Жители семи корпусов существенно переплачивали за отопление: Жилищник района Матушкино платил энергетикам по одному тарифу, а жильцам начислял плату по другому — на 460 рублей больше за одну гигакалорию. Власти утверждают, что перерасчет уже сделали. Такие же перерасчеты сделаны для нескольких домов и в других районах Зеленограда.

Перерасчета за 2015-2016 годы за отопление добились жители корпусов 200А, 200В, 200 Г, 403, 405, 410, 433, обратившись в Мосжилинспекцию. Управляющая организация рассчитывалась с ресурсоснабжающей — МОЭК — по тарифам 1284,75 руб/Гкал (с 1 июля 2015 года — 1451,77 руб/Гкал), при этом жителям начисляла плату по тарифу — 1720,90 руб/Гкал, (с 1 июля 2015 года — 1944, 62 руб/Гкал). Жителям семи домов в общей сложности возвращено 4,460 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Мосжилинспекция в этом году провела ряд внеплановых проверок по обращениям жителей — те выясняли правомерность увеличения платы за коммунальные услуги. Речь идет о тех же 2015-2016 годах. Так, Жилищник района Матушкино обязали сделать перерасчет за отопление для жильцов корпуса 148, за горячую и (или) холодную воду для жильцов конкретных квартир в корпусах 145, 161, 454. Жилищник района Силино начислял плату за отопление по завышенному тарифу корпусу 1004. Жилищник района Савелки — корпусу 701. Жильцам корпусов 707, 710 завышенная плата начислялась с января 2014-го по ноябрь-декабрь 2018 года. Жилищник района Крюково выставил завышенные тарифы за водоснабжение в доме 4 по улице Советской, корпусах 1432, 1454, 1522. Жилищник района Старое Крюково — за водоснабжение и (или) отопление в корпусах 808, 810, 815, 847, 903, 906, 918.

Не стоит думать, что проблемой переплаты за коммунальные услуги жилищная инспекция занимается сразу же после обращений конкретных граждан. Жителям приходится добиваться этого после переписок с жилищниками и МФЦ (центрами госуслуг), которые отправляют друг к другу людей с такими вопросами, и после обращений в прокуратуру. Власти периодически отчитываются о перерасчете и возврате переплаченных населением денег, но не сообщают, почему жилищники завышали тарифы и как прекратить массовые неправомерные начисления.



Из объяснений Мосжилинспекции и жилищников можно понять систему расчетов за отопление между энергетиками и управляющими компаниями. В корпусах стоят приборы учета тепловой энергии, которые фиксируют суммарное потребление всем домом тепла и горячей воды без их разделения. МОЭК формирует свои начисления жилищникам за эту услугу, исходя из проектных нагрузок и среднемесячной температуры воздуха. Показания общедомового счетчика тепла должны снимать сотрудники АСУ ЕИРЦ в присутствии представителей управляющей компании и Мосэнерго, показания счетчика фиксируются в протоколе. В счете, выставляемом энергетиками, есть две позиции: «Тепловая энергия. Отопление» и «Горячая вода (компонента на тепловую энергию)». Жилищник, в свою очередь, начисляет плату за отопление по средним показателям потребления тепла в предыдущем году и равными долями в течение всего года. Два года назад платежки с резко выросшими суммами за отопление сотрудник управы объяснил так: «Есть и неправильное снятие показаний, и по системе электронный сбой, и неправильно вычисленная кубатура, потому что некоторые вещи исчисляются не по счетчику, а по норме расхода».