решать всё-таки придётся. «На мой взгляд, было бы правильно ввести в книге регистрации отдельный учет работающих, с возможностью учитывать их мнение в особом порядке, чтобы понимать и позицию жителей, и позицию работающих, — сказала Николаева. — Такая градация позволит более объективно трактовать результаты и для органов исполнительной власти, и для дальнейших решений по конкретным публичным слушаниям».

Люди, работающие в районе планируемой застройки, — хороший ресурс для достижения нужных результатов слушаний. Например, сотрудники образовательных учреждений и поликлиник района Савёлки массово голосовали за строительство сквозных проездов в третьем микрорайоне Зеленограда, в то время как местные жители были массово против. А с появлением в Зеленограде одного на все районы «Жилищника» ресурс ещё больше укрепился. Теперь любую застройку в Крюково — самом большом районе округа — могут одобрить сотрудники этой организации со всего города (всего их 2300 человек). Например, сотрудники «Жилищника"массово пришли на слушания по реновации и новой застройке 19 микрорайона.