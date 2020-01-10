В домах стоят приборы учета тепловой энергии, которые фиксируют суммарное потребление всем домом тепла и горячей воды без их разделения. МОЭК формирует свои начисления «Жилищникам» за эту услугу, исходя из проектных нагрузок и среднемесячной температуры воздуха. В счете, выставляемом энергетиками, есть две позиции: «Тепловая энергия. Отопление» и «Горячая вода (компонента на тепловую энергию)». «Жилищник», в свою очередь, начисляет плату за отопление по средним показателям потребления тепла в предыдущем году и равными долями в течение всего года.

Префект Анатолий Смирнов привел для «Зеленоград.ру» такой пример: «Дом, в котором 100 квартир, 80 из них имеют индивидуальные приборы учёта, сам дом имеет общедомовой прибор учёта. Ситуация до 2013 года была такая: снимают показания общедомового прибора, вычитают все показания индивидуальных приборов, а всё, что не совпадает, делится на всех остальных. Но каждый из них не может платить две нормы — хотя в 90% случаев потребитель использует не две, а пять или десять норм. Это всё ложится на ГБУ „Жилищник“, которое несогласно с этим и начинает судиться».

Дело в следующем: если жилец за месяц потратил больше горячей и холодной воды, чем это предусмотрено двойным нормативом, все излишки оплачивает из собственных средств именно управляющая компания. Правило введено с 2004 года.

То есть если квартира не оборудована индивидуальными счетчиками на воду и расчет производится по показаниям общедомового прибора учета, то управляющая организация не имеет права выставлять счет более чем за 2 норматива потребления на человека: водоотведение — 23,36 кубометра, горячей воды — 9,49 «куба» и холодной — 13,87. Обычно общая сумма нераспределенной воды не превышает 5% общего объема потребления дома и оплачивается как потребленная на общедомовые нужды.

По мнению властей, такая мера «должна положительно сказаться на работе управляющих организаций». Предполагается, что «Жилищники» начнут активнее вести работу по энергосбережению, менять сантехническое оборудование, искать граждан, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в квартирах и не оплачивают коммунальные услуги.

Безусловно, тот факт, что платит за это управляющая компания так или иначе касается всех собственников: даже если у них стоят счетчики, в конечном счете они недополучают услуг или страдает их качество, потому что у УК остается меньше денег.

Запоздалое финансирование

ГБУ «Жилищник» финансируется за счет платы собственников и нанимателей жилья за жилищные услуги, а также за счет субсидий из городского бюджета. Эти деньги тратятся на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. По словам источника «Зеленоград.ру» в префектуре, раньше была проблема в запоздалом финансировании: когда Жилищники выполнили объем работ на 100%, им поступило всего 75% от норматива финансирования.

На деле это может вылиться в такую ситуацию: Жилищник заключил договор с подрядчиками, те выполнили работу и хотят получить за нее деньги в конкретный срок. Но у Жилищника к этому времени еще нет денег — они поступят из бюджета позднее. А отсутствие бюджетных средств не является основанием для освобождения от оплаты выполненных работ — как и от выставления неустоек. Это подтверждается постановлениями федеральных арбитражных судов в разных регионах России.

Хищения

По словам префекта Анатолия Смирнова, долги подрядным организациям — это также слабость финансовых служб ГБУ «Жилищник» и хищения. Например, зеленоградский «Жилищник» три года платил зарплаты «мёртвым душам», тогда было похищено почти тридцать миллионов рублей. По версии следствия, где-то в Зеленограде непосредственные исполнители вступили в сговор с неустановленными лицами из числа сотрудников «Жилищника», неустановленным способом устроили своих знакомых и незнакомых на работу в УК и неустановленным способом «обеспечили перечисление» денег «под видом заработной платы» с расчетного счета «Жилищника» на счета трудоустроенных ими людей. В апреле 2019 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, «совершенном организованной группой либо в особо крупном размере».

В префектуре заверили, что сейчас они «достаточно серьёзно» занимаются внутренним аудитом и «отлавливают огрехи до того, как их кто-то увидит». «Практически все известные в городе уголовные дела в отношении работников ЖКХ — наша инициатива, — говорит Смирнов. — Если мы видим, что с выполнением контракта на благоустройство есть явные нестыковки, связанные с качеством, с отсутствием реальных финансовых претензий по контракту, то мы проводим аудит и направляем материалы в соответствующие органы».

После объединения пяти «Жилищников» в один власти утверждают, что таких историй с долгами и судами больше не будет. Однако из 15 исков к «Жилищнику Крюково» семь появились уже после слияния на общую сумму 21 миллионов рублей.