Версия 1: корректировка платежей после сверки с фактическими показаниями приборов учета тепла

Такая сверка проводится раз в год, как правило, в феврале. Управляющие организации, производившие в 2016 году расчет платы по среднемесячным значениям, сравнили фактическое потребление тепла (показания общедомового прибора учета) с начислениями в течение года. Выходит, тепла потребили больше — причем настолько больше, что плата выросла на 15-50%. А цифры на счетчиках тепла жильцам недоступны. Их можно узнать, написав заявление в «Жилищник», которое имеют право рассматривать в течение месяца. При этом заплатить «коммуналку» надо до 10 марта.

Несколько жителей корпуса 360 не стали ждать реакции «Жилищника района Савелки», а сразу обратились в зеленоградскую прокуратуру с заявлением о неправильном начислении платежей. В нем, в частности, сообщается, что в расчетах управляющей компании норматив потребления тепла (0,016 Гкал на 1 квадратный метр общей площади квартиры) завышен. Заявление принято. После звонков с той же проблемой в правительство Москвы 8(495)777-77-77 и предупреждения, что до перерасчета февральскую «коммуналку» жильцы оплачивать не будут, им пообещали исправить ошибки уже в феврале. То есть, должны прислать новые единые платежные документы за февраль.