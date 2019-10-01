Пяти районных управляющих компаний больше нет — их слили в один «Жилищник района Крюково». Для жителей, как обещают, это ничего не меняет в плане обслуживания и управления домами. Разве что если понадобится лично пообщаться с руководством, придется ехать в 15-й микрорайон.

Слияние «Жилищников» — инициатива префектуры, чтобы сэкономить затраты на их содержание. Крюково — самый крупный район в Зеленограде, поэтому «Жилищники» объединили в одну структуру на его базе. Сокращение управленческого аппарата и высвобождение части занимаемых помещений позволит существенно снизить расходы и в конечном итоге повысить эффективность работы, объяснил ранее начальник управления ЖКХ и благоустройства префектуры Сергей Галустов.

Сайты районных «Жилищников» теперь отправляют посетителей на сайт «Жилищника района Крюково». Здесь размещены различные документы управляющей компании, указаны адрес (корпус 1529) и телефоны: 8 (499) 717-75-10 (секретарь), 8 (499) 736-20-13 (канцелярия), 8 (499) 734-25-21 (приемная директора). Заявки жителей по-прежнему принимают только через единую диспетчерскую: 8 (495) 539-53-53. Можно отправить обращение через сайт «Жилищника».

Хватает ли персонала «Жилищнику», неизвестно, а на сайте учреждения сейчас несколько вакансий: нужны электромонтер, электрогазосварщик, слесарь-сантехник, начальник участка и мастер участка по эксплуатации и текущему содержанию домов. Телефон отдела кадров: 8 (499) 738-81-61.

Здесь же представлена структура объединенного «Жилищника». «В нашем профессиональном лексиконе появляются новые наименования: центральный аппарат, инженерные службы районов», — отмечает директор учреждения Адсалам Дударов. Образован новый отдел охраны труда. Также в планах «Жилищника» — заменить своей аварийной службой нынешнюю «Зеленоградскую аварийную службу».