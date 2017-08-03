Что случилось? Управляющие компании — «Жилищники» — объясняют летний перерасчёт так. В Москве плата за отопление начисляется по средним показателям потребления тепла в предыдущем году и равными долями в течение всего года. То есть, жители платят каждый месяц, независимо от времени года.

Отопительный сезон 2016 года длился на 18 дней дольше отопительного сезона 2015 года, средняя температура в 2016-м была на 1,7 градуса ниже, чем в 2015-м. В итоге дом потребил в прошлом году больше тепла, чем в позапрошлом. Это стало известно из показаний общедомовых приборов учета тепла — фактическое потребление превысило среднемесячные значения. А значит, заплатить придется больше.



Так сколько придется доплатить? На сколько конкретно больше, определяется площадью квартиры. Это будут небольшие суммы, сказали в «Жилищнике района Старое Крюково», ведь речь идет о доплате за 18 дней. Сколько в среднем будет начислено жителям, пока сказать невозможно, потому что управляющие компании пока не получили конкретных цифр по потреблению тепла и перерасчету.

Попробуем посчитать, сколько придется доплатить. Предположим, вы платите за отопление 1500 рублей в месяц (то есть за год — 18 тысяч), а отопительный сезон длится около семи месяцев, то есть примерно 210 дней. Таким образом один день отопительного сезона обходится примерно в 86 рублей, а доплатить нужно за 18 дней. Итого получается 1540 рублей — не так уж и мало, если мы правильно поняли за что надо доплачивать. Возможно, сумма будет меньше, если учтут доплату, которая была в начале года (об этом ниже).

Почему перерасчет делают в середине года? По постановлению правительства РФ №354, в первом квартале года управляющие компании обязаны сделать корректировку по факту выставленных счетов со стороны ресурсоснабжающих организаций в адрес потребителей, то есть жителей. В начале года это сделать в нужном объеме не получилось технически — программное обеспечение оказалось не готово, работало по старым правилам, пояснили в «Жилищнике района Крюково». Только сейчас программный продукт изменили и настроили.

На уровне правительства Москвы принято решение сделать перерасчет в августе, но в следующем году корректировку сделают один раз, в начале года. Закон теперь требует отдавать долг за прошлый год МОЭКу одним платежом раз в год. «Мы сейчас переплачиваем энергетикам, — отметили в „Жилищнике“, — но в следующем году они будут возвращать нам деньги».

Вроде бы уже что-то доплачивали за отопление? Да, но похоже тех денег не хватило на покрытие затрат, а сразу посчитать точно не смогли. В начале года, действительно, зеленоградцы получили платежки с выросшими суммами за отопление. У некоторых — на 1500 рублей. Чиновники и сотрудники МФЦ объясняли этот факт той же холодной зимой и выросшим потреблением тепла. Была еще одна версия — «компьютер как-то не так посчитал». Частично она подтвердилась.

«Есть и неправильное снятие показаний, и по системе электронный сбой, и неправильно вычисленная кубатура, потому что некоторые вещи исчисляются не по счетчику, а по норме расхода, — объяснял замглавы управы района Савелки Сергей Князев. — Но злого умысла здесь не было». Система, давшая электронный сбой, — это московская АСУ ЕИРЦ, созданная правительством Москвы. Через неё происходит начисление коммунальных платежей, учет оплаты и распределение платежей в адрес поставщиков (например, за тепло отчисляется МОЭКу). Перерасчет за неправильные начисления зеленоградцам сделали только в апреле.

У меня остались вопросы. Что мне делать? Жители могут обратиться с вопросами в свои районные «Жилищники», только чтобы попасть на прием к специалисту, надо узнать время его работы. Об этом можно узнать по общему телефону «Жилищников» (у секретаря) или на их сайтах (раздел «новости», «объявления» или «полезная информация»). Можно и обратиться в МОЭК, чтобы узнать цифры потребления тепла по своему дому.