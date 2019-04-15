Два человека — Джамшид и Дилрабо — устроили на работу в «Жилищник района Матушкино» около 30 человек, которые на самом деле не работали, но в течение трех с половиной лет исправно получали зарплату.

Об этом Zelenograd.ru сообщил источник в правоохранительных органах. С октября 2015-го по март 2019 года в совокупности они присвоили таким способом 26 691 346 рублей 76 копеек, подсчитали сотрудники ФСБ и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции всё до последней копейки. Получается, каждый фиктивный работник получал в среднем около 27 тысяч в месяц.

Органы установили личности двоих организаторов. Один из них, 55-летний Джамшид, фактически живет в 4-м микрорайоне, имея регистрацию во Владимирской области. Вторая, 30-летняя Дилрабо, зарегистрирована в Реутове.

Как именно происходило хищение, неизвестно. По версии следствия, где-то в Зеленограде организаторы вступили в сговор с неустановленными лицами, неустановленным способом устроили своих знакомых и незнакомых на работу в «Жилищник» и неустановленным способом «обеспечили перечисление» с расчетного счета «Жилищника» на счета трудоустроенных ими людей деньги «под видом заработной платы». «При этом фактически трудовую деятельность не выполняли», — сообщил источник.

В «Жилищнике Матушкино» Zelenograd.ru сказали, что это полная ерунда, такого не было и быть не может. «Это же государственное учреждение. Какие тут „мертвые души“?! Свои обязанности все работники выполняют нормально. У нас вон сколько проверяющих: и префектура, и управа. Может, это чья-то первоапрельская шутка?» — подытожили в «Жилищнике».

Но это не шутка. 10 апреля возбуждено уголовное дело о мошенничестве, «совершенном организованной группой либо в особо крупном размере». Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.