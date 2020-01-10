За пять лет зеленоградские управляющие компании потеряли в судах с поставщиками коммунальных услуг, своими подрядчиками и страховщиками почти 27 миллионов рублей — и это только на неустойках, пенях и судебных расходах. Ещё 20 миллионов пришлось выплатить страховым компаниях, компенсируя ущерб от залитых квартир. Конечно, если раскидать эти миллионы на всех жителей Зеленограда, получится не так уж много — около двухсот рублей на человека. Но в этой сумме — покрашенные подъезды, лавочки во дворе, чистая вода из крана и горячие батареи. Получается, что по каким-то причинам «Жилищники» не платили вовремя по счетам, а потом отдавали даже больше. «Зеленоград.ру» рассказывает, почему «Жилищники» оказывались в судах и как власти намерены бороться с утечкой средств.
С районными «Жилищниками» Зеленограда (Крюково, Матушкино, Савелки, Старое Крюково и Силино) в арбитражном суде боролись ресурсоснабжающие организации — пытались получить деньги за отпущенные свет, тепло и воду; рабочие — чтобы им заплатили за ремонт в домах; страховщики — потому что квартиры регулярно заливало из-за старых труб или засоров. За пять лет таких дел было чуть больше 300 штук, сумма долгов в общей сложности превысила 303 миллиона — правда, почти все они погашены. За коммунальные услуги и подрядные работы управляющие компании и так должны были расплачиваться полученными от жильцов средствами. Но вот потерянные во время разбирательств неустойки, пени и судебные расходы составили 26,7 миллиона рублей и ударили по собственным бюджетам «Жилищников» — гасить это можно только из тех средств, которые они заработали на своих платных услугах.
«Жилищники» создавались в Москве в конце 2013 года — по одному в каждом районе. В Зеленограде их было пять. Систему государственных управляющих компаний внедрили как альтернативу частным УК. Изначальной идеей было «всё делаем сами» — организации делали и ямочный ремонт во дворах, и устанавливали и ремонтировали парковочные столбики, ограды, бордюры, и сажали растения, и обрезали деревья с кустарниками.
С октября 2019 года пять зеленоградских «Жилищников» слили в один, на базе «Жилищника Крюково»: четыре из пяти организаций были маленькими, с маленькими же доходами — но с большими расходами на свою работу. По словам начальника управления ЖКХ и благоустройства префектуры Сергея Галустова, от размеров обслуживаемой территории зависят и объемы финансирования ГБУ. «А расходная часть у этих ГБУ — на содержание аппарата, оплату коммунальных услуг в занимаемых помещениях и так далее — такая же, как у других. Им крайне сложно сводить концы с концами», — пояснил он.
В каждом районе Зеленограда осталось свое отделение «Жилищника», которое отвечает за содержание жилого фонда, уборку улиц, диспетчерскую работу на своей территории. Но сокращение управленческого аппарата и высвобождение части занимаемых помещений позволит существенно снизить расходы и в конечном итоге повысить эффективность работы, считает Галустов.
Задолженность «Жилищников» иногда напрямую влияла на людей. Например, за долги за электричество «Мосэнергосбыт» неоднократно устраивал показные «порки» — в выбранных наугад подъездах отключали свет и лифты. При этом страдали и те жильцы, которые добросовестно платили по счетам. Например, в сентябре 2015 года отключили несколько домов в Савёлках. В 2017 году 18-этажный дом в 1-м микрорайоне остался без лифтов за долги управляющих компаний перед «Мосэнергосбытом» — в общей сложности на 27 миллионов рублей. «Жилищник» объяснял свои долги различными трудностями, рассказывал «Зеленоград.ру» источник в «Мосэнергосбыте», но стандартным объяснением было: «А нам жильцы не платят».
С 2013 по 2018 годы у ГБУ «Жилищник» Зеленограда больше 300 исков в арбитражном суде. У обновлённого «Жилищника района Крюково» в 2019-м их уже 15 на 223 миллиона. Возможно, здесь оказались и претензии по долгам правопредшественников этого ГБУ — «Жилищников» Силино, Матушкино, Савёлок и Старого Крюково — ведь вместе с новыми территориями к УК перешли и их проблемы.
