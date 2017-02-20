На прошлом неделе зеленоградцы получили платёжки с квартплатой за февраль. Многие обнаружили там увеличение платежа за тепло — от 300 до 1500 рублей. В управляющих компаниях «Жилищниках» объясняют повышение по-разному. В результате Zelenograd.ru составил три версии выросших платежей.
Такая сверка проводится раз в год, как правило, в феврале. Управляющие организации, производившие в 2016 году расчет платы по среднемесячным значениям, сравнили фактическое потребление тепла (показания общедомового прибора учета) с начислениями в течение года. Выходит, тепла потребили больше — причем настолько больше, что плата выросла на 15-50%. А цифры на счетчиках тепла жильцам недоступны. Их можно узнать, написав заявление в «Жилищник», которое имеют право рассматривать в течение месяца. При этом заплатить «коммуналку» надо до 10 марта.
Несколько жителей корпуса 360 не стали ждать реакции «Жилищника района Савелки», а сразу обратились в зеленоградскую прокуратуру с заявлением о неправильном начислении платежей. В нем, в частности, сообщается, что в расчетах управляющей компании норматив потребления тепла (0,016 Гкал на 1 квадратный метр общей площади квартиры) завышен. Заявление принято. После звонков с той же проблемой в правительство Москвы 8(495)777-77-77 и предупреждения, что до перерасчета февральскую «коммуналку» жильцы оплачивать не будут, им пообещали исправить ошибки уже в феврале. То есть, должны прислать новые единые платежные документы за февраль.
Зима пришла рано и были морозы, оправдываются в «Жилищниках». Поставщик тепла — МОЭК — увеличил температуру теплоносителя, что и отразилось в платежках потребителей. Zelenograd.ru спросил об этом МОЭК, сопроводив вопрос фотографиями платежек с увеличившимися платежами (из разных корпусов Зеленограда), но ответа на момент публикации не получил.
При этом отопление в прошлом году включили не раньше обычного, в конце сентября. А массовое отключение батарей в сильные морозы в начале января добавляет пикантности ситуации — в квартирах было холодно, а жителей обязывают приплатить поставщику за большие расходы по их обогреву. Да и сейчас не у всех тепло. «Батареи в квартире чуть теплые, оплата за отопление возросла на 1425 рублей в месяц. Управляющая компания вразумительных разъяснений не дала», пишет житель корпуса 158 в префектуру.
«Компьютер как-то не так посчитал», — сказали одной из заявительниц в «Жилищнике». Исправлять ситуацию предлагается следующим образом — еще раз пересчитают, а потом в следующей — мартовской — платежке будет сумма поменьше, вернут неправильно посчитанные деньги. Если обратиться в «Мосжилинспекцию», будет тот же результат, — в течение месяца рассмотрят, и если расчеты действительно неправильные, обяжут управляющую компанию сделать перерасчет в платежке в следующем месяце.
Получается так — сейчас мы возьмем чужие деньги, а через месяц, возможно, отдадим. Есть ли у зеленоградцев лишние деньги для оплаты ошибочных расчетов, коммунальщики не интересуются.
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Вопрос:Может МОЭК вернет деньги за февраль?
Ответ: Даже не надейтесь!
Вопрос:Почему?
Ответ: Монополист. Что хочу, то и творю.
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Вот так взял и сам посчитал. Искусственный интеллект, однако.
"Дави как семечки чтоб масло потекло" http://www.svoboda.org/a/27997283.html - ошибки в платежках, в налоговых извещениях, платон, капремонт, новый пункт оплата по ОДПУ, платный въезд в город и др. Это называется скрытые сборы и налоги.
Ваши деньги нужны Родине в это непростое время когда враги кругом. Поддержите Родину!