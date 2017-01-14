Ходить в тридцатиградусный мороз в «Жилищник» и требовать документы о несоответствии параметров на ЦТП — занятие не для слабонервных. Тем более, в праздничные дни, когда там можно найти разве что дежурного. Мы поговорили с работником районной тепловой станции, который изложил свою точку зрения на произошедшее. Комментарии давали на условиях анонимности — люди не хотят проблем со своим руководством или местными властями. Из их объяснений выясняются три основные причины некачественного отопления.

Экономия. Вода, как известно, подогревается в котельных районных тепловых станций (РТС). При понижении внешней температуры воздуха увеличивается давление в котле, чтобы увеличить температуру воды на выходе. От РТС вода идет по трубам на распределительные пункты, а оттуда в здания. «Здесь управляющие компании могут „химичить“, — сказал собеседник. — Чем больше расход горячей воды, тем больше УК платит поставщику, МОЭКу. На входе в дом температура воды, допустим, 100 градусов, после прохождения по контуру (это стояки и батареи) на выходе — 60 градусов. Чем больше давление, тем больше скорость прохождения воды, соответственно, меньше тепловых потерь, лучше обогрев. Входящая задвижка обычно полностью открыта, а вот на выходе можно подрегулировать — сделать давление побольше или поменьше. Поменьше, чтобы расход воды был меньше».



Боязнь аварий. Но главная проблема в том, что коммунальщики боятся аварий. «Теплотрассы гнилые, металл хрупкий, увеличишь давление — будет авария, трубы лопнут, замерзнут, — подчеркнул энергетик. — В морозы сложно работать, в праздники сложно всех собрать. Пусть лучше будет слабое отопление, чем совсем никакого. И в первую очередь лопаются трубы в подъездах. По идее, в морозы надо бы ставить там тепловые пушки». В подтверждение этих слов другой местный работник энергетического хозяйства рассказал, что в дни сильных морозов было устное распоряжение в котельной идти ниже графика — то есть понизить температуру горячей воды на выходе из котла. Чтобы избежать больших расходов и аварий.



Старые батареи и плохие соседи. Проблемы с отоплением могут быть и по другим причинам. Кто-то меняет себе батареи, увеличивая количество секций (скажем, 15 вместо 10-ти), «оттягивая» тем самым тепло у соседей. Где-то накипь в старых трубах и батареях — она не удаляется полностью после промывки системы центрального отопления (её проводят в теплое время, когда отопление отключено). Тут поможет только замена батарей, а лучше всех разводящих труб и стояков отопления в доме. «В общем, цепочка проблем», резюмировал работник РТС.