Споры с поставщиками электричества, воды, тепла
В префектуре «Зеленоград.ру» объяснили, что споры районных «Жилищников» с ресурсниками возникают, потому что поставщики не дают расчеты начислений, проведения сверок, сбора показаний приборов учета. Одновременно сами УК не согласны с завышенными объемами поставляемых ресурсов. Часть исков направлена на то, чтобы заставить УК рассчитаться по уже отпущенным ресурсам — свету, воде, теплу.
ГБУ «Жилищник района Крюково» регулярно проводит проверку, соответствует ли объем ресурсов, предъявленных к оплате, их фактически полученному объему по общедомовым приборам учета. Если нет — оформляется акт об отказе в приёмке, его направляют в ресурсоснабжающую организацию. В итоге либо происходит перерасчет и оформляются новые счета, либо начинается суд.
По мнению властей, рассмотрение дел в судах минимизировало необоснованные требования поставщиков — суды всегда проверяют правомерность требуемых сумм.
Иски от страховых компаний из-за залитий
Другая значительная часть судебных разбирательств — это дела по искам страховых компаний, которые подавали заявления в порядке суброгации (то есть из-за затопления квартир). Например, в 2013 году страховая компания «Меско» по одному из исков отсудила у «Жилищника района Крюково» 157 тысяч рублей, потому что с января по май 2013 года в Зеленограде залило 12 разных квартир. Затопление произошло из-за «аварии в системе общего имущества многоквартирного дома».
Другой пример: в декабре 2012 года в квартире корпуса 1524 залило стены, потолок, пол в двух комнатах и на кухне. Спустя два года затопило соседнюю квартиру этого же дома. В обоих случаях причиной залива стали дырявые трубы. Обычно в таких спорах «Жилищники» пытались переложить ответственность на подрядчиков, которые эти трубы меняли или ремонтировали. Но суд был тверд: ответственная за содержание дома организация — вы, «Жилищник», а с подрядчиками разбирайтесь сами, можете на них в суд подать (регрессный иск). По данным префектуры, на этих исках «Жилищник» потерял более 20 миллионов рублей.
Неплатежи подрядчикам
Третья категория споров — как раз претензии подрядчиков, нанятых «Жилищниками» для ремонта труб или самих домов. Они появляются из-за того, что УК не заплатила за работы вообще или заплатила с сильным опозданием. Например, «Жилищник района Савёлки» не торопился платить 759 тысяч рублей за вывоз крупногабаритного мусора, 3,2 миллиона — за обслуживание общедомового электрооборудования, систем дымоудаления и противопожарной системы, а ООО «ДЭЗ Савелки» подавало к УК иск на 15 миллионов, потому что не получило деньги за «услуги на техническое обслуживание, текущий ремонт и санитарное содержание общедомового имущества многоквартирных домов».
«Судебные дела с участием управляющих организаций являются обычной практикой споров между хозяйствующими субъектами. При этом наличие экономических споров с контрагентами с учетом выплаты сумм штрафных санкций не влияет на качество и объемы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», — заверили «Зеленоград.ру» в префектуре. Сейчас власти заявили, что постоянно контролируют своевременность оплаты ГБУ «Жилищник» своих счетов.
Несмотря на сотни исков на сотни миллионов рублей, свои долги районные «Жилищники», кажется, гасили, все же расплачиваясь с подрядчиками, ресурсниками и страховщиками и выплачивая неустойки. Об этом говорят данные системы Kartoteka.ru. Например, у рекордсмена по долгам — «Жилищника Савелок», общая сумма которого за пять лет составила 590 миллионов — по исполнительному листу не выплачено всего 16 тысяч рублей.
Указанные размеры исков не означают, что УК выплачивали именно столько — в процессе либо истцы снижали сумму претензий, либо суд, либо стороны заключали мировое соглашение с меньшими суммами.
Деньги на выплаты у «Жилищников» находятся. Например, в августе 2019 года «Жилищник района Матушкино» вернул жителям 2 и 4 микрорайонов 4,5 миллиона рублей за отопление. Оказалось, жители семи корпусов существенно переплачивали за отопление, потому что УК платила энергетикам по одному тарифу, а жильцам начислял плату по другому — на 460 рублей больше за одну гигакалорию.
