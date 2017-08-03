На зеленоградских домах появились объявления о том, что в коммунальных платежках за август будет графа с перерасчетом за отопление за 2016 год для каждой конкретной квартиры. Это значит, что жителям придется доплатить за весь прошлый год, который был холоднее, чем позапрошлый. Разбираемся, почему перерасчет делают второй раз за год и сколько придется доплатить.
Что случилось? Управляющие компании — «Жилищники» — объясняют летний перерасчёт так. В Москве плата за отопление начисляется по средним показателям потребления тепла в предыдущем году и равными долями в течение всего года. То есть, жители платят каждый месяц, независимо от времени года.
Отопительный сезон 2016 года длился на 18 дней дольше отопительного сезона 2015 года, средняя температура в 2016-м была на 1,7 градуса ниже, чем в 2015-м. В итоге дом потребил в прошлом году больше тепла, чем в позапрошлом. Это стало известно из показаний общедомовых приборов учета тепла — фактическое потребление превысило среднемесячные значения. А значит, заплатить придется больше.
Так сколько придется доплатить? На сколько конкретно больше, определяется площадью квартиры. Это будут небольшие суммы, сказали в «Жилищнике района Старое Крюково», ведь речь идет о доплате за 18 дней. Сколько в среднем будет начислено жителям, пока сказать невозможно, потому что управляющие компании пока не получили конкретных цифр по потреблению тепла и перерасчету.
Попробуем посчитать, сколько придется доплатить. Предположим, вы платите за отопление 1500 рублей в месяц (то есть за год — 18 тысяч), а отопительный сезон длится около семи месяцев, то есть примерно 210 дней. Таким образом один день отопительного сезона обходится примерно в 86 рублей, а доплатить нужно за 18 дней. Итого получается 1540 рублей — не так уж и мало, если мы правильно поняли за что надо доплачивать. Возможно, сумма будет меньше, если учтут доплату, которая была в начале года (об этом ниже).
Почему перерасчет делают в середине года? По постановлению правительства РФ №354, в первом квартале года управляющие компании обязаны сделать корректировку по факту выставленных счетов со стороны ресурсоснабжающих организаций в адрес потребителей, то есть жителей. В начале года это сделать в нужном объеме не получилось технически — программное обеспечение оказалось не готово, работало по старым правилам, пояснили в «Жилищнике района Крюково». Только сейчас программный продукт изменили и настроили.
На уровне правительства Москвы принято решение сделать перерасчет в августе, но в следующем году корректировку сделают один раз, в начале года. Закон теперь требует отдавать долг за прошлый год МОЭКу одним платежом раз в год. «Мы сейчас переплачиваем энергетикам, — отметили в „Жилищнике“, — но в следующем году они будут возвращать нам деньги».
Вроде бы уже что-то доплачивали за отопление? Да, но похоже тех денег не хватило на покрытие затрат, а сразу посчитать точно не смогли. В начале года, действительно, зеленоградцы получили платежки с выросшими суммами за отопление. У некоторых — на 1500 рублей. Чиновники и сотрудники МФЦ объясняли этот факт той же холодной зимой и выросшим потреблением тепла. Была еще одна версия — «компьютер как-то не так посчитал». Частично она подтвердилась.
«Есть и неправильное снятие показаний, и по системе электронный сбой, и неправильно вычисленная кубатура, потому что некоторые вещи исчисляются не по счетчику, а по норме расхода, — объяснял замглавы управы района Савелки Сергей Князев. — Но злого умысла здесь не было». Система, давшая электронный сбой, — это московская АСУ ЕИРЦ, созданная правительством Москвы. Через неё происходит начисление коммунальных платежей, учет оплаты и распределение платежей в адрес поставщиков (например, за тепло отчисляется МОЭКу). Перерасчет за неправильные начисления зеленоградцам сделали только в апреле.
У меня остались вопросы. Что мне делать? Жители могут обратиться с вопросами в свои районные «Жилищники», только чтобы попасть на прием к специалисту, надо узнать время его работы. Об этом можно узнать по общему телефону «Жилищников» (у секретаря) или на их сайтах (раздел «новости», «объявления» или «полезная информация»). Можно и обратиться в МОЭК, чтобы узнать цифры потребления тепла по своему дому.
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