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Как школы и детсады работают 9 января? Отвечает департамент образования 08.01.2017 ZELENOGRAD.RU

В понедельник утром обещают минус 29, а днём минус 22 градуса. Как проходят занятия в школах и детсадах разъяснили в департаменте образования.

Школы и детские сады 9 января работают в обычном режиме. Родители учащихся начальной школы (1-4 класс) вправе сами решить, вести ребенка в школу или нет. Если вы решили остаться дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме.

В соответствии с санитарными нормативами в детских садах не будет прогулок, а для школьников всех возрастов не будет занятий на улице.

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Эрик Рыжий
Вчера, 11:47
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