Какие подписи законны и объяснимы

Люди, работающие в районе, где проходят слушания, имеют право в них участвовать. Массовую поддержку проекта со стороны сотрудников школы 1557 и детской поликлиники можно понять: здания расположены в 3 микрорайоне и им удобней будет приезжать на работу.

Понятно даже, зачем проект поддерживают сотрудники музыкальной школы имени Мусоргского — планируемый сквозной проезд через микрорайон станет по сути дублером улицы Юности, на которой расположено здание школы.