3 комментария
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Начались продажи квартир в новостройках 3 микрорайона 16.05.2018 ZELENOGRAD.RU

В офисе продаж возле стройки за корпусом 360 предлагают квартиры площадью от 38 до 62 квадратных метров в двух будущих домах. Квартиры свободной планировки, с потолками выше трех метров и панорамным остеклением. Всего до конца 2019 года здесь рассчитывают построить шесть новых корпусов. Новый жилой комплекс назвали «Зеленоград-Сити».

20-этажный корпус 330 строят возле школы №1557. В нем будет 133 квартиры и три лифта. Корпус 336 (15-этажный) строят у Московского проспекта, ближе к 6 микрорайону. В нем будет 98 квартир и два лифта.

Следующие корпуса 326, 331, 332, 335 будут построены в течение полутора лет, всего там будет 997 квартир, рассказал Zelenograd.ru представитель застройщика ООО «Ода Премиум». Подземные паркинги на 214 мест будут в трех из шести новых домов. Также построят детский сад — пристройку к корпусу 331, сделают детские и спортивные площадки, ландшафтный парк с зонами отдыха возле корпуса 330. На первых этажах домов будут кафе, магазины, аптеки, объекты социально-бытового назначения.

Точные цены на жилье застройщик пока не обнародует — только 5-процентную скидку при покупке квартиры сейчас. Однако корреспондент Zelenograd.ru выяснил, что однокомнатную квартиру площадью 38 кв. метров предлагают за 4,1 миллиона рублей (108 тысяч за кв.м). Квартиру площадью 62 кв.м. — за 6,9 миллионов (112 тысяч за кв.м). Для сравнения, квартиры в новостройке в 6-м микрорайоне, рядом с Чёрным озером, стоят примерно на 20% дороже. Впрочем, там дом уже построен.

Сейчас строительство ведется интенсивно, на месте будущих домов вырубили и продолжают вырубать деревья. Строительная техника ездит на стройку со стороны Центрального проспекта через местный проезд вдоль «Флейты».

Хотели бы вы жить в новых домах 3-го микрорайона?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 240 человек
 Реклама
Косметология в «Дали» — скидки 20% в мае и новые процедуры на аппаратах IONTO Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Зеленоградский офис «МИЭЛЬ» приглашает воспользоваться услугами опытных специалистов при сделках с недвижимостью Объявления
Семейная медицинская клиника «Детство Плюс» приглашает на работу врачей и персонал Объявления
Обсуждение
включите мозг
3 часа назад
Если бы умелые 3d-художники добавили вокруг домов реальные старые дома этого района с запруженными транспортом дворами - зрелище было бы уже не такое и идеальное, и жить в бизнес-классе в окружении типовой застройки мало кому захотелось бы.
Ирина Горячева
2 часа назад
Да уж...по этой картинке невозможно понять где это. Смотрится как новый микрорайон в какой то лесопарковой зоне
Майкл Маерс
1 час назад
Да совсем охренели в новых домах Зеленограда (которые чем новее,тем хуже) продавать квартиры по 112 тысяч за кв.м,когда в отличных,надёжных,безопасных,проверенных,готовых домах с обустроенной инфраструктурой квартиры с большей жилой площадью стоят намного дешевле.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В мае

Скидки
плитку 3-10%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В мае

Скидки
плитку 3-10%
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама