В офисе продаж возле стройки за корпусом 360 предлагают квартиры площадью от 38 до 62 квадратных метров в двух будущих домах. Квартиры свободной планировки, с потолками выше трех метров и панорамным остеклением. Всего до конца 2019 года здесь рассчитывают построить шесть новых корпусов. Новый жилой комплекс назвали «Зеленоград-Сити».
20-этажный корпус 330 строят возле школы №1557. В нем будет 133 квартиры и три лифта. Корпус 336 (15-этажный) строят у Московского проспекта, ближе к 6 микрорайону. В нем будет 98 квартир и два лифта.
Следующие корпуса 326, 331, 332, 335 будут построены в течение полутора лет, всего там будет 997 квартир, рассказал Zelenograd.ru представитель застройщика ООО «Ода Премиум». Подземные паркинги на 214 мест будут в трех из шести новых домов. Также построят детский сад — пристройку к корпусу 331, сделают детские и спортивные площадки, ландшафтный парк с зонами отдыха возле корпуса 330. На первых этажах домов будут кафе, магазины, аптеки, объекты социально-бытового назначения.
Точные цены на жилье застройщик пока не обнародует — только 5-процентную скидку при покупке квартиры сейчас. Однако корреспондент Zelenograd.ru выяснил, что однокомнатную квартиру площадью 38 кв. метров предлагают за 4,1 миллиона рублей (108 тысяч за кв.м). Квартиру площадью 62 кв.м. — за 6,9 миллионов (112 тысяч за кв.м). Для сравнения, квартиры в новостройке в 6-м микрорайоне, рядом с Чёрным озером, стоят примерно на 20% дороже. Впрочем, там дом уже построен.
Сейчас строительство ведется интенсивно, на месте будущих домов вырубили и продолжают вырубать деревья. Строительная техника ездит на стройку со стороны Центрального проспекта через местный проезд вдоль «Флейты».
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