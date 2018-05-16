В офисе продаж возле стройки за корпусом 360 предлагают квартиры площадью от 38 до 62 квадратных метров в двух будущих домах. Квартиры свободной планировки, с потолками выше трех метров и панорамным остеклением. Всего до конца 2019 года здесь рассчитывают построить шесть новых корпусов. Новый жилой комплекс назвали «Зеленоград-Сити».

20-этажный корпус 330 строят возле школы №1557. В нем будет 133 квартиры и три лифта. Корпус 336 (15-этажный) строят у Московского проспекта, ближе к 6 микрорайону. В нем будет 98 квартир и два лифта.