Если «Жилищники» находили деньги для оплаты долгов и неустоек, значит, такие средства у них все же были. Встает вопрос, почему нельзя было рассчитаться с ресурсниками и подрядчиками сразу — и таким образом избежать судебных издержек, пеней, неустоек и расходов на юристов. «Зеленоград.ру» предположил, по каким причинам могла сложиться такая ситуация.
Недобор с потребителей
Отчетов о финансовой деятельности районных «Жилищников» в открытом доступе нет, поэтому отследить по годам их кредиторскую задолженность (то, что УК должна заплатить поставщикам и рабочим) и дебиторскую (то, что должны заплатить самим УК) не представляется возможным.
Однако «Жилищники» были в судах не только как должники, но и как кредиторы — регулярно пытались взыскать с неплательщиков — жильцов и компаний — деньги за коммуналку и содержание общедомового имущества. Так, с 2013 по 2018 годы «Жилищники» подали 220 исков на 60 миллионов рублей.
Префект Анатолий Смирнов сказал «Зеленоград.ру», что неплатежи населения это серьезная причина долгов самих управляющих компаний. «Собираемость [с жителей] составляет 94-98% в разные периоды, и этот недобор — безнадёжный долг. Чаще всего это происходит с семьями, с которых взять нечего. В своё время мы через центр жилищных субсидий отработали и реально использовали схему дотирования семьям, имеющим долги, при наличии оснований: многодетные, малоимущие и т. д. Мы дотировали долги, предоставляли комфортную рассрочку, тем самым мы доводили собираемость с жителей до 99,5%. Когда человек видит, что ему помогают и не душат большой суммой, всё хорошо. Сейчас, к сожалению, такой лояльной схемы нет, поэтому эти долги безнадёжны», — объяснил он.
Маленькие поступления с платных услуг
Все ГБУ «Жилищник» оказывают платные услуги, которые не касаются содержания общедомового имущества. Например, «Жилищник района Крюково» может заменить индивидуальный счетчик на воду, установить смесители, ванны, бытовую технику, устранить течь, засоры, заменить электропроводку, отремонтировать плиты и двери.
Долги «Жилищники» гасят именно за счёт коммерческих доходов от платных услуг — тратить на это деньги, собираемые с жильцов по квитанциям, нельзя. Соответственно, чем больше УК заработают, тем быстрее смогут рассчитаться с долгами и направить деньги непосредственно на благоустройство. Понимая это, власти решили сделать платные услуги удобнее.
По словам префекта Смирнова, он начал вникать в эти вопросы в марте 2018 года: «Получилось, что платных услуг населению оказывалось на 1,5 миллиона рублей в год. В этом году у нас есть реализуемая задача для ГБУ — заработать 25 миллионов, оказывая платные услуги населению. Сейчас учёт простой, все инженеры служб районов имеют минимум по два терминала для безналичной оплаты». Ранее отказы от платных услуг зачастую были связаны именно со сложностью оплаты — сотрудники ГБУ выписывали квитанцию, с которой надо было пойти в банк, и мало кто из жильцов хотел с этим связываться — платили мастеру на руки или вызывали специалиста из коммерческой фирмы.
Особенности законодательства
По словам Смирнова, основная причина разбирательств с ресурсоснабжающими организациями — постоянный процесс уточнения и взаиморасчётов. Инциденты с возвращением денег жильца в результате перерасчетов — яркое тому подтверждение. Например, Мосжилинспекция в 2019 году объясняла, как понять систему расчетов за отопление между энергетиками и управляющими компаниями.
В домах стоят приборы учета тепловой энергии, которые фиксируют суммарное потребление всем домом тепла и горячей воды без их разделения. МОЭК формирует свои начисления «Жилищникам» за эту услугу, исходя из проектных нагрузок и среднемесячной температуры воздуха. В счете, выставляемом энергетиками, есть две позиции: «Тепловая энергия. Отопление» и «Горячая вода (компонента на тепловую энергию)». «Жилищник», в свою очередь, начисляет плату за отопление по средним показателям потребления тепла в предыдущем году и равными долями в течение всего года.
