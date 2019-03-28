С 1 октября в Зеленограде останется одна государственная управляющая компания — «Жилищник Крюково». Власти обещают, что для жителей ничего не изменится. Слияние «Жилищников» — инициатива префектуры, чтобы сэкономить затраты на их содержание.

«В Зеленограде пять ГБУ „Жилищник“, из которых четыре — в районах Матушкино, Савелки, Старое Крюково и Силино, — хозяйничают в маленьких районах, несопоставимых с большинством других по площади и количеству жилых домов, — пояснил решение начальник управления ЖКХ и благоустройства префектуры Сергей Галустов. — Но от размеров обслуживаемой территории зависят и объемы финансирования. А расходная часть у этих ГБУ — на содержание аппарата, оплату коммунальных услуг в занимаемых помещениях и так далее — такая же, как у других. Им крайне сложно сводить концы с концами».

Крюково — самый крупный район в Зеленограде, поэтому «Жилищники» объединяются в одну структуру на его базе. В каждом районе останется свое отделение «Жилищника», которое будет отвечать за содержание жилого фонда, уборку улиц, диспетчерскую работу на своей территории. Но сокращение управленческого аппарата и высвобождение части занимаемых помещений позволит существенно снизить расходы и в конечном итоге повысить эффективность работы, отметил Галустов.