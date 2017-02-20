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В платежках за февраль резко выросла плата за отопление. Три объяснения случившегося 20.02.2017 ZELENOGRAD.RU

На прошлом неделе зеленоградцы получили платёжки с квартплатой за февраль. Многие обнаружили там увеличение платежа за тепло — от 300 до 1500 рублей. В управляющих компаниях «Жилищниках» объясняют повышение по-разному. В результате Zelenograd.ru составил три версии выросших платежей.

Версия 1: корректировка платежей после сверки с фактическими показаниями приборов учета тепла

Такая сверка проводится раз в год, как правило, в феврале. Управляющие организации, производившие в 2016 году расчет платы по среднемесячным значениям, сравнили фактическое потребление тепла (показания общедомового прибора учета) с начислениями в течение года. Выходит, тепла потребили больше — причем настолько больше, что плата выросла на 15-50%. А цифры на счетчиках тепла жильцам недоступны. Их можно узнать, написав заявление в «Жилищник», которое имеют право рассматривать в течение месяца. При этом заплатить «коммуналку» надо до 10 марта.

Несколько жителей корпуса 360 не стали ждать реакции «Жилищника района Савелки», а сразу обратились в зеленоградскую прокуратуру с заявлением о неправильном начислении платежей. В нем, в частности, сообщается, что в расчетах управляющей компании норматив потребления тепла (0,016 Гкал на 1 квадратный метр общей площади квартиры) завышен. Заявление принято. После звонков с той же проблемой в правительство Москвы 8(495)777-77-77 и предупреждения, что до перерасчета февральскую «коммуналку» жильцы оплачивать не будут, им пообещали исправить ошибки уже в феврале. То есть, должны прислать новые единые платежные документы за февраль.

Версия 2: зима была слишком холодной

Зима пришла рано и были морозы, оправдываются в «Жилищниках». Поставщик тепла — МОЭК — увеличил температуру теплоносителя, что и отразилось в платежках потребителей. Zelenograd.ru спросил об этом МОЭК, сопроводив вопрос фотографиями платежек с увеличившимися платежами (из разных корпусов Зеленограда), но ответа на момент публикации не получил.

При этом отопление в прошлом году включили не раньше обычного, в конце сентября. А массовое отключение батарей в сильные морозы в начале января добавляет пикантности ситуации — в квартирах было холодно, а жителей обязывают приплатить поставщику за большие расходы по их обогреву. Да и сейчас не у всех тепло. «Батареи в квартире чуть теплые, оплата за отопление возросла на 1425 рублей в месяц. Управляющая компания вразумительных разъяснений не дала», пишет житель корпуса 158 в префектуру.

Версия 3: действительно, ошиблись

«Компьютер как-то не так посчитал», — сказали одной из заявительниц в «Жилищнике». Исправлять ситуацию предлагается следующим образом — еще раз пересчитают, а потом в следующей — мартовской — платежке будет сумма поменьше, вернут неправильно посчитанные деньги. Если обратиться в «Мосжилинспекцию», будет тот же результат, — в течение месяца рассмотрят, и если расчеты действительно неправильные, обяжут управляющую компанию сделать перерасчет в платежке в следующем месяце.

Получается так — сейчас мы возьмем чужие деньги, а через месяц, возможно, отдадим. Есть ли у зеленоградцев лишние деньги для оплаты ошибочных расчетов, коммунальщики не интересуются.

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Верите ли вы, что переплату за тепло вернут?
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Обсуждение
Жора Тыковлев
9 часов назад
Сейчас на улице плюсовая температура держится почти неделю.
Вопрос:Может МОЭК вернет деньги за февраль?
Ответ: Даже не надейтесь!
Вопрос:Почему?
Ответ: Монополист. Что хочу, то и творю.
kh Craft
9 часов назад
Очень полезная страница:
https://www.facebook.com/zhkhrussia/?fref=ts


Картинка из группы:

Math Math
9 часов назад
"Компьютер как-то не так посчитал"
Вот так взял и сам посчитал. Искусственный интеллект, однако.
Елена Буханик
7 часов назад
У нас на дверях подъезда висит объявление (корп.234) о перерасчёте за тепло в феврале. Написано,что все в платёжках правильно рассчитано, какой-то долг за 2015-2016г.г. по потреблению тепла, якобы жильцы не доплатили.Как всегда списали чьи-то долги.
Alexey Evstifeev
4 часа назад
Вы можете самостоятельно запросить МОЭК о потреблении за 2016г. У вас будет точная картина.Из соцсетей информация - домовые счетчики тепловой энергии массово по всей Москве вышли из строя или переданы на баланс управляющих компаний (из общедомовой собственности). Начисляется по нормативам, но не по счетчикам. По всей Москве массовое явление. Совпадение? Если вы разберетесь с ситуацией, прочитайте п6 157 ЖК и обратитесь в УК за перерасчетом и штрафом в вашу пользу. Данные нормы работают с 2017г.

"Дави как семечки чтоб масло потекло" http://www.svoboda.org/a/27997283.html - ошибки в платежках, в налоговых извещениях, платон, капремонт, новый пункт оплата по ОДПУ, платный въезд в город и др. Это называется скрытые сборы и налоги.
Ваши деньги нужны Родине в это непростое время когда враги кругом. Поддержите Родину!
Татьяна Федянина
4 часа назад
В 2016 году ситуация по отоплению произошла в районе "Силино" 8 корпусов. Информация и рекомендации,что делать, были на этом портале в 2016году. К кому только МЫ не обращались письменно: МФЦ, Мосжилинспекции, к меру города, к прокурорам, к депутатам разного ранга,префектуру, в управу гос.слуге Журбе ( ему это не надо ...),естественно и в ГБУ (Тапешков). На мой вопрос,который задавался неоднократно на встречах и с Журбой и со Смирновым, по имеющимся официальным документам ( департамент градостроительной политики Лёвкин) в "Силино" имеется двадцать корпусов по ОТКРЫТОЙ СХЕМЕ. Но почему-то в ПЛАТЁЖКЕ (ЕПД) за отопление попало только восемь корпусов. До настоящее время ситуация не изменилась, Перерасчёта НЕТ ( сослались на постановление №307 от 23 мая 2006г.).
00 &#9829;_Небо_на_ладони_&#9829;
1 час назад
В окнах "мои документы" объясняют так: " Произошел перерасчет за 40 градусные морозы. Есть счетчики,внутридомовые ..показания с которых были сняты и распределены между жильцами всего дома" Амнезия у меня , вероятно. Где я была ,когда было минус 40 ? И не верю я в показания счетчиков,которые у меня нет возможности увидеть.
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