Префект Анатолий Смирнов привел для «Зеленоград.ру» такой пример: «Дом, в котором 100 квартир, 80 из них имеют индивидуальные приборы учёта, сам дом имеет общедомовой прибор учёта. Ситуация до 2013 года была такая: снимают показания общедомового прибора, вычитают все показания индивидуальных приборов, а всё, что не совпадает, делится на всех остальных. Но каждый из них не может платить две нормы — хотя в 90% случаев потребитель использует не две, а пять или десять норм. Это всё ложится на ГБУ „Жилищник“, которое несогласно с этим и начинает судиться».
Дело в следующем: если жилец за месяц потратил больше горячей и холодной воды, чем это предусмотрено двойным нормативом, все излишки оплачивает из собственных средств именно управляющая компания. Правило введено с 2004 года.
То есть если квартира не оборудована индивидуальными счетчиками на воду и расчет производится по показаниям общедомового прибора учета, то управляющая организация не имеет права выставлять счет более чем за 2 норматива потребления на человека: водоотведение — 23,36 кубометра, горячей воды — 9,49 «куба» и холодной — 13,87. Обычно общая сумма нераспределенной воды не превышает 5% общего объема потребления дома и оплачивается как потребленная на общедомовые нужды.
По мнению властей, такая мера «должна положительно сказаться на работе управляющих организаций». Предполагается, что «Жилищники» начнут активнее вести работу по энергосбережению, менять сантехническое оборудование, искать граждан, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в квартирах и не оплачивают коммунальные услуги.
Безусловно, тот факт, что платит за это управляющая компания так или иначе касается всех собственников: даже если у них стоят счетчики, в конечном счете они недополучают услуг или страдает их качество, потому что у УК остается меньше денег.
Запоздалое финансирование
ГБУ «Жилищник» финансируется за счет платы собственников и нанимателей жилья за жилищные услуги, а также за счет субсидий из городского бюджета. Эти деньги тратятся на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. По словам источника «Зеленоград.ру» в префектуре, раньше была проблема в запоздалом финансировании: когда Жилищники выполнили объем работ на 100%, им поступило всего 75% от норматива финансирования.
На деле это может вылиться в такую ситуацию: Жилищник заключил договор с подрядчиками, те выполнили работу и хотят получить за нее деньги в конкретный срок. Но у Жилищника к этому времени еще нет денег — они поступят из бюджета позднее. А отсутствие бюджетных средств не является основанием для освобождения от оплаты выполненных работ — как и от выставления неустоек. Это подтверждается постановлениями федеральных арбитражных судов в разных регионах России.
Хищения
По словам префекта Анатолия Смирнова, долги подрядным организациям — это также слабость финансовых служб ГБУ «Жилищник» и хищения. Например, зеленоградский «Жилищник» три года платил зарплаты «мёртвым душам», тогда было похищено почти тридцать миллионов рублей. По версии следствия, где-то в Зеленограде непосредственные исполнители вступили в сговор с неустановленными лицами из числа сотрудников «Жилищника», неустановленным способом устроили своих знакомых и незнакомых на работу в УК и неустановленным способом «обеспечили перечисление» денег «под видом заработной платы» с расчетного счета «Жилищника» на счета трудоустроенных ими людей. В апреле 2019 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, «совершенном организованной группой либо в особо крупном размере».
В префектуре заверили, что сейчас они «достаточно серьёзно» занимаются внутренним аудитом и «отлавливают огрехи до того, как их кто-то увидит». «Практически все известные в городе уголовные дела в отношении работников ЖКХ — наша инициатива, — говорит Смирнов. — Если мы видим, что с выполнением контракта на благоустройство есть явные нестыковки, связанные с качеством, с отсутствием реальных финансовых претензий по контракту, то мы проводим аудит и направляем материалы в соответствующие органы».
После объединения пяти «Жилищников» в один власти утверждают, что таких историй с долгами и судами больше не будет. Однако из 15 исков к «Жилищнику Крюково» семь появились уже после слияния на общую сумму 21 миллионов рублей.
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