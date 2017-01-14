Резкое похолодание произошло 6 января, температура упала сразу на десять градусов, опустившись до минус 25-30. Одновременно стали остывать батареи, и жители закидали префектуру жалобами на холод в квартирах, школах и детских садах. Почему это произошло, разбирался Zelenograd.ru.
По нормативам, в отопительный сезон температура воздуха в квартире не должна быть ниже +18 градусов. Жители говорили о +15, 12, 10 и даже 7-ми градусах на комнатных термометрах, начиная с 6-7 января. «Дети болеют», «спим в свитерах под двумя одеялами», «в основном сижу в ванной», «в туалете лёд», «в школе дети сидят в куртках», «непрерывно работает открытая духовка», «восьмого января замерзает стояк с холодной водой, начался грудной кашель» — душераздирающие подробности из возмущенных писем в префектуру.
Замерзающие люди звонили в свои районные диспетчерские (ОДС) и получали порой интересные ответы. Например: «Потерпите немного, морозы скоро закончатся», «ЦТП (районный тепловой пункт, от которого подается горячая вода в здания) сознательно занижает тепловые параметры», «Ничего не могут сделать, уже переключали насос», «Ждите понедельника», «Холодно, чтобы трубы у вас не разорвало».
Нормальное отопление должна обеспечить управляющая домом компания. Диспетчеры, как представители этой компании (ОДС относится к «Жилищникам»), в разговорах с замерзавшими «переводили стрелки» на поставщика — «Московскую объединенную энергетическую компанию» (МОЭК) — мол, это они так подают тепло в дом.
Однако в МОЭК не считают себя виноватыми. «Отопление подается согласно температурному графику, утвержденному правительством Москвы: чем холоднее воздух, тем горячее теплоноситель, — пояснили Zelenograd.ru в организации. — Целенаправленно снижать температуру никто не будет. Управляющие компании (УК) в телефонных разговорах всегда пеняют на ресурсоснабжающие организации. Пусть в УК покажут документ о несоответствии параметров на ЦТП».
Ходить в тридцатиградусный мороз в «Жилищник» и требовать документы о несоответствии параметров на ЦТП — занятие не для слабонервных. Тем более, в праздничные дни, когда там можно найти разве что дежурного. Мы поговорили с работником районной тепловой станции, который изложил свою точку зрения на произошедшее. Комментарии давали на условиях анонимности — люди не хотят проблем со своим руководством или местными властями. Из их объяснений выясняются три основные причины некачественного отопления.
Экономия. Вода, как известно, подогревается в котельных районных тепловых станций (РТС). При понижении внешней температуры воздуха увеличивается давление в котле, чтобы увеличить температуру воды на выходе. От РТС вода идет по трубам на распределительные пункты, а оттуда в здания. «Здесь управляющие компании могут „химичить“, — сказал собеседник. — Чем больше расход горячей воды, тем больше УК платит поставщику, МОЭКу. На входе в дом температура воды, допустим, 100 градусов, после прохождения по контуру (это стояки и батареи) на выходе — 60 градусов. Чем больше давление, тем больше скорость прохождения воды, соответственно, меньше тепловых потерь, лучше обогрев. Входящая задвижка обычно полностью открыта, а вот на выходе можно подрегулировать — сделать давление побольше или поменьше. Поменьше, чтобы расход воды был меньше».
Боязнь аварий. Но главная проблема в том, что коммунальщики боятся аварий. «Теплотрассы гнилые, металл хрупкий, увеличишь давление — будет авария, трубы лопнут, замерзнут, — подчеркнул энергетик. — В морозы сложно работать, в праздники сложно всех собрать. Пусть лучше будет слабое отопление, чем совсем никакого. И в первую очередь лопаются трубы в подъездах. По идее, в морозы надо бы ставить там тепловые пушки». В подтверждение этих слов другой местный работник энергетического хозяйства рассказал, что в дни сильных морозов было устное распоряжение в котельной идти ниже графика — то есть понизить температуру горячей воды на выходе из котла. Чтобы избежать больших расходов и аварий.
Старые батареи и плохие соседи. Проблемы с отоплением могут быть и по другим причинам. Кто-то меняет себе батареи, увеличивая количество секций (скажем, 15 вместо 10-ти), «оттягивая» тем самым тепло у соседей. Где-то накипь в старых трубах и батареях — она не удаляется полностью после промывки системы центрального отопления (её проводят в теплое время, когда отопление отключено). Тут поможет только замена батарей, а лучше всех разводящих труб и стояков отопления в доме. «В общем, цепочка проблем», резюмировал работник РТС.
При всем этом в каких-то домах топили хорошо — люди в минус 30 даже открывали форточки. Зато в других — температура опускалась до +7 градусов. Такую температуру зафиксировали в одной из квартир корпуса 1471. Замерзшие жильцы стали ходить друг к другу и выяснять, у кого как — так и нашли трясущуюся от холода женщину на верхнем этаже седьмого подъезда.
Мороз не закончился с началом учебной недели. Департамент образования разрешил ученикам начальной школы 9 января остаться дома, но никто не предупредил родителей о промерзших школах и детсадах.
Например, мама ребенка пожаловалась в префектуру, что в детском саду в корпусе 1510 (ГБОУ школа №1739) дети спят в одежде и все время простужены. 9 января температура в группе была 16-18 градусов. Вслед за ней другая мама написала, что в гимназии 1528 (корпус 864) дети пришли учиться после каникул, а температура в классе +5. «Дети в классах сидели в тонких рубашечках и сандалиях». Префектура ответила, что это не в её компетенции и передала обращения в департамент образования.
Но уже через день первая заявительница написала второе возмущенное письмо: «Создалась неприятная ситуация: как оказалось, в том, что сад плохо отапливается, виноваты воспитатели. Абсурд?! Все перевернули с ног на голову! Прошу вас разобраться со сложившейся ситуацией и возложить ответственность не на тех, кто старается спасать наших детей от холода, одевая их, а на тех, кто отвечает за отопление в садах и школах». Прочитав это, пожаловавшаяся на холод в гимназии женщина отозвала свое обращение — «чтобы не пострадали невинные директор и учитель школы, а не организация, которая не подала тепло в школу».
В городской администрации считают, что нештатных ситуаций не было, и в целом праздники прошли спокойно. «Городские службы в этом году действительно не подвели, — считает префект Анатолий Смирнов. — … Конечно, в морозные дни поступали жалобы от жителей на холод в квартирах, подъездах. Все они учтены, по заявкам принимаются меры, чтобы в случае повторения чрезвычайных погодных условий жители не испытывали дискомфорта». За время новогодних праздников произошло 13 отключений инженерных систем — «здесь статистика тоже в нашу пользу», отмечается в сообщении префектуры. Речь идет о залитиях, потопах и отключениях из-за этого стояков горячей и холодной воды.
Да, это хороший результат, в морозы не было допущено того, что было в подмосковном Красногорске, прокомментировали Zelenograd.ru в окружной администрации (в Красногорске из-за аварии на котельной без тепла остались 12 тысяч жителей. Ликвидация последствий ЧП продолжалась несколько дней). «Ни один дом в округе не был отключен от отопления ни на один день, были мелкие отключения на короткий период времени — и это хороший показатель», отметили в префектуре.
В числе мелких отключений — отсутствие горячей воды в течение пяти дней в корпусе 232 из-за свища в старых трубах. В корпусе 2034 сорвало кран подачи воды для заливки катка, в корпусе 1449 тоже был свищ на трубе в подвале, в корпусе 1626 потекли трубы в подвале. И так далее. С морозами это не связано, пояснили в администрации, только с состоянием жилого фонда. А капитальный ремонт теперь известно как проводится — только на деньги жителей.
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"Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении, и так далее."
1925 год.
Почти 100 лет прошло, а ничего не поменялось.