В журнале участников публичных слушаний о строительстве двух сквозных проездов через 3 микрорайон обнаружились многочисленные подписи сотрудников бюджетных учреждений «за» проект, которые к тому же идут подряд. Эти люди не живут в микрорайоне, но работают в нем. Также проект поддерживают покупатели еще не построенных квартир. Разбираемся, что законно, а что нет.
Журнал находится в управе района Савелки на экспозиции проекта строительства сквозного проезда вдоль корпуса 360 (с расширением существующей дороги) — от Центрального проспекта к Московскому — и сквозного проезда от Яблоневой аллеи к Московскому проспекту путем соединения двух тупиковых проездов у корпуса 330 и спортивной школы. Эти дороги нужны будущим жильцам строящегося ЖК «Зеленоград сити». Спорные проекты вызвали протесты у местных жителей, а конфликты на слушаниях уже начались.
Люди, работающие в районе, где проходят слушания, имеют право в них участвовать. Массовую поддержку проекта со стороны сотрудников школы 1557 и детской поликлиники можно понять: здания расположены в 3 микрорайоне и им удобней будет приезжать на работу.
Понятно даже, зачем проект поддерживают сотрудники музыкальной школы имени Мусоргского — планируемый сквозной проезд через микрорайон станет по сути дублером улицы Юности, на которой расположено здание школы.
Есть также подписи сотрудников горбольницы. Формально их участие законно — здание больницы на Каштановой аллее расположено в районе Савёлки. Но в чем их интерес, непонятно — планируемые проезды фактически никак не связаны с удобством доезда до места их работы.
Возможно, их попросили поддержать проект — более 80 процентов читателей Zelenograd.ru, принявших участие в опросе, уверены, что в слушаниях по новым проездам власти задействуют административный ресурс.
А вот подписи покупателей квартир в строящемся ЖК незаконны. Например, в журнале есть подпись «за» человека, который живёт в 14 микрорайоне и купил квартиру в строящемся ЖК в 3-м (в журнале так и отмечено — «я приобрел квартиру»). Юрист в управе ответил, что такую запись надо аннулировать.
У покупателей квартир оформлены с застройщиками договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Право собственности оформляют, когда дом уже построен и сдан. По закону, участниками публичных слушаний, кроме живущих и работающий в районе людей, также являются правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений. Участки, на которых строится ЖК, принадлежат городу, а город сдал их в аренду застройщику.
Собрание участников публичных слушаний пройдет 7 февраля в 19:00 в управе (корпус 311).
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Это я к чему. Голосование необъективное, включен административный ресурс. А про дольщиков, юрист лукавит. У покупателей по ДДУ (договору долевого участия) на руках документ собственника.