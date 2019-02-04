1 комментарий
За сквозные проезды в третьем микрорайоне массово голосуют сотрудники школ, поликлиники и покупатели квартир в строящемся ЖК. Это вообще законно? 04.02.2019 ZELENOGRAD.RU

В журнале участников публичных слушаний о строительстве двух сквозных проездов через 3 микрорайон обнаружились многочисленные подписи сотрудников бюджетных учреждений «за» проект, которые к тому же идут подряд. Эти люди не живут в микрорайоне, но работают в нем. Также проект поддерживают покупатели еще не построенных квартир. Разбираемся, что законно, а что нет.

О чем вообще речь?

Журнал находится в управе района Савелки на экспозиции проекта строительства сквозного проезда вдоль корпуса 360 (с расширением существующей дороги) — от Центрального проспекта к Московскому — и сквозного проезда от Яблоневой аллеи к Московскому проспекту путем соединения двух тупиковых проездов у корпуса 330 и спортивной школы. Эти дороги нужны будущим жильцам строящегося ЖК «Зеленоград сити». Спорные проекты вызвали протесты у местных жителей, а конфликты на слушаниях уже начались.

Какие подписи законны и объяснимы

Люди, работающие в районе, где проходят слушания, имеют право в них участвовать. Массовую поддержку проекта со стороны сотрудников школы 1557 и детской поликлиники можно понять: здания расположены в 3 микрорайоне и им удобней будет приезжать на работу.

Понятно даже, зачем проект поддерживают сотрудники музыкальной школы имени Мусоргского — планируемый сквозной проезд через микрорайон станет по сути дублером улицы Юности, на которой расположено здание школы.

Какие подписи законны, но странные

Есть также подписи сотрудников горбольницы. Формально их участие законно — здание больницы на Каштановой аллее расположено в районе Савёлки. Но в чем их интерес, непонятно — планируемые проезды фактически никак не связаны с удобством доезда до места их работы.

Возможно, их попросили поддержать проект — более 80 процентов читателей Zelenograd.ru, принявших участие в опросе, уверены, что в слушаниях по новым проездам власти задействуют административный ресурс.

Какие подписи незаконны

А вот подписи покупателей квартир в строящемся ЖК незаконны. Например, в журнале есть подпись «за» человека, который живёт в 14 микрорайоне и купил квартиру в строящемся ЖК в 3-м (в журнале так и отмечено — «я приобрел квартиру»). Юрист в управе ответил, что такую запись надо аннулировать.

У покупателей квартир оформлены с застройщиками договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Право собственности оформляют, когда дом уже построен и сдан. По закону, участниками публичных слушаний, кроме живущих и работающий в районе людей, также являются правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений. Участки, на которых строится ЖК, принадлежат городу, а город сдал их в аренду застройщику.

Собрание участников публичных слушаний пройдет 7 февраля в 19:00 в управе (корпус 311).

Читайте также
«Тупая сучка». Как проходят слушания о сквозных проездах в 3 микрорайоне
Справедливо ли, что участвовать в обсуждении проекта могут люди, которые не живут и не работают в 3 микрорайоне?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 129 человек
 Реклама
Обсуждение
Татьяна Сухачева
2 часа назад
Я хочу высказаться по поводу голосования за новые дороги в 3-м районе сотрудниками горбольницы. Главврач является является депутатом, или как его там, управы Савелки, вот оттуда и голоса сотрудников. Когда его выбирали, я в то время лежала там, анкеты с голосованием "За", разнесли всем больным, жителям Савелок. На что я , поинтересовавшись, является ли глава больницы жителем данного района и, получив отрицательный ответ, подняла скандал.
Это я к чему. Голосование необъективное, включен административный ресурс. А про дольщиков, юрист лукавит. У покупателей по ДДУ (договору долевого участия) на руках документ собственника.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В феврале и всегда!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама