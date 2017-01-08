Поведете ли вы завтра детей в школу или детсад?
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В понедельник утром обещают минус 29, а днём минус 22 градуса. Как проходят занятия в школах и детсадах разъяснили в департаменте образования.
Школы и детские сады 9 января работают в обычном режиме. Родители учащихся начальной школы (1-4 класс) вправе сами решить, вести ребенка в школу или нет. Если вы решили остаться дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме.
В соответствии с санитарными нормативами в детских садах не будет прогулок, а для школьников всех возрастов не будет занятий на улице.
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