В будущих корпусах 330 и 336 (это строительные адреса) суммарно запроектирована 231 квартира, сообщает Москомэкспертиза. На первых этажах разместятся встроенные помещения общественного назначения с универсальными санузлами и помещениями для уборочного инвентаря. Кроме парковок и площадок около новых домов обещают разбить газоны и посадить деревья. Дома «появятся в скором времени», говорится в сообщении.

Судя по количеству квартир, две новостройки скорее всего будут башнями. Таких высоких домов в 3 микрорайоне сейчас почти нет. Выше только корпуса 311 и 320 — башни на улице Юности.

Всего за «Флейтой» будут строить шесть жилых домов. Проекты новых домов в 3 микрорайоне не обнародованы. Возле места стройки еще в январе построили офис продаж квартир в будущих корпусах. Конкурс на аренду земли под строительство шести домов выиграла ничем не примечательная организация «Ода премиум», а сейчас вторым застройщиков числится зеленоградская компания «Альтстрой».

Пока же деревья под будущую стройку интенсивно вырубают. Всего для строительства вырубят 426 деревьев и почти 2 тысячи кустарников. Жители корпуса 360 обращались в московскую Межрайонную природоохранную прокуратуру с вопросами о законности вырубки и необходимости уничтожать зеленые насаждения в таком объеме. В ответе, переданном прокуратурой в департамент природопользования, сообщили, что вырубка нужна для демонтажа коммуникаций. Порубочный билет арендатору участка выдан. Из 426-ти деревьев под вырубку всего десять — сухостойные. После вырубки восстановят 6,5 тысяч квадратных метров газона. А после строительства домов посадят деревья и кустарники. Где именно, что и сколько посадят, не уточнили.

Московские власти сдали в аренду под стройку шесть участков на всём протяжении «Флейты» — от Московского проспекта до клуба «Орленок», находящегося рядом с Центральным проспектом. Раньше на этом месте были пятиэтажки, их снесли в середине 2000-х годов. Застройка 3 микрорайона одобрена мэрией и не будет обсуждаться с жителями, поскольку запланирована еще лужковским постановлением 2001 года №59, а затем Генпланом развития Зеленограда до 2025 года.

Новые корпуса будут возводить внутри района с плотной застройкой и озелененными территориями. Например, границы участка для будущего корпуса 336 расположены в 6 метрах от детского сада, в 14 метрах от детской площадки и в 30-ти метрах от корпуса 348. Самый большой участок — 0,8 гектара, для строительства корпуса 335 — находится в конце «Флейты», ближе к Московскому проспекту и корпусу 352.