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Пять зеленоградских «Жилищников» решили слить в один 28.03.2019 ZELENOGRAD.RU

С 1 октября в Зеленограде останется одна государственная управляющая компания — «Жилищник Крюково». Власти обещают, что для жителей ничего не изменится. Слияние «Жилищников» — инициатива префектуры, чтобы сэкономить затраты на их содержание.

«В Зеленограде пять ГБУ „Жилищник“, из которых четыре — в районах Матушкино, Савелки, Старое Крюково и Силино, — хозяйничают в маленьких районах, несопоставимых с большинством других по площади и количеству жилых домов, — пояснил решение начальник управления ЖКХ и благоустройства префектуры Сергей Галустов. — Но от размеров обслуживаемой территории зависят и объемы финансирования. А расходная часть у этих ГБУ — на содержание аппарата, оплату коммунальных услуг в занимаемых помещениях и так далее — такая же, как у других. Им крайне сложно сводить концы с концами».

Крюково — самый крупный район в Зеленограде, поэтому «Жилищники» объединяются в одну структуру на его базе. В каждом районе останется свое отделение «Жилищника», которое будет отвечать за содержание жилого фонда, уборку улиц, диспетчерскую работу на своей территории. Но сокращение управленческого аппарата и высвобождение части занимаемых помещений позволит существенно снизить расходы и в конечном итоге повысить эффективность работы, отметил Галустов.

У жителей, чьи дома обслуживаются районными «Жилищниками» (а таких в Зеленограде большинство) в коммунальных платежках будет значиться «Жилищник района Крюково» как управляющая компания — независимо от района проживания.

Зеленоградские власти сами вышли с инициативой объединения пяти «Жилищников» в один. Этому предшествовало решение правительства Москвы централизовать часть непроизводственных функций «Жилищников» по всему городу.

Ухудшится ли качество работы «Жилищников» после их объединения